Velká vlna propouštění v Číně nyní zasahuje technologický sektor
17. 12. 2025
Dlouhodobá vlna propouštění firem v Číně se šíří z výroby a nemovitostí do technologického sektoru, přičemž některé klíčové firmy propouštějí stovky zaměstnanců z inženýrských pracovních míst, protože klíčové podniky slábnou a růst umělé inteligence (AI) zůstává nevyrovnaný.
Nedávné propouštění ve skupinách Baidu a Lenova Infrastructure Solutions Group (ISG), spolu s lety snižování počtu zaměstnanců ve skupině Alibaba, ukazují, že technologie již není chráněna před širším zpomalením a ztrátou pracovních míst v Číně.
Míra nezaměstnanosti mezi lidmi ve věku 16 až 24 let, bez vylučování vysokoškolských studentů, činila v říjnu 17,3 %, což je mírně nižší než 17,7 % v předchozím měsíci, ukázala nejnovější data Národního statistického úřadu, uvádí zpráva agentury Reuters.
Míra nezaměstnanosti u lidí ve věku 25 až 29 let, bez studentů, zůstala nezměněna na 7,2 % oproti předchozímu měsíci, zatímco míra nezaměstnanosti u lidí ve věku 30 až 59 let klesla z 3,9 % na 3,8 %, ukazují data. Není zatím jasné, jak nedávné vlny propouštění v technologických sektorech ovlivní tato čísla.
Baidu zahájila koncem listopadu úpravu pracovních sil, která ovlivnila více obchodních oblastí, podle čínských médií. Některá nejádrová oddělení údajně čelila poměru propouštění 20–30 %.
Odstupné bylo údajně stanoveno na n+3 měsíce, přičemž někteří zaměstnanci dostávali n+5, přičemž "n" označuje počet let služby ve firmě. Dotčený personál musí dokončit předání do konce prosince.
Propouštění následovala po zhoršení výsledků Baidu ve třetím čtvrtletí, zejména v jeho hlavním reklamním byznysu. Ve třech měsících končících 30. září klesly příjmy Baidu z online marketingu meziročně o 18 % na 15,3 miliardy jüanů (2,16 miliardy dolarů), což je pokles, který překonal očekávání trhu a nastal navzdory 1 % nárůstu měsíčního počtu aktivních uživatelů v její aplikaci.
Naopak příjmy z neonline marketingu souvisejícího s AI, včetně cloudových služeb, autonomního řízení Apollo Go a chytrých domácích zařízení jako Xiaodu, vzrostly o 21 % na 9,3 miliardy jüanů. iQiyi, dceřiná společnost Baidu zabývající se online video streamováním, zaznamenala pokles tržeb o 8 % na 6,7 miliardy jüanů.
Ačkoliv růst příjmů z AI zůstává pozitivní, jeho tempo se od druhého čtvrtletí výrazně zpomalilo, kdy meziročně vzrostl o 34 %. Nárůst segmentu AI ve třetím čtvrtletí byl z velké části způsoben nízkou základnou v loňském roce.
"AI firmy nyní tvoří asi 30 % příjmů Baidu, oproti 58 % z reklamy a 12 % z iQiyi," píše Lynne, sloupkařka pro Xueqiu.com, finanční zpravodajský web. "I kdyby příjmy z AI dokázaly udržet roční růst kolem 20 %, trvalo by asi tři roky, než by AI dosáhla 50 % celkových příjmů."
Dodává, že pokud příjmy z reklamy a iQiyi budou nadále klesat, růst AI by v nejlepším případě stačil k vyrovnání těchto ztrát, místo aby obnovil celkový růst.
"Většina příjmů z AI pochází z kapitálově náročných podniků, jako jsou cloudové služby nebo Apollo Go," říká. "Tyto příjmy jsou mnohem dražší na provoz než reklama, což znamená, že i kdyby příjmy z AI nakonec odpovídaly velikosti reklamy, její přínos k zisku může být stále nižší."
Stěhování do Indie
Lenovo's ISG, která poskytuje podnikovým zákazníkům datová centra a edge-computingovou infrastrukturu, jako jsou servery a úložné systémy, se stalo středem pozornosti veřejnosti 1. prosince, kdy došlo k hromadnému propouštění v šanghajském provozu.
To, co bylo plánováno jako online brífink pro čínskou jednotku ISG, začalo o 13 minut později a skončilo dvouminutovou přednahranou zvukovou zprávou o plánu společnosti na zmenšení počtu týmů pro software, firmware a operační systémy v Číně, podle několika mediálních zpráv. Celkem bylo propuštěno asi 270 lidí, včetně veškerého personálu na místě v Šanghaji a dalšího v Pekingu, Tchien-ťinu a Šen-čenu.
Výroční zpráva Lenovo za rok 2024/25 ukázala, že tržby ISG vzrostly meziročně o 63 % na rekordních 14,5 miliardy dolarů, přičemž tržby z Číny se zdvojnásobily za jedno čtvrtletí. Ale růst zakrýval tendence ziskovosti. Za šest měsíců končících 30. září ISG zaznamenala provozní ztrátu přibližně 118 milionů dolarů, což je její třetí po sobě jdoucí pololetní ztráta, po deficitech 114 milionů dolarů a 73 milionů dolarů v předchozích dvou obdobích.
"Od nástupu nového technologického ředitele Tolgy Kurtoglua do úřadu v červenci 2024 Lenovo prosazuje strategii globálně centralizovaných výzkumných a vývojových zdrojů," uvádí pekingský komentátor píšící pro Sina Finance. "Výzkumné centrum v Bangalore v Indii se nadále rozšiřuje, zatímco čínské softwarové týmy s vyššími náklady na pracovní sílu se staly klíčovým cílem optimalizace."
"Kromě toho se zdá, že ISG se odklání od modelu integrace softwaru a hardwaru směrem k více hardwarově orientovanému přístupu," dodává komentátor. "Některé základní softwarové týmy s nižším výnosem jsou vyřazovány, zatímco zdroje jsou soustředěny na oblasti s vyšší marží, jako je infrastruktura AI a technologie kapalinového chlazení."
"Hlavní překážkou pro zlepšení ziskovosti v Lenovu je nedostatek proprietárních technologií," říká Čang Siao-žung, ředitel Deep Institute se sídlem v Ťiang-su. "Klíčové prvky AI řešení Lenova, včetně čipů a velkých jazykových modelů, silně spoléhají na externí partnery, což firmu zanechává bez silných technologických bariér."
Dále říká, že Lenovo čelí silné konkurenci velkých technologických společností na mnoha frontách, přičemž mu chybí jasné inovační výhody.
AI prohlubuje ekonomický dopad
V posledních několika letech se čínský sektor nemovitostí a výroby postupně zmenšoval. V oblasti výroby mnoho výrobců elektroniky přesunulo kapacity do jihovýchodní Asie — včetně Vietnamu, Thajska a Indonésie — aby snížili náklady a vyhnuli se přísným americkým clům, což zanechalo velké množství nízko placených továrních dělníků bez práce.
Sektor nemovitostí se vydal podobnou cestou. Krach skupiny China Evergrande na konci roku 2021, následovaný neúspěchy menších developerů, vyvolal propouštění ve stavebnictví, realitních agenturách a dodavatelských sítích. Ztráta pracovních míst stlačila příjmy domácností a spotřebu, což zvyšuje tlak na internetové a technologické společnosti, které spoléhají na reklamu a diskreční výdaje.
Kromě ekonomického zpomalení se zavádění AI stalo klíčovým faktorem propouštění na hlavních technologických platformách v Číně. Alibaba Group následuje kroky amerických technologických firem, jako jsou Amazon a Google, aby snížila počet zaměstnanců, protože AI přebírá náročné úkoly.
Vlastní odhalení Alibaby ukazují na rozsah úprav, které probíhají mezi internetovými platformami. Výroční zprávy společnosti ukazují, že k 31. březnu 2022 měla plný úvazek 254 941 zaměstnanců, v roce 2023 klesl stav na 235 216 a v roce 2024 na 204 891. Dále klesl na 124 320 k 31. březnu 2025, přičemž prudký pokles byl především způsoben prodejem dceřiných společností.
"Pracovní síla Alibaby klesla z vrcholu asi 250 000 na méně než 200 000, což odpovídá vyhlazení zaměstnanosti ve středně velkém městě," říká sloupkař z Kuang-tungu píšící pod pseudonymem Little Q. "Tato 'operace' probíhala současně s masivním nástupem do AI, přičemž týmy cloudové inteligence se stále rozšiřují, zatímco tradiční obchodní linie jsou zjednodušeny."
"Když Pinduoduo dokáže dosáhnout srovnatelného hrubého objemu zboží (GMV) s pouhými 8 000 zaměstnanci, Alibaba si uvědomila, že samotná pracovní síla už nevytváří výhodu," říká. "AI nahradila asi polovinu zákaznického servisu v Taobao, zatímco bezobslužné sklady Cainiao zvýšily efektivitu o více než 40 %."
Čínský komentátor říká, že kdysi prestižní pozice na úrovni P8 v Tencentu se staly klíčovým cílem propouštění, protože AI nástroje snižují potřebu plánování a koordinace na vrcholu. Říká, že inženýři P8 jsou zkušení technicky specialisté s ročními základními platy obvykle od 750 000 do více než 1,18 milionu jüanů, což odpovídá nákladům tří AI inženýrů. Současně nástroje poháněné AI v hraní her nahradí velkou část týmů pro výdělečný design a provoz, uvedl komentátor.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse