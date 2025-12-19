Putin si stěžuje, že Rusko nepřijali do civilizovaného světa
19. 12. 2025
Po rozpadu Sovětského svazu se Rusko snažilo stát součástí civilizovaného Západu, ale to se nestalo, uvedl ruský prezident Vladimir Putin.
"Zdálo se nám, že se velmi rychle staneme členy takzvané civilizované rodiny evropských národů, obecně civilizované západní rodiny. Dnes se ukazuje, že tam není žádná civilizace, pouze pokračující degradace," řekl Putin na rozšířeném zasedání správní rady Ministerstva obrany.
Podle něj bylo Rusku po celé postsovětské období odepřena rovnost a také "nadále pod tlakem ze všech stran, a navíc stále více, stále více". "Téměř vše bylo rozhodnuto ve vztahu k Rusku z pozice síly. Plácali po rameni, byli zváni na různé akce, ale Západ prosazoval své zájmy směrem k Rusku právě silou, včetně ozbrojených prostředků," řekl Putin. Obvinil západní země z podpory separatismu a teroristů, kteří dostávali zbraně a financování ze zahraničí.
Současně podle něj Spojené státy "vědomě" šly cestou k válce na Ukrajině. "Všichni věřili, že během krátké doby rozbijí a zničí Rusko. A evropská prasata se okamžitě připojila k práci bývalé americké administrativy v naději, že budou profitovat z kolapsu naší země, získají zpět něco, co bylo ztraceno v předchozích historických obdobích, a pokusí se pomstít," řekl Putin. Dodal, že všechny tyto "destruktivní plány" "zcela selhaly".
Prezident Ruské federace opět prohlásil, že je připraven ukončit válku na Ukrajině, ale k tomu je nutné "odstranit kořenové příčiny" konfliktu. "Pokud protistrana a její zahraniční patroni odmítnou mluvit o věcech, Rusko dosáhne osvobození svých historických území vojenskými prostředky," řekl Putin. Podle něj ruská armáda letos již obsadila více než 300 osad, získala zkušenosti s "prorážením hluboké obrany nepřítele" a zrychluje tempo ofenzívy v "strategicky důležitých oblastech".
Současně Putin poznamenal, že země NATO "aktivně budují a modernizují útočné síly" a zároveň vytvářejí a nasazují nové typy zbraní. "Současně je v Evropě lidem do hlavy vtloukán strach z nevyhnutelného střetu s Ruskem, říkají, že se musí připravit na velkou válku... Opakovaně jsem říkal, že je to lež, nesmysl," řekl prezident Ruské federace. Ujistil, že ruská hrozba pro Evropu je "smyšlená".
