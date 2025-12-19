Píseň vánoční s vůní nafty
19. 12. 2025 / Josef Švéda
čas čtení 1 minuta
I letos jsme s kapelou udělali vánoční píseň reagující na současné události. Tentokrát "hranatého" motoristu a spol., píše Josef Švéda:
Píseň vánoční s vůní nafty
Písnička vánoční s vůní nafty, benzínu
Ježíšek Babíšek vykoupí naši vinu
spinká tiše v jesličkách, nechá si něco zdáti
Tomio mu bude na housličky tiše hráti
Hranatý plantážník kráčí na Malou Stranu
do hospody zajde si s bratříčky z Ku Klux Klanu
telefon nedá však z ruky již nikdy více
na stromek si pověsí vánoční šibenice
Pravda není nepřítel, hlásají motoristé
jak rozmilý Ježíšek mají svědomí čisté
z kuchyně line se libá vůně cukroví
micinka lísá se k nohám panu Tykačovi
Písnička vánoční s vůní nafty, benzínu
Ježíšek Babíšek vykoupí naši vinu
spinká tiše v jesličkách, nechá si něco zdáti
Tomio mu bude na housličky tiše hráti
Auto není nepřítel, naopak je kamarád
i ty si s ním budeš pod stromečkem radostně hrát
silnice, dálnice, nadjezdy, estakády
to mají všechny děti na světě moc rády
Písnička vánoční s vůní nafty, benzínu
Ježíšek Babíšek přivede nás na mizinu
daně prý platí jen chudí, ne bohatí
z nebíčka zamává Duka a další svatí
z nebíčka zamává Duka a všichni svatí
