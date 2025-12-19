Děti v Gaze čelí smrti. Rodiny zdravotníků také
Další palestinské dítě ve čtvrtek v Gaze zemřelo na podchlazení, zatímco okupační síly nadále brání karavanám a mobilním domům, které čekají na hranicích, ve vstupu do obléhaného města. Saeed Asa’eed Abedin byl naživu pouhý měsíc a je již třináctým dítětem, které letos v Gaze zemřelo na podchlazení.
Ředitel zdravotnického komplexu Al Shifa varoval, že v pásmu Gazy je v současné době nedostupných 55 procent léků, což prohlubuje již tak závažnou zdravotní krizi. Uvedl, že děti v Gaze čelí současně několika nebezpečím, včetně zabíjení tanky, extrémnímu chladu a nemocem.
Po dvacetčtyřhodinové směně v nemocnici Al-Shifa jsem se vrátil do svého stanu, kde mě čekala katastrofa. Moje rodina se doslova topila; voda se dostala dovnitř ze všech stran a moje postel se proměnila v promočenou bažinu, nevhodnou ke spánku. Celou noc nespali a každý hrom jim trhal srdce strachem. Můj otec, který se ani nedokáže postavit na vlastní nohy, byl nucen zůstat celou noc na nohou a snažit se je chránit před povodní, za což zaplatil bolestí, která trvala celé dva dny. Situace se stala dusivou, nesnesitelnou. Život nám zde je násilím odnímán, jako bychom byli lidé, kterým není dovoleno žít. Jsme lidské bytosti, kterým je upíráno právo na existenci podle slepého globálního standardu. Naše děti nejsou uznávány jako lidé, naše ženy jsou označovány za teroristky. To vše jen proto, že nemáme blond vlasy, bílou pleť a modré oči.
