Trump chce prý silnou Evropu, a proto podporuje Orbána a AfD
17. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Český rozhlas zase vysílá absolutní blbosti a destabilizuje tím Českou republiku. Sebevražedně, nemají soudnost
Nemohl jsem včera věřit svým uším, když jsem včera poslouchal na Českém rozhlase Plus čecho-amerického bankéře Ondřeje Jonáše. Prý Trump uvažuje ve vztahu k Evropě „transakčně“, čili chce od ní něco za to, že ji bude bránit. Evropa by měla něco se sebou dělat, aby byla více jednotná, silnější, schopná se bránit.
Problém je, že pokud chce Trump Evropu silnou, pak absolutně nedává smysl jeho podpora Orbánovi, AfD, Ficovi, Babišovi atd. Copak to lidé jako pan Jonáš nevidí, že Trump chce konsistentně nastolit vládu krajní pravice v Evropě? A snad je jasné, že to není cesta k větší jednotě a síle. Naopak pokud by se mu to podařilo, dojde k rozkladu Evropské unie, evropské státy propadnou nacionalismu, možná i vzájemným válkám – a budou proputinské a protrumpovské, stejně jako je dnes Orbán.
Je to tak jasné, logické, promyšlené, že absolutně nechápu, jak to někdo může vytěsňovat ze svého zorného pole. Už od ledna tohoto roku o tom nemůže být nejmenší pochyby. Už v březnu 2024 to byl Orbán, kdo byl u Trumpa na návštěvě v Mar-a-Lago, odkud světu sdělil, že Trump, stane-li se prezidentem, tu válku na Ukrajině ukončí tím, že nedá Ukrajině ani penny. Opravdu si někdo může myslet, že Trump chce silnější Evropu?
Samozřejmě souhlasím s panem Jonášem, že Evropa se má integrovat, já bych řekl přímo federalizovat. Je to v zájmu zejména východní Evropy. Lavrov znovu zopakoval, že východní Evropu Rusko chce. A opět je to naprosto logické. A opět nejlepší cestou k tomu je udělat z evropských států mafiánské orbánistány. A Trump to podporuje.
601
Diskuse