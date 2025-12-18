Trump pozval autoritářského slovenského premiéra Fica na setkání v USA
18. 12. 2025 / Albín Sybera
Americký prezident Donald Trump pozval slovenského populistického premiéra Roberta Fica na setkání během oslav 250. výročí nezávislosti USA v červenci příštího roku.
„Suverénní zahraniční politika Slovenské republiky, orientovaná do všech čtyř světových stran, přináší výsledky. Slovensko je respektováno, dostává investiční nabídky a světoví lídři se nám nevyhýbají,“ uvedl Fico v prohlášení, které 15. prosince zveřejnila Kancelář vlády.
Fico si frázi „ve všech čtyřech světových směrech“ zvolil za své motto od svého návratu do úřadu v roce 2023, poté co se posunul blíže k národně konzervativním vodám a zdůvodnil setkání s autoritářskými vůdci, včetně ruského Vladimira Putina a čínských vládních představitelů.
Fico také na začátku tohoto roku uvedl, že doufá, že americká společnost Westinghouse bude spolupracovat s Ruskem na dalším rozvoji jaderných zdrojů na Slovensku.
Úřad dodal, že americký státní tajemník ministerstva energetiky James P. Danly předal Ficovi Trumpovo pozvání a Fico na své stránce na sociální síti Facebook doplnil, že Trump a Fico podepíší mezivládní dohodu (IGA) o jaderné spolupráci.
„Pod vaším vedením se Slovensko stalo světovým lídrem v oblasti jaderné energie,“ uvedl Trump v pozvánce, kterou Fico sdílel na Facebooku.
„Podpis naší mezivládní dohody otevře Slovensku dveře k výběru americké technologie pro výstavbu jaderného reaktoru světové třídy ve vaší skvělé zemi a vysílá silný signál, že máte v úmyslu zůstat lídrem v této oblasti,“ napsal Trump.
Jak již bne IntelliNews informovalo na začátku tohoto roku, první zprávy o plánované návštěvě Fica v Bílém domě se objevily loni v červenci, kdy Evropská komise přezkoumávala mezivládní dohodu mezi Slovenskem a USA.
„Slovenský premiér Robert Fico byl pozván do Bílého domu, aby podepsal smlouvu na jadernou elektrárnu Westinghouse v hodnotě 12–15 miliard dolarů,“ napsal maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi v červenci na svém účtu X (dříve Twitter) s odkazem na „důvěryhodný zdroj sledující diplomacii mezi střední a východní Evropou a USA“.
Panyi zveřejnil odpověď amerického velvyslanectví v Bratislavě na svůj dotaz, ve které se uvádí, že „IGA nevyžaduje, aby Slovensko vybralo konkrétní technologii nebo společnost“, ale „vytváří rámec pro spolupráci a pomoc při vývoji projektu“ a dodává, že „výběr dodavatele technologie, včetně Westinghouse, zůstává zcela na rozhodnutí Slovenska“.
V listopadu loňského roku oznámila Ficova levicově-pravicová vláda plány na vypsání nového jaderného tendru v roce 2027. Nový jaderný reaktor by měl být umístěn v areálu stávající jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, která již má dva reaktory, a podle veřejných zpráv by měl stát mezi 13 a 15 miliardami eur.
Americká společnost Westinghouse také jedná se slovenskou vládou o vybudování nového typu úložiště elektřiny v blízkosti vodní elektrárny Gabčíkovo na Dunaji. Vodní elektrárna Gabčíkovo-Nagymaros je předmětem dlouhodobého sporu mezi Maďarskem a Slovenskem, na jehož ukončení by měly pracovat národně konzervativní vlády v Bratislavě a Budapešti.
Trumpovo pozvání přichází také v době, kdy se vztahy Ficovy vlády s EU zhoršily poté, co slovenský parlament nečekaně schválil změny ústavy, které zakotvují pouze dvě pohlaví, mužské a ženské, zakazují náhradní mateřství a zavádějí nová pravidla pro adopci, výchovu a vzdělávání dětí.
Změny schválené parlamentem v září také „vyjímá ústavu z evropského práva“ po více než 21 letech členství Slovenska v EU a vyvolaly protesty ze strany soudů EU.
Minulý týden slovenský parlament schválil vládou podporovaný návrh zákona zaměřený na zrušení Úřadu na ochranu oznamovatelů (ÚOO), čímž se země dostala do rozporu se směrnicí Evropské unie o ochraně oznamovatelů, zatímco prezident země a Ficův spojenec Peter Pellegrini se pokusil návrh zákona vetovat.
Maďarský ministr zahraničních věcí Peter Szijjártó také tento měsíc opakovaně prohlásil, že Slovensko se připojí k Maďarsku v podání žaloby proti EU kvůli postupnému ukončení dovozu ruských fosilních paliv.
