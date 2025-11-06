Truc politického bankrotáře a ostudná diskreditace demokratů
6. 11. 2025 / Boris Cvek
Pochopil-li jsem správně zprávy a komentáře v Radiožurnálu, Fialova vláda, pokud jde o naprosto samozřejmou zvyklost poslat návrh rozpočtu na příští rok do Sněmovny, je zajatkyní ministra financí Stanjury (první místopředseda ODS, hlavní parťák premiéra Fialy).
Ministr Stanjura se ve sněmovních volbách nedokázal ani dostat do Sněmovny, takže měl dávno zalézt někam pod postel, respektive ještě předtím se omluvit za diskreditaci demokracie svou naprostou neschopností.
Jenže on v té diskreditaci chce pokračovat a trucuje. Ostatní členové vlády se ho snaží různými směšnými výmluvami krýt, ale zdá se, že oni, byť by chtěli, bez této dnes už politicky naprosté nuly nemohou zachovat běžné zvyklosti, očekávané od vlády ekonomy, expolitiky typu Kalouska nebo Topolánka, prostě všemi – kromě těch, kdo chtějí krýt Stanjuru.
Demokraté, kteří jej kryjí, jenom ukazují, na čem Fialova vláda selhala především: na vzájemném posluhování a lhaní kvůli nerozborné jednotě, kterou stvrdilo ponižující vyhnání předsedy pirátů Bartoše z vlády, ačkoli piráti se o jednotu snažili nejponíženěji a nejvěrněji, protože věděli, že jsou zbytným nádorem na těle vlády. Mimochodem, podle zprávy na Seznamu máme v prvním čtvrtletí 2025 nejnižší počet stavebních povolení za dvacet pět let.
V době akutní bytové krize a ohrožení republiky. A premiér Fiala opakuje – pokolikáté už! – že jeho vláda je úspěšná a zemi předává v lepším stavu, než ji přejala. Už od podzimu 2024 se ptám pořád dokola: ví někdo, proč byla digitalizace stavebního řízení přesunuta na rok 2028? Proč zrovna 2028? Předtím jsme byli krmeni médii i politiky, jak zásadní je to věc pro rozvoj bydlení i hospodářství. A najednou nic… vůbec nic. Proč 2028?
