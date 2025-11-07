Bez neziskovek se tu poserete
7. 11. 2025
čas čtení 1 minuta
To není metafora, to je fakt, píše Rad Bandit.
Když přijdou povodně, pandemie nebo když se sesype ekonomika, když stát nestíhá a systém kolabuje, jsou to právě ti „paraziti přisátí ke státu“, jak jim říkáte, kdo stojí v první linii.
Lidi, co dělají za směšné peníze práci, kterou nikdo jiný dělat nechce — protože je špinavá, těžká a bez vděku.
Jsou to oni, kdo drží společnost pohromadě, zatímco politici a jejich kámoši oligarchové řeší PR a přeposílají dotace do vlastní kapsy.
Bez neziskovek by tu dávno nebylo komu pomáhat, protože bez nich byste nepřežili ani nejmenší krizi.
Nikdo by vám neuvařil polívku, neotevřel azyl, nehlídal děti, neléčil závislé, nebránil vaše práva, když vás zneužijí úřady nebo zaměstnavatel.
Takže až budete zase žvanit o „neziskové mafii“ a „politických neziskovkách“, zkuste si pár dní žít ve světě, kde by nikdo z nich nebyl.
Zkuste, jaké to je, když vám nikdo nezvedne telefon, když voláte o pomoc.
Bez neziskovek by tahle země nefungovala ani týden.
A možná právě proto je tolik lidí nahoře chce umlčet — protože připomínají, že solidarita ještě existuje.
A ještě něco: nikdo vám nebrání založit si vlastní neziskovku, když si myslíte, že je to takové terno.
Zkuste žebrat o každou korunu, makat od rána do noci bez jistoty výplaty, v atmosféře nenávisti, výsměchu a pohrdání.
A pak mi řekněte, kdo je tady vlastně přisátý ke státu...
