Guardian publikoval jmenný seznam 18 457 dětí vyvražděných Izraelem
11. 11. 2025
Jména dětí uvedená níže figurují na seznamu obětí izraelské ofenzívy v Gaze, který vede zdravotnická správa v tomto území. Na konci července obsahoval 60 199 jmen, z nichž 18 457 bylo mladších 18 let. Seznam zdaleka není úplný, nezahrnuje tisíce lidí, kteří jsou stále pohřbeni pod troskami zničených budov, ani mnoho nepřímých obětí války.
Na konci července bylo na dlouhém oficiálním seznamu palestinských obětí izraelské války v Gaze uvedeno 18 457 dětí. Za téměř dva roky to znamená, že bomby, kulky a granáty zabíjejí chlapce nebo dívku každou hodinu každého dne.
Ve skutečnosti nejsou úmrtí rozložena tak rovnoměrně. Sourozenci, bratranci a sestřenice a kamarádi jsou často zabiti společně, při leteckém útoku nebo dělostřeleckém ostřelování. Dokonce i děti zastřelené odstřelovači nebo kvadrokoptérami jsou někdy přiváženy do nemocnic ve skupinách, říkají lékaři.
Dohromady tvoří téměř třetinu všech válečných obětí, jejichž těla byla před pohřbem nalezena a identifikována.
Seznam jmenovaných obětí, který vedou zdravotnické úřady v Gaze, je mezinárodním společenstvím, OSN a izraelskou armádou uznáván jako autoritativní, ačkoli izraelští politici se často snaží jej zpochybňovat.
Přísná pravidla, která zajišťují jeho důvěryhodnost, však také znamenají, že nemůže zachytit celý rozsah tragédie, která postihla děti v Gaze a jejich rodiny.
V počtu obětí chybí tisíce obětí, které jsou stále pohřbeny pod troskami zničených budov, stejně jako mnoho nepřímých obětí války. Izraelská blokáda způsobila smrtelný nedostatek potravin, léků, čisté vody a paliva.
Hladovění zabilo nejméně 150 dětí. Nedostatek čisté vody, základních léků, jako jsou antibiotika, a lékařské péče o nemoci, včetně rakoviny, způsobil mnoho dalších úmrtí, které podle zdravotnických úředníků nelze spočítat, dokud boje pokračují.
Mnoho dětí, které útoky přežily, má zranění, která jim změnila život. Podle OSN bylo ve válce zraněno více než 40 000 dětí. V Gaze nyní žije více dětí s amputovanými končetinami než kdekoli jinde na světě.
Organizace na ochranu lidských práv, odborníci na genocidu, mezinárodní politici a komise OSN dospěli k závěru, že Izrael páchá v Gaze genocidu, a jako důkaz uvádějí mimo jiné masové zabíjení civilistů.
Rozsah dětských obětí převyšuje počet obětí konfliktů v Izraeli, na okupovaném palestinském území a v širším regionu v posledních desetiletích.
V roce 2008 zabila izraelská operace Cast Lead během 22 dnů v Gaze 345 dětí, jak ukazují statistiky organizace na ochranu lidských práv B'tselem. V roce 2014 bylo během 50 dnů operace Protective Edge zabito 548 dětí.
V Iráku bylo během 15 let, které zahrnovaly vzestup a zničení „chalífátu“ Islámského státu, mezi lety 2008 a 2022, OSN ověřeno 3 119 úmrtí dětí ve válce.
„Celkově je zřejmé, že děti v Gaze prožívají jednu z nejzávažnějších situací, jaké jsme v posledních desetiletích zaznamenali,“ uvedla Gudrun Østby, profesorka na Institutu pro výzkum míru v Oslu (PRIO), který sleduje globální dopady válek.
Všechny děti v Gaze jsou vystaveny „extrémní intenzitě konfliktu“, což je metrika, kterou PRIO definuje jako život ve vzdálenosti méně než 50 km od událostí, při nichž bylo během jediného roku zabito nejméně 1 000 lidí.
Nejkrvavější období syrské občanské války, která začala v roce 2011, nabízí určité srovnání. „[V Sýrii] každý rok od roku 2012 do roku 2015 žila více než polovina všech dětí v těsné blízkosti extrémních konfliktů,“ řekl Østby.
Syrská síť pro lidská práva zdokumentovala více než 19 000 dětí zabitých v prvních čtyřech letech konfliktu. Počet obyvatel Sýrie na začátku této války byl asi desetkrát vyšší než počet obyvatel Gazy v roce 2023.
Podle organizace Save the Children bylo přibližně jedno z 50 dětí žijících v Gaze před válkou zabito izraelskými útoky.
Izraelští generálové a vojáci si jsou vědomi toho, že zabíjejí velké množství dětí. Bývalý šéf vojenské rozvědky po většinu války řekl, že „teď už nezáleží na tom“, zda jsou mezi mrtvými i děti.
