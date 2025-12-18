Labouristy řízená Británie vězní propalestinské aktivisty na dva roky bez soudu. Ti drží hladovku

18. 12. 2025

čas čtení 2 minuty

Demonstranti před ministerstvem spravedlnosti v Londýně ve středu večer protestují proti genocidě 🇵🇸 vězňů. 8 jich drží hladovku už 45 dní,  5 hospitalizováno. Uvězněni v 🇬🇧 až na 2 roky bez soudu. Za odpor proti genocidě.  BBC mlčí. Labouristický "ministr spravedlnosti"  Lammy mlčí. Labouristický premiér  Starmer mlčí. Všichni prohnilí až do morku kostí.Na Oxford Street v Londýně se shromáždily davy lidí, aby vyjádřily solidaritu s politickými vězni, kteří drží hladovku a jsou zadržováni britskou vládou za svou pro-palestinskou aktivitu.sanitka odváží hladovkářku Qesser Zuhrah do nemocnice poté, co Zarah Sultana a další protestovali před věznicí HMP Bronzefield od 2:30 ráno. Klobouk dolů před @zarahsultana – jaká bojovnice! Právě jsem se vrátila od věznice HMP Bronzefield. Nejdůležitější je, že Qesser Zuhrah byla převezena do nemocnice sanitkou, o kterou žádala od včerejších 17 hodin. Davide Lammy, Keire Starmere — jste na pokraji toho, že způsobíte smrt několika mladých palestinských hladovkářů. Přestaňte bránit sanitkám v přístupu k nim. Potřebují okamžitou pomoc.




0
Vytisknout
572

Diskuse

Obsah vydání | 18. 12. 2025