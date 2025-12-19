Putin si stěžuje, že Rusko nepřijali do civilizovaného světa
19. 12. 2025Po rozpadu Sovětského svazu se Rusko snažilo stát součástí civilizovaného Západu, ale to se nestalo, uvedl ruský prezident Vladimir Putin.
"Tanková pěst německé divize tam přijíždí. Opět budeme muset zničit Berlín a vstoupit do tohoto bohem prokletého města. Opět budeme muset vstoupit do Paříže. Opět budeme muset osvobodit Vídeň. No, Rakušané se možná proberou," řekl Solovjov.
Propagandista uvedl, že Ruská federace to údajně nechce dělat, a citoval Vladimira Putina: "Když jsme donuceni, tak to uděláme."
