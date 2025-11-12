Súdán - Jižní Kordofán: Civilisté jsou terčem útoků v Káduglí a Dillingu
12. 11. 2025
Civilisté ve městech Káduglí a Dilling ve státě Jižní Kordofán jsou stále častěji terčem ozbrojených aktérů, protože snášejí rok trvající vojenské obléhání, řekli místní obyvatelé zpravodajskému serveru Ayin.
Od začátku října síly "Ta'is" – aliance zahrnující Síly rychlé podpory a Súdánské lidově osvobozenecké hnutí – sever – zintenzivnily útoky na tato dvě města. Mezi primární cíle patří přístřešky pro vysídlené a civilní domovy, uvedly stejné zdroje. "Útoky na Kadugli pomocí dronů začaly na začátku října," řekl jeden dobrovolník z Výboru odporu Kadugli, který si z bezpečnostních důvodů přál zůstat v anonymitě. Výbory odporu jsou dobrovolnická sdružení založená před válkou, která organizovala demonstrace volající po ukončení vojenské vlády v Súdánu. "Zatímco se útoky zpočátku zaměřovaly na vojenské oblasti, cíl se tragicky posunul tak, aby zahrnoval civilní oblasti."
31. října zasáhl útok bezpilotního letounu tábor pro vnitřně vysídlené v areálu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Káduglí a na místě zabil pět dětí. Šesté dítě podlehlo svým zraněním následující den. Člen výborů odporu dodal, že pět obětí bylo ze stejné rodiny. Ve stejnou dobu se další drony zaměřily na město Al-Abbásíja Tagali a zabily několik vysídlených lidí, kteří se ukrývali ve střední škole, podle stejných zdrojů.
Vojenská eskalace přiměla mnoho lidí, aby se pokusili uprchnout z Káduglí, podle jiného zdroje ve výborech odporu Káduglí. Pokusy opustit Káduglí, hlavní město státu Jižní Kordofán, jsou plné výzev. Za prvé, existuje velmi reálná šance na zajetí ze strany Sil rychlé podpory (RSF) nebo spojeneckého Súdánského lidově osvobozeneckého hnutí - severu. Ještě horší je, že Káduglí vstupuje do období dešťů, což činí terén stále obtížnějším.
Dilling
"Ti kteří se snaží odejít mají dvě hlavní trasy: buď do oblastí kontrolovaných SLOH-S, nebo přes východní venkov nebo západní Kordofán, kde jsou přítomny Síly rychlé podpory," řekl Ayinu člen Výboru odporu Dilling. " Volba únikové cesty někdy nabývá etnického rozměru v závislosti na příslušnosti vysídlené osoby," dodal. Člen výboru se domnívá, že RSF a SLOH-S se v blízké budoucnosti zaměří na Káduglí se silami jak v západním Kordofánu, tak na východním venkově ve snaze odříznout silnici spojující Al Obajd a Dilling.
Dokonce i před nedávnými boji byly zásoby potravin v Káduglí a Dillingu omezené kvůli bezpečnostním omezením, říká aktivista za lidská práva Džamal Koko. Koko však poznamenal, že pokračující ostřelování měst Káduglí, Abbásíja, Tagali, Dilling a Abú Džubajha, všechna města ve státě Jižní Kordofán, situaci dále zhoršilo. "Trhy jsou stále otevřené, ale nedostatečný přístup způsobil, že pašované zboží je nehorázně drahé," řekl Koko. "Ještě důležitější je, že zdravotnické služby prakticky neexistují." V současné době je jediné zboží, kterému se podaří dostat do Káduglí a Dillingu, dodáváno po členitých horských silnicích – náročná cesta, která neustále zvyšuje tržní cenu, uvedli místní obchodníci.
Potravinová situace dosáhla kritické fáze, přičemž nejnovější zpráva o klasifikaci fází integrované potravinové bezpečnosti (IPC) uvádí, že 40,2 % populace v Káduglí trpí akutním nedostatkem potravin. Statistiky OSN ukazují, že 63 000 dětí trpí podvýživou, včetně 10 000 případů nejzávažnější formy. "Jedná se o člověkem způsobenou mimořádnou situaci a všechny kroky potřebné k zabránění další katastrofě jsou jasné," uvádí říjnová zpráva IPC. "Vyvíjejte maximální diplomatický tlak na strany konfliktu a jejich mezinárodní podporovatele ve věci příměří a ukončení blokád – a nakonec za ukončení samotného konfliktu."
Kontrola nad Káduglí zůstává vojensky strategickou aspirací všech válčících stran, protože město funguje jako brána do Dárfúru. Pro súdánské ozbrojené síly (SAF) v Chartúmu je Káduglí jednou z posledních velkých bašt v regionu Kordofán. Pro RSF a SLOH-S je jeho obsazení klíčem k upevnění kontroly nad celou západní polovinou země.
