Labouristy řízená Británie vězní propalestinské aktivisty na dva roky bez soudu. Ti drží hladovku
18. 12. 2025
čas čtení 2 minuty
Demonstranti před ministerstvem spravedlnosti v Londýně ve středu večer protestují proti genocidě 🇵🇸 vězňů. 8 jich drží hladovku už 45 dní, 5 hospitalizováno. Uvězněni v 🇬🇧 až na 2 roky bez soudu. Za odpor proti genocidě. BBC mlčí. Labouristický "ministr spravedlnosti" Lammy mlčí. Labouristický premiér Starmer mlčí. Všichni prohnilí až do morku kostí.
The National continues to prove itself the UK's most credible newspaper. pic.twitter.com/t7uiZ3ifvp— Barry Malone (@malonebarry) December 12, 2025
Na Oxford Street v Londýně se shromáždily davy lidí, aby vyjádřily solidaritu s politickými vězni, kteří drží hladovku a jsou zadržováni britskou vládou za svou pro-palestinskou aktivitu.
Protestors outside the MOJ in London tonight for anti genocide 🇵🇸 prisoners— Howard Beckett (@BeckettUnite) December 17, 2025
8 on hunger strike
45 days
5 hospitalised
Imprisoned in 🇬🇧 for up to 2yrs without trial. For opposing genocide
BBC silent
Lammy silent
Starmer silent
All rotten to the core.pic.twitter.com/KwlAGTgO76
🚨🇵🇸🇬🇧 BREAKING: Crowds gather at Oxford Street in London to show solidarity with the political prisoners on hunger strike, held by the UK government for their pro-Palestine activism. pic.twitter.com/ekQX30MFf8— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 17, 2025sanitka odváží hladovkářku Qesser Zuhrah do nemocnice poté, co Zarah Sultana a další protestovali před věznicí HMP Bronzefield od 2:30 ráno. Klobouk dolů před @zarahsultana – jaká bojovnice!
WATCH: An ambulance takes hunger striker Qesser Zuhrah to hospital after Zarah Sultana and others protested outside HMP Bronzefield since 2:30amPrávě jsem se vrátila od věznice HMP Bronzefield. Nejdůležitější je, že Qesser Zuhrah byla převezena do nemocnice sanitkou, o kterou žádala od včerejších 17 hodin. Davide Lammy, Keire Starmere — jste na pokraji toho, že způsobíte smrt několika mladých palestinských hladovkářů. Přestaňte bránit sanitkám v přístupu k nim. Potřebují okamžitou pomoc.
Hats off to @zarahsultana - what a warrior 👏🏻 pic.twitter.com/ZegLOHzaoo— Khalissee (@Kahlissee) December 17, 2025
Just got back from HMP Bronzefield.— Zarah Sultana MP (@zarahsultana) December 17, 2025
Most importantly: Qesser Zuhrah was transferred to hospital via the ambulance she’d been demanding since 5pm yesterday.
David Lammy, Keir Starmer — you are on the brink of causing the deaths of multiple young Palestine hunger strikers.
Stop…
