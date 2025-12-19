Průzkum: Většina Ukrajinců je připravena vydržet válku tak dlouho, jak bude nutné
Podle výsledků 63 % Ukrajinců stále odpovídá, že jsou připraveni vydržet válku tak dlouho, jak bude nutné (v září to bylo 62 %). Kratší období (šest měsíců nebo několik měsíců) uvádí 15 % respondentů (v září to bylo 21 %, ale zároveň z 13 % na 21 % přibylo těch, kteří nedokázali odpovědět na otázky).
Současně pouze 9 % Ukrajinců očekává, že válka skončí do začátku roku 2026 (v září to bylo 18 %). 14 % věří, že konec války je možný v první polovině roku 2026 (v září to bylo 15 %).
72 % Ukrajinců je připraveno schválit mírový plán, který zejména zajistí zmrazení situace na současné frontové linii spolu s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu (a bez oficiálního uznání okupovaných území jako součást agresorské země Ruska).
Kromě toho 75 % (stejný počet v září) odmítá plán, který by zejména počítal s odchodem vojsk z Donbasu, omezením ukrajinské armády a zároveň neobsahoval konkrétní bezpečnostní záruky.
49 % důvěřuje EU, 23 % nevěří (téměř beze změny oproti prosinci 2024). Současně, od prosince 2024 do prosince 2025, důvěra ve Spojené státy klesla z 41 % na 21 %, v NATO z 43 % na 34 %.
Pouze 9 % Ukrajinců chce, aby se volby konaly co nejdříve, dokonce ještě před koncem nepřátelství.
Studie probíhala od 26. listopadu do 13. prosince telefonickými rozhovory na základě náhodného vzorku mobilních čísel. Sociologové provedli rozhovory s 547 respondenty ve věku 18 let a více, kteří žijí na území Ukrajiny kontrolovaném ukrajinskou vládou. Obyvatelé území, která dočasně nebyla pod kontrolou ukrajinských úřadů, stejně jako občané, kteří odjeli do zahraničí po 24. únoru 2022, nebyli do vzorku zařazeni.
Za normálních okolností by statistická chyba takového vzorku nepřesáhla 5,6 % u indikátorů blízkých 50 %, 4,8 % u indikátorů blízkých 25 %, 3,4 % u indikátorů blízkých 10 %, 2,5 % u indikátorů blízkých 5 %. V době války je kromě specifikované formální chyby přidána určitá systematická odchylka, ale sociologové věří, že tyto výsledky zůstávají velmi reprezentativní a umožňují spolehlivou analýzu nálady veřejnosti, uvádí KIIS.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
