Ruský propagandista Solovjov vyhrožuje zničením Berlína a dobytím Paříže

19. 12. 2025

čas čtení < 1 minuta
Ruský propagandista Vladimir Solovjov uvedl v přímém přenosu svého pořadu, že Evropa údajně snaží vyvolat napětí kolem kaliningradské oblasti Ruské federace, a proto na to Moskva zareaguje.

"Tanková pěst německé divize tam přijíždí. Opět budeme muset zničit Berlín a vstoupit do tohoto bohem prokletého města. Opět budeme muset vstoupit do Paříže. Opět budeme muset osvobodit Vídeň. No, Rakušané se možná proberou," řekl Solovjov.

Propagandista uvedl, že Ruská federace to údajně nechce dělat, a citoval Vladimira Putina: "Když jsme donuceni, tak to uděláme."

Zdroj v ruštině: ZDE

