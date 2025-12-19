OSN zaznamenává nárůst počtu hlášení o popravách ukrajinských válečných zajatců

19. 12. 2025

Ruská armáda začala častěji zabíjet Ukrajince, kteří se vzdali nebo byli zadrženi okupanty. To vyplývá ze zprávy Úřadu OSN pro lidská práva (OHCHR), kterou 16. prosince předal předseda OHCHR Volker Türk, uvedla UN News Service.

Zpráva pokrývá období od 1. června do 30. listopadu 2025.

Podle Türka "od poloviny listopadu došlo k nárůstu počtu hlášení o popravách ukrajinských vojáků po zajetí".

"Za pravdivé jsme uznali zprávy o vraždě 14 ukrajinských válečných zajatců poté, co byli zajati ruskými silami, a zkoumáme dalších 10 případů. Od začátku rozsáhlé invaze ministerstvo zdokumentovalo mimosoudní popravy 96 ukrajinských válečných zajatců," uvedl.

Šéf OHCHR tvrdí, že "čtyři popravy ruských válečných zajatců ukrajinskými ozbrojenými silami" byly údajně zaznamenány a že studují údajně "pravdivé zprávy o dalších třech incidentech".

"Vysoký komisař zdůraznil, že OSN nadále dokumentuje "systematické a extrémně rozšířené mučení a špatné zacházení s ukrajinskými válečnými zajatci," píše Zpravodajská služba OSN.

Türk také vyzval k ukončení války a ke stíhání "těch, kteří jsou odpovědní za všechna porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva".

