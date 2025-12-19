Velká Británie bude vyšetřovat zahraniční vměšování do politiky
19. 12. 2025
Vyšetřování je reakcí na uvěznění Nathana Gilla, bývalého vůdce strany Reform UK ve Walesu, který přiznal, že dostával úplatky za proruská prohlášení v médiích a v Evropském parlamentu.
Gill byl v listopadu odsouzen k deseti a půl roku vězení.
Britský ministr pro bydlení, komunity a místní samosprávu Steve Reid ve svém prohlášení uvádí, že audit má za cíl posoudit současné hrozby ze strany zahraničních států a jejich prostředníků, stejně jako připravit návrhy na aktualizaci legislativy, která by účinně čelila politickému vměšování a špionáži.
"Přijetí verdiktu... za úplatkářství spolu s dalšími nedávnými případy odhalil zranitelnosti britských politických a volebních systémů, zejména politiků, kteří jsou cílem zahraničních států. Vláda usiluje o zajištění přípravy legislativy, která by účinně bojovala proti této hrozbě," uvádí oficiální dopis.
Očekává se, že výsledky inspekce budou připraveny do konce března 2026. Reid poznamenal, že Philip Rycroft, bývalý stálý tajemník ministerstva pro brexit, který byl jmenován vedoucím vyšetřování, posoudí, jak účinná jsou současná pravidla, a slíbil, že zpráva bude zveřejněna v plném rozsahu.
