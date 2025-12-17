Německo viní Rusko z vměšování do voleb a kybernetických útoků na letiště
17. 12. 2025
V této souvislosti si německé ministerstvo zahraničí v pátek předvolalo ruského velvyslance Sergeje Nečajeva, uvedlo ministerstvo.
"V poslední době jsme zaznamenali prudký nárůst hybridní aktivity ze strany Ruska, včetně dezinformačních kampaní a špionáže, kybernetických útoků a pokusů o sabotáž," uvedl mluvčí ministerstva Martin Giese. Podle něj mají úřady nevyvratitelné důkazy o zapojení ruské GRU do dvou konkrétních incidentů souvisejících s hackerským útokem na německý systém řízení letového provozu (DFS), ke kterému došlo v srpnu 2024, stejně jako o zasahování do parlamentních voleb v únoru 2025.
Podle německých úřadů se výsledky hlasování pokusila ovlivnit hackerská skupina Storm-1516 spojená s GRU. Za tímto účelem útočníci podle ministerstva zahraničí rozšířili falešná videa, která kompromitovala politiky Friedricha Merze a Roberta Habecka. Další skupina, APT 28, známá jako Fancy Bear, stojí za útokem na leteckou bezpečnostní službu, věří ministerstvo.
Něčajev sám, podle prohlášení ruského velvyslanectví v Německu, popřel obvinění, že by ruský stát byl spojen s kybernetickými útoky na DFS a zasahováním do voleb do Bundestagu. Berlínská prohlášení jsou nepodložená, neopodstatněná a směšná, cituje Něčejeva ruská diplomatická mise.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse