Rusové tvrdí, že růst cen je dvakrát rychlejší než podle oficiálních údajů
19. 12. 2025
Lidé odhadují, že před měsícem se ceny meziročně zvýšily o 14,5 % a očekávání na příštích 12 měsíců dokonce vzrostla: o 13,7 % po 13,3 % v listopadu. Naposledy byla inflační očekávání tak vysoká v únoru, kdy oficiální roční inflace dosahovala dvouciferných hodnot (10,06 %).
Průzkum se věnuje lidem s úsporami i bez nich, podle obou skupin pozorovaná inflace vzrostla: u lidí se spořením z 12,9 % na 13,1 % (dvakrát více než Rosstat), bez úspor z 15,4 % na 15,6 % (2,5krát více než Rosstat). Současně se konečný výsledek nezměnil, protože skupina s úsporami vzrostla (33 % po 31 % v listopadu) a v této skupině byla pozorovaná a očekávaná inflace vždy nižší.
V této skupině se očekávání inflace nezměnila a zůstala na 12,3 %, ale u lidí bez úspor vzrostla na 14,6 % z listopadových 13,7 %. V této skupině se nacházejí téměř dvě třetiny Rusů, podle výsledků posledního průzkumu 64 %. Méně majetní lidé jsou citlivější na rostoucí ceny potravin a dalších základních věcí. Potravinové produkty zdražují rychleji než ostatní, i když se rozdíl v poslední době zmenšil. Ministerstvo hospodářského rozvoje odhadlo roční inflaci v prvním prosincovém týdnu na 6,34 % a u potravinářských produktů na 6,89 %. Stejný obraz vykresluje think tank CMASF blízký úřadům, který počítá "inflaci pro chudé" složenou z nezbytných statků a služeb.
Inflace je pro Rusy hlavním problémem, znepokojuje je mnohem více než válka, podle nedávného průzkumu Levada Center. Mezi problémy, které lidi nejvíce znepokojují, 59 % uvedlo růst cen. To je téměř dvakrát tolik než následující nejpopulárnější odpovědi: válka, konflikt se Západem, sankce (31 %), zvýšení věku odchodu do důchodu (30 %) a problémy s bydlením (nouzová situace a nedostupnost bydlení, drahé hypotéky). V řadě hypotetických otázek přímo na Vladimira Putina si vyměnily pozice. Podle průzkumu Levada Center zůstává hlavní otázkou "Kdy skončí speciální operace" – 21 %, a "Kdy přestane růst cen? Proč se DPH zvyšuje?" je třetí (8 %) po "Kdy budou zvýšeny důchody, platy, dávky?" (16 %).
Ekonom Jegor Susin spojuje růst inflačních očekávání s "jednorázovými a místními příběhy": široce diskutovaným zvýšením DPH od ledna a recyklačním poplatkem od prosince. Analytici z Promsvjazbanky doplňují ke zvýšení tarifů Ruských drah od 1. prosince: "Očekávání inflace ovlivňují daňový manévr a zvýšení cel."
V důsledku toho se očekávání vrátila na hodnoty ze začátku roku: v lednu byla 14 %. Není žádný pokrok, tvrdí analytici: "Jak jsme začali rok, tak i končíme."
Nadace veřejného mínění provádí tyto průzkumy každý měsíc pro Centrální banku, která přikládá velký význam inflačním očekáváním obyvatelstva při rozhodování o klíčové sazbě. Další schůzka o klíčové sazbě se uskuteční 19. prosince. Rostoucí inflační očekávání omezují schopnost centrální banky uvolnit politiku, poznamenává Susin.
Zdroj v ruštině: ZDE
