Indické rodiny obviňují Rusko z podvodu při náboru pro válku proti Ukrajině
7. 11. 2025
Podle zpráv médií uspořádaly rodiny mužů 3. listopadu protest a tvrdily, že jejich blízcí byli podvedeni, aby bojovali jako součást ruských jednotek na Ukrajině. Podle příbuzných "agenti" nabízeli vysoce placené pozice jako ostraha nebo skladníci a smlouvy psané v ruštině byly podepsány bez překladu. Několik dní po příjezdu do Ruska byli lidé posláni na frontu.
Reportéři Firstpostu hovořili s bratrem jedné z obětí, Sonu Kumarem ze státu Harijána. Podle Vikase Kumara muž odjel do Ruska na studentské vízum, ale po příjezdu ho agenti přesvědčili, aby zůstal, a slíbili, že bude "pracovat jako ochranka, vydělávat slušné peníze a bude v bezpečí". Později řekl své rodině, že "byl poslán na frontu a jejich telefon bude brzy odebrán". O několik dní později obdrželi jeho příbuzní zprávu o jeho smrti, píší média.
Podle jeho bratra Rusové rodině nabídli, že Kumarovy ostatky převezou na moskevské letiště, poté museli náklady na přepravu do Indie uhradit sami. Navzdory finančním potížím se rodině podařilo zorganizovat návrat těla do vlasti. Jak bylo oznámeno, ostatky byly silně popáleny, takže osoba mohla být identifikována pouze pomocí počítačového skenování.
Podobný příběh vyprávěl Firstpostu bratr pohřešovaného Amana Punie ze stejného regionu. Podle jeho slov podepsal smlouvu, aniž by rozuměl obsahu dokumentu, načež byl poslán na frontu. V říjnu muž naposledy kontaktoval svou rodinu.
Na internetu koluje video, ve kterém skupina Indů z Paňdžábu a Harijány tvrdí, že byla podvedena Ruskem a žádá vládu o pomoc.
"Agent nám nabídl, že nás odveze do Běloruska... Nevěděli jsme, že potřebujeme vízum. Když jsme přijeli do Běloruska [bez víza], agent nás požádal o další peníze a pak nás opustil. Policie nás zadržela a předala ruským úřadům, které nás donutily podepsat dokumenty. Nyní nás (Rusové) nutí bojovat ve válce proti Ukrajině," vysvětlil ve videu jeden z rekrutů.
Indické ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že vzneslo otázku náboru indických občanů do ruské armády a vyzvalo Moskvu, aby tuto praxi uprostřed války proti Ukrajině okamžitě zastavila.
Podle mluvčího ministerstva zahraničí Randhira Jaiswala vláda opakovaně varovala občany před "riziky a nebezpečími" vstupu do řad ruských ozbrojených sil. Kromě toho tuto otázku údajně nastolil i premiér Nárendra Módí během bilaterálních setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Zdroj v angličtině: ZDE
