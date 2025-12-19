Studie: Také vodík hraje roli v globálním oteplování
Zastánci vodíku doufají, že bude možné ho v budoucnu vyrábět a používat ve velkém v dopravě a těžkém průmyslu, čímž by poskytl čistou alternativu k fosilním palivům, protože vypouští pouze vodní páry.
Výzkum publikovaný v časopise Nature však zjistil, že vodík sehrál roli při zvyšování teplot tím, že pomáhá metanu, silnému skleníkovému plynu, zůstat v atmosféře déle.
Emise vodíku vzrostly mezi lety 1990 a 2020, což podle výzkumu přispělo zlomkem stupně, 0,02 °C, k téměř 1,5°C nárůstu průměrných teplot od předindustriálního období.
Studie mezinárodního konsorcia vědců známého jako Global Carbon Project zjistila, že nárůst emisí vodíku je převážně způsoben lidskou činností.
Jejich nárůst souvisí se zvýšením emisí metanu uvolňovaného fosilními palivy, hospodářskými zvířaty a skládkami, uvedli výzkumníci.
Tyto dvě molekuly jsou propojené: metan produkuje vodík, když se rozkládá v atmosféře.
Ačkoliv vodík sám o sobě není znečišťující látkou, nepřímo přispívá k oteplování tím, že absorbuje přírodní detergenty, které ničí metan, silný skleníkový plyn s kratší životností než oxid uhličitý.
Více vodíku znamená méně detergentů v atmosféře, což způsobuje, že metan přetrvává déle a tím i otepluje klima déle.
Jeho interakce s přírodními detergenty také ovlivňují tvorbu mraků a produkují skleníkové plyny, jako je ozon a vodní pára ze stratosféry.
Dalšími zdroji vodíku v atmosféře od roku 1990 jsou úniky z průmyslové výroby vodíku.
Vodík lze vyrobit tak, že elektrický proud prochází vodou, čímž se rozdělí na vodík a kyslík, proces nazývaný elektrolýza.
Dnes se však většina vodíku vyrábí ze zemního plynu nebo uhlí energeticky náročnými procesy, které vypouštějí velké množství oxidu uhličitého.
Cílem je vyrábět "zelený" vodík ve velkém s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale proces je nákladný a sektor čelí značným překážkám.
