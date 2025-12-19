Demokraté zveřejňují nové Epsteinovy fotografie před pátečním zveřejněním jeho dokumentace
Fotografie bez data a popisků obsahují věty z Nabokovova románu napsané na těle ženy a zachycují Billa Gatese a Noama Chomského
Demokraté z kontrolního výboru Sněmovny reprezentantů zveřejnili novou sadu fotografií z majetku odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, protože se blíží termín, do kterého musí ministerstvo spravedlnosti zveřejnit své spisy týkající se Epsteina.
Fotografie, které byly zveřejněny ve čtvrtek, nejsou datovány a nemají popisky ani kontext. Mezi nimi jsou fotografie, na kterých jsou zřejmě věty z románu Vladimira Nabokova Lolita napsané na různých částech ženského těla.
Zveřejnění těchto fotografií udržuje tlak na Donalda Trumpa, jehož ministerstvo spravedlnosti má méně než 48 hodin na to, aby vyhovělo Epstein Files Transparency Act, zákonu Kongresu podepsanému minulý měsíc, který vyžaduje, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo své spisy týkající se Epsteina, s několika výjimkami.
Během léta vyvolala Trumpova administrativa bouřlivou reakci, když ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že nezveřejní žádné další Epsteinovy spisy – navzdory dřívějším slibům Trumpa a jeho spojenců během volební kampaně.
Trump se měsíce stavěl proti návrhu zákona Kongresu, který vyžadoval zveřejnění Epsteinových spisů ministerstva spravedlnosti, ale změnil názor, když bylo zřejmé, že má zákon dostatečnou podporu obou stran, aby byl přijat. Návrh zákona podepsal 19. listopadu.
Jeden z obrázků zveřejněných ve čtvrtek ukazuje text napsaný na hrudi ženy, který zní: „Lo-lee-ta: špička jazyka podniká cestu o tři kroky dolů po patře, aby se pak ve třech dotýkala zubů.“
Druhý obrázek ukazuje pasáž napsanou na noze ženy: „Byla to Lo, prostá Lo, ráno, stojící ve výšce čtyř stop a deseti palců v jedné ponožce.“
Další obrázky ukazují větu „Byla to Lola v kalhotách“ napsanou na těle ženy a pasáž „Byla to Dolly ve škole“ na krku ženy. Poslední obrázek ukazuje větu „Byla to Dolores na tečkované čáře“ napsanou na páteři ženy
Zveřejněné materiály také obsahují fotografie Billa Gatese pózujícího s ženou, jejíž tvář byla začerněna, a prominentního lingvisty a filozofa Noama Chomského sedícího v letadle s Epsteinem. Již dříve bylo oznámeno, že Gates a Chomsky znali Epsteina. Gates již dříve prohlásil, že setkání s Epsteinem bylo „velkou chybou“.
Další fotografie zachycují mimo jiné režiséra Woodyho Allena, bývalého poradce Donalda Trumpa Steva Bannona a autora a komentátora New York Times Davida Brookse. V listopadu tohoto roku Brooks napsal článek s názvem „Příběh Epsteina? Mně se to netýká“.
Opět nebyl poskytnut žádný kontext těchto fotografií a přítomnost těchto osob na fotografiích není důkazem protiprávního jednání.
Mluvčí New York Times uvedl, že „jako novinář se David Brooks pravidelně účastní akcí, aby hovořil s významnými a důležitými podnikatelskými lídry a získal tak informace pro své sloupky, což se přesně stalo i na této akci v roce 2011. Pan Brooks s ním neměl žádný kontakt před ani po této jediné účasti na večeři, které se zúčastnilo mnoho lidí.“
Soubor také obsahuje fotografie několika zahraničních pasů s redigovanými informacemi a Epsteinův americký pas.
K dispozici je také screenshot textové konverzace od neznámého odesílatele, který se zmiňuje o 18leté dívce z Ruska. Odesílatel píše: „Mám kamarádku, která mi dnes poslala nějaké dívky“, poté píše: „Ale žádá 1000 dolarů za dívku“ a následují zprávy „Pošlu ti teď dívky“ a „Možná bude některá vhodná pro J?“.
V prohlášení po zveřejnění Robert Garcia, americký zástupce a člen výboru pro dohled a vládní reformu, řekl: „Oversight Democrats budou i nadále zveřejňovat fotografie a dokumenty z Epsteinova majetku, aby zajistili transparentnost pro americký lid.“
„S blížícím se termínem pro zákon o transparentnosti Epsteinových spisů vyvolávají tyto nové snímky další otázky ohledně toho, co přesně má ministerstvo spravedlnosti ve svém držení,“ uvedl.
„Musíme ukončit toto utajování Bílého domu a ministerstvo spravedlnosti musí Epsteinovy spisy zveřejnit hned teď.“
Méně než 48 hodin před termínem se objevily zprávy o rostoucí frustraci v rámci ministerstva spravedlnosti, které se snaží co nejrychleji redigovat tisíce stránek ze spisů.
Podle zdroje, který hovořil s CNN, každý právník v oddělení národní bezpečnosti ministerstva zpracovává od týdne po Dni díkůvzdání více než 1 000 dokumentů.
Navíc, s pouhými čtyřmi stránkami poskytnutými právníkům jako interní pokyny k redigování, zdroje sdělily médiím, že právníci mají pocit, že nedostali jasné nebo komplexní pokyny, jak podle zákona zveřejnit většinu informací.
Právní experti očekávají problémy s uvolňováním dokumentů ministerstvem spravedlnosti a varují, že rychlé přezkoumání obrovského množství dokumentů může vést k nadměrnému redigování nebo chybám, včetně odhalení citlivých osobních údajů.
Nové fotografie se objevily poté, co Ghislaine Maxwellová, dlouholetá spolupracovnice Epsteina, která v současné době vykonává 20letý trest za trestné činy spojené s obchodováním s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, požádala federální soud o „zrušení, odložení nebo opravu jejího odsouzení a trestu“.
V žádosti o habeas corpus, kterou Maxwellová podala ve středu, tvrdí, že z občanskoprávních žalob, vládních odhalení, vyšetřovacích zpráv a dalších dokumentů vyplynuly „podstatné nové důkazy“, které podle ní podporují její tvrzení, že se jí nedostalo spravedlivého soudu.
„Tyto nově dostupné důkazy – pocházející z soudních sporů proti Federálnímu úřadu pro vyšetřování, různým finančním institucím a pozůstalosti Jeffreyho Epsteina, jakož i z přísahových výpovědí, zveřejněných záznamů a dalších ověřených zdrojů – ukazují, že byly zadrženy informace ospravedlňující obžalovanou, předloženy falešné svědectví a porotě a soudu byly nepravdivě předloženy podstatné skutečnosti,“ napsala Maxwellová v žádosti, kterou podala „pro se“, tedy bez právního zástupce.
Podání žádosti je nejnovějším pokusem Maxwellové o získání svobody po několika neúspěšných pokusech o odvolání od doby, kdy byla v roce 2021 odsouzena za obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a odsouzena k 20 letům vězení. Epstein zemřel ve federální vazbě v roce 2019, zatímco čekal na soud kvůli obvinění z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Jeho smrt byla označena za sebevraždu.
Na začátku tohoto měsíce federální soudce rozhodl, že ministerstvo spravedlnosti může zveřejnit materiály velké poroty z případu Maxwellové, a to s odvoláním na nový zákon schválený Kongresem.
Podle New York Times argumentoval právník Maxwellové, že zveřejnění těchto materiálů by „vytvořilo nepřiměřenou předsudečnost tak závažnou, že by znemožnila možnost spravedlivého nového procesu“, pokud by byla její žádost o nový proces schválena.
