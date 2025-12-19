Thajsko zaútočilo na stavbu v kasinovém centru Poipet na kambodžské hranici
Thajsko ve čtvrtek shodilo bomby na budovu v kambodžském kasinovém městě a na hlavním přechodu mezi oběma zeměmi, zatímco cizí mocnosti na ně tlačily, aby zastavily obnovené hraniční střety.
Thajské stíhačky shodily ve čtvrtek ráno tři bomby v oblasti města Poipet, rušného kasinového centra oblíbeného mezi thajskými hráči, uvedlo kambodžské ministerstvo vnitra ve svém prohlášení.
Útok poškodil sklad a další majetek, přičemž dva civilisté utrpěli lehká zranění, uvedla agentura.
Mluvčí thajského letectva Jackkrit Thammavichai novinářům řekl, že útok zničil "logistické centrum" používané ke skladování raket.
"Jedná se o zařízení, která byla využívána pro vojenské účely," řekl.
Obnovené boje mezi sousedy z jihovýchodní Asie tento měsíc si vyžádaly nejméně 21 obětí v Thajsku a 18 v Kambodži, přičemž více než 800 000 lidí bylo vysídleno, uvedli představitelé.
Konflikt pramení z územního sporu o koloniální vymezení jejich osmisetkilometrové hranice a z několika starých chrámových ruin situovaných na hranici.
Každá strana obviňuje druhou z vyvolání nových bojů a vyměňují si obvinění z útoků na civilisty.
Thajsko v úterý uvedlo, že mezi 5 000 a 6 000 thajských občanů zůstává uvězněno v Poipetu poté, co Kambodža uzavřela své pozemní hraniční přechody se sousedem.
Kambodžské ministerstvo vnitra uvedlo, že uzavření hranic je "nezbytným opatřením" ke snížení rizik pro civilisty v průběhu bojů a dodalo, že letecká doprava zůstává možností pro ty, kteří chtějí odejít.
Ministerstvo vnitra tento týden uvedlo, že nejméně čtyři kasina v Kambodži byla poškozena thajskými útoky.
Čína vysílá zvláštního vyslance
Pět dní bojů mezi Kambodžou a Thajskem v červenci si vyžádalo desítky životů, než bylo zprostředkováno příměří Spojenými státy, Čínou a Malajsií, a poté během několika měsíců porušeno.
Americký prezident Donald Trump, který letos opakovaně zasahoval do dlouhodobého konfliktu, minulý týden tvrdil, že obě země se dohodly na novém příměří.
Bangkok však popřel, že by bylo dohodnuto příměří, a boje s dělostřelectvem, tanky, drony a stíhačkami pokračují denně od pohraniční potyčky tento měsíc, která vyvolala poslední kolo konfliktu.
Čína ve čtvrtek oznámila, že vysílá zvláštního vyslance pro asijské záležitosti do Kambodže a Thajska na "kyvadlovou diplomatickou cestu", aby pomohla překlenout mezery a "obnovit mír".
"Čína aktivně pracuje svým vlastním způsobem na deeskalaci," uvedlo pekingské ministerstvo zahraničí ve středu večer.
Ministři zahraničí zemí regionálního bloku ASEAN se mají v pondělí setkat v Malajsii na mimořádných jednáních zaměřených na nalezení diplomatického řešení.
"Naší povinností je předkládat fakta, ale ještě důležitější je zdůraznit, že je nezbytné, aby zajistili mír," řekl malajský premiér Anwar Ibrahim novinářům pozdě ve středu.
"Žádáme je, aby okamžitě zastavili tuto frontovou ofenzívu a pokud možno i o okamžité příměří," řekl Anwar ve svém oficiálním sídle v Putrajayi a dodal, že je ohledně jednání "opatrně optimistický".
Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallas ve svém prohlášení uvedla, že ve středu hovořila s ministry zahraničí Kambodže a Thajska a nabídla podporu bloku pro monitorování příměří pomocí satelitních snímků.
"Konfliktu mezi Thajskem a Kambodžou nesmí být dovoleno, aby se dále vyhrotil. Proto je třeba příměří okamžitě obnovit," řekla Kallas.
Zdroj v angličtině: ZDE
