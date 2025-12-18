Znepokojující odborné publikace
Drobná
knížka německého politologa s italskými kořeny, který učí na univerzitě
Bundeswehru v Mnichově, představuje až překvapivě zneklidňující čtení.
Masala přichází s hypotetickým
scénářem, což v rámci obranné politiky představuje tradiční nástroj, v
němž Rusko vyhraje na Ukrajině, načež s nabytým sebevědomím podnikne na
jaře 2028 „omezený“ útok na estonskou Narvu, jehož vzorem je Hitlerova
remilitarizace Porýní.
Ať už si o pravděpodobnosti takového útoku
myslíte cokoli, popis reakcí západních lídrů působí v mnoha směrech
zcela pravděpodobně – ve skutečnosti je to těch pár částí Masalova
scénáře, které připomínají filmový thriller, jako sestřelení důležitého
německého průmyslníka raketou Stinger nebo rozsáhlá sabotáž britské
námořní základy na řece Clyde, jež jsou paradoxně „uklidňující“, protože
působí daleko víc jako fikce.
Kniha, která německy vyšla v březnu 2025 je stručným modelem, který složité procesy redukuje na několik klíčových setkání, její přesvědčivost však podporuje vývoj, jehož jsme byli v posledním necelém roce svědky – zejména co se týče úsilí Donalda Trumpa ukončit válku na Ukrajině. Riziko, že Evropa zůstane v případě ruského pokusu pokročit v obnově někdejšího impéria sama, za Trumpova prezidentství stále roste, evropské státy však trpí řadou vnitřních problémů, které podvazují jejich vůli jednat. Navíc ty části Evropy, které nemají s ruským imperialismem čerstvé historické zkušenosti, pro to často ani nevidí důvod. Masalova kniha bude sotva dostatečným budíčkem, na každý pád ale stojí za přečtení.
Až potom, co jsem ji četl, jsem viděl film Kathryn Bigelow Dům plný dynamitu, naopak předtím jsem četl knihu z šedesátých let Přemýšlet o nemyslitelném od Hermana Kahna o jaderné strategii. Ta dnešní perspektiva se té studenoválečné v něčem podobá a v něčem se velmi liší, problém je, že vyhodnotit, jestli to celé není jen poněkud vyhrocený retake, budeme moci až s odstupme několika dekád.
Demaskování maskirovky (klamání, využité v informační a psychologické válce) není kniha, spíš studijní materiál pro politiky a vojáky, kteří se chtějí seznámit s tématem ruských vlivových operacích v elektronickém prostoru. Její autor, Daniel P. Bagge v minulosti působil v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a podílel se na strategii české kybernetické bezpečnosti. Jeho práce, jejíž český překlad vyšel nejspíš díky tomu, že členem ediční rady Edice 21. století je Otakar Foltýn, vyšla anglicky už v roce 2019 a jejím těžištěm je rozbor ruských strategických dokumentů z první dvou dekád 20. století. V tomto směru je nepochybně zastaralá. Vypuknutí otevřené války na Ukrajině posunulo otázky ruské vojenské doktríny a boom významu online světa, který akceleroval zejména za pandemie, zvýšil význam informačních vlivových operací.
Naštěstí Baggeho přístup není jen popisný, klade důraz na kontinuitu analogových operací s elektronickými a zdůrazňuje jejich historický význam v ruské vojenské a zpravodajské tradici. Z analyzovaných dokumentů je zřejmé, že Rusko se domnívá, že čelí informační válce.
Odmítavý postoj západních médií, neziskovek či jednotlivců (a v tomto smyslu k Západu patříme i my) k ruskému režimu vnímá jako součást této války, a jeho kyberoperace považuje za symetrickou odpověď.
Tento státocentrismus Evropané často ne zcela dobře chápou, je zásadní, protože neumožňuje z ruské perspektivy zaujmout jinou pozici než přítel/nepřítel (zcela v intencích Carla Schmitta).
Individuální preference jsou zanedbatelné, ruské informační operace pracují jako rozsévač cílící spíše na skupiny, které my pak zjednodušeně označujeme jako dezoláty či antisystémy.
Proto nedává moc smysl, že se na jedince soustředí i závěrečná Baggeho výzva ke zvyšování resilience.
Podlehnutí maskirovce, totiž zpravidla není individuálním selháním, ale vychází ze společenského a politického kontextu. A efektivní boj proti informačním hrozbám lze vést pouze v tomto kontextu a nikoli individualizací na nespočet bitevních polí.
