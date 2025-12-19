Trumpův tým vyvíjí tlak na Brusel, aby Ukrajina nezískala ruská aktiva
19. 12. 2025
Úředníci Bílého domu se snaží ovlivnit evropské vlády – alespoň ty, které považují za nejpřátelštější, uvedli čtyři představitelé EU. Washington je tlačí, aby odmítly plán použít ruská aktiva ve výši 210 miliard eur k financování Ukrajiny, která utrpěla agresí.
Na podzim, kdy se lídrům EU nepodařilo dosáhnout konsenzu ohledně zmrazených finančních prostředků, byla Belgie proti. O dva měsíce později "bylo jasné, že problém EU není tolik v Belgii, jako spíše v Trumpovi," a že to byl tlak USA, který vedl k tomu, že Bulharsko, Itálie, Malta a Česká republika také začaly vystupovat proti.
Politico připomíná, že podle návrhu "mírového plánu" dohodnutého Bílým domem a Kremlem chce Washington použít část zmrazených ruských aktiv k financování obnovy vedené Spojenými státy. Převod zmrazených aktiv na Ukrajinu v rámci programu EU – v rámci reparační půjčky – by umožnil Kyjevu rozhodnout, kam peníze směřovat.
