Izrael zabil Palestince blížícího se k „žluté linii“ v Gaze a bombarduje sever
13. 11. 2025
Izraelská armáda konstatuje, že zastřelila Palestince, který se přiblížil k „žluté linii“ v Gaze, za kterou se nacházejí izraelské jednotky, poté, co stíhačky provedly tři letecké údery na Beit Lahiya na severovýchodě.
Izrael tvrdí, že otevřel přechod Zikim do severní Gazy, aby umožnil vstup humanitární pomoci dodávané OSN a dalšími mezinárodními organizacemi.
Kancelář izraelského prezidenta Isaaca Herzoga oznámila, že obdržela dopis od amerického prezidenta Donalda Trumpa, v němž ho vyzývá, aby zvážil udělení milosti premiérovi Benjaminu Netanjahuovi.
Izraelská válka v Gaze si od října 2023 vyžádala nejméně 69 182 palestinských obětí a 170 694 zraněných. Během útoků vedených hnutím Hamás 7. října 2023 bylo v Izraeli zabito celkem 1 139 lidí a asi 200 bylo zajato.
Izraelské stíhačky provedly tři letecké údery na severovýchodní část Beit Lahiya v pásmu Gazy.
Civilní obrana Gazy uvádí, že její týmy dosud vyzvedly 51 těl z hromadného hrobu na nádvoří kliniky Sheikh Radwan v západní části města Gaza.
Brigády Qassam, ozbrojené křídlo Hamásu, odvolaly pátrání po tělech čtyř zbývajících zajatců, kteří dosud nebyli předáni Izraeli. Pátrání bude pokračovat zítra.
Prezident Spojených států Donald Trump zaslal izraelskému prezidentovi Isaacovi Herzogovi dopis, v němž ho žádá o milost pro Benjamina Netanjahua a označuje obvinění izraelského premiéra z korupce za „politická“ a „neopodstatněná“.
Izraelští osadníci za podpory vojáků armády zaútočili na Palestince ve vesnici Kisan východně od Betléma na okupovaném Západním břehu, informovala agentura Wafa s odvoláním na místní úředníky.
Egyptský ministr zahraničí říká, že koordinuje s Tureckem, aby zajistil dodržování příměří
Egyptský ministr zahraničí Badr Abdelatty řekl, že jeho země a Turecko se shodly na důležitosti společných snah o podporu provádění dohody o příměří v Gaze.
Uvedl, že obě strany budou spolupracovat na přechodu k druhé fázi dohody a diskutovaly o probíhajících jednáních týkajících se návrhu rezoluce Rady bezpečnosti OSN a návrhu na vytvoření mezinárodních stabilizačních sil.
Abdelatty zdůraznil nutnost zajistit pokračování příměří a zabránit návratu Gazy do války a dodal, že s Washingtonem probíhají jednání o nasazení mezinárodních sil, které by monitorovaly dodržování příměří.
Tyto komentáře přicházejí v době, kdy Izrael opakovaně porušuje příměří, provádí útoky a demolice v několika oblastech pásma Gazy v posledních týdnech.
Izraelská armáda konstatuje, že zabila Palestince, který překročil „žlutou linii“ v Gaze
Izraelská armáda tvrdí, že zastřelila osobu, kterou obvinila z překročení žluté linie a přiblížení se k izraelským vojákům operujícím v oblasti Khan Younis na jihu Gazy.
Izrael pokračuje v ostřelování Palestinců – včetně rodin –, kteří se přibližují k demarkační linii, neviditelné hranici stanovené v první fázi příměří.
Izraelské jednotky se přesunuly za žlutou linii, kde podle satelitních snímků udržují asi 40 aktivních vojenských pozic, ale Palestinci tvrdí, že pro ně je nemožné zjistit, kde přesně hranice leží, což je vystavuje smrtelnému nebezpečí.
Izrael nadále kontroluje více než polovinu území Gazy.
Izraelské síly demolují další palestinské domy v Masafer Yatta
Izraelské síly ve středu zničily další palestinské domy a přístřešky pro hospodářská zvířata v okupovaném Masafer Yatta na Západním břehu, souboru komunit, které se objevily v oscarovém filmu No Other Land.
Obyvatelé mohli jen přihlížet, zatímco ozbrojená armáda a policie střežily okolí.
Izraelské síly demolují obytné budovy v čtvrti města Gaza
Izraelské síly vyhodily do vzduchu několik obytných budov ve čtvrti Shujayea, východně od města Gaza.
Izraelské síly provádějí vlnu demolice, zaměřenou na výškové obytné budovy i menší stavby v Gaze a také na jihu, od vyhlášení příměří před více než měsícem.
Analytici tvrdí, že tato destrukce jasně ukazuje záměr učinit město neobyvatelným, což podle nich představuje etnické čistky.
Hamas dnes ukončil pátrání po tělech izraelských zajatců
Brigády Qassam, ozbrojené křídlo Hamásu, odvolaly pátrání po tělech čtyř zbývajících zajatců, kteří ještě nebyli předáni Izraeli, protože na území zapadlo slunce.
Pátrání, které probíhá ve čtvrti Zeitoun v Gaze, bude pokračovat zítra.
Policie použila sílu k rozehnání pro-palestinského protestu v New Jersey
Policie v New Jersey použila sílu k rozehnání pro-palestinského protestu, který se konal před synagogou v Livingstonu, kde měl promluvit bývalý izraelský ministr obrany Yoav Gallant.
Demonstranti skandovali proti Gallantovi a obviňovali ho z zabíjení Palestinců v Gaze.
Mezi demonstranty byli rabíni, kteří mávali palestinskými vlajkami, nosili keffiyehy a nesli transparenty s nápisy „Chraňte děti, zatkněte Gallanta“ a „Gallant vinen genocidou“.
Demonstrace eskalovala, když účastníci zablokovali silnici vedoucí k synagoze, což přimělo policii k zásahu.
Videa ukazují, jak policie odhání dav pokojných demonstrantů, z nichž někteří mávají palestinskými vlajkami a drží transparenty, a poté několik z nich srazí na zem a odvede v poutech.
Policie použila obušky k napadení demonstrantů, kteří se pokusili zasáhnout a pomoci zadrženým.
Prezident Spojených států Donald Trump zaslal izraelskému prezidentovi Isaacovi Herzogovi dopis, v němž ho žádá o milost pro Benjamina Netanjahua a označuje obvinění z korupce proti izraelskému premiérovi za „politická“ a „neoprávněná“.
Trumpův dopis přišel ve středu, měsíc poté, co v Gaze vstoupilo v platnost příměří zprostředkované USA, které přineslo křehké příměří uprostřed každodenních izraelských útoků a omezení pomoci.
Ve svém dopise americký prezident citoval Netanjahuovo vedení ve válce, při které bylo zabito více než 69 000 Palestinců, včetně nejméně 20 000 dětí, a kterou vyšetřovatelé OSN popsali jako genocidu.
„Tímto vás vyzývám, abyste plně omilostnil Benjamina Netanjahua, který byl obdivuhodným a rozhodným premiérem v době války a nyní vede Izrael do období míru, což zahrnuje i mou pokračující spolupráci s klíčovými vůdci Blízkého východu s cílem přidat mnoho dalších zemí k světově významné Abrahamově dohodě,“ napsal Trump.
Několik izraelských médií zveřejnilo ve středu kopii dopisu.
Tímto dopisem se Trump dále vměšuje do izraelské domácí politiky a zdá se, že tlačí na odměnu izraelského premiéra za souhlas s příměřím.
Úřady v Gaze vyzývají k bezpečným oslavám, zatímco studenti očekávají výsledky zkoušek
Ministerstvo vnitra v Gaze vyzvalo obyvatele, aby oslavovali nadcházející výsledky středoškolských zkoušek bezpečným způsobem, a vyzvalo je, aby se vyvarovali oslavných výstřelů do vzduchu nebo používání ohňostrojů.
Ve svém prohlášení ministerstvo uvedlo, že takové praktiky ohrožují životy a šíří strach mezi rodinami, zejména po dvou letech ničivé války.
Vyzvalo opatrovníky a rodiče, aby zajistili, že studenti budou vyjadřovat svou radost bezpečným a zodpovědným způsobem.
„Policejní jednotky dostaly pokyn sledovat a zabránit jakékoli střelbě během oslav, aby byla zajištěna veřejná bezpečnost,“ dodalo prohlášení.
Hamás odsuzuje izraelské demolice domů v okupovaném východním Jeruzalémě
Hamás odsoudil pokračující demolice palestinských domů v okupovaném východním Jeruzalémě, které označil za zločin zaměřený na vykořenění Palestinců z jejich města.
Haroun Nasser al-Din, člen politického úřadu skupiny odpovědný za záležitosti Jeruzaléma, uvedl, že demolice v čtvrti Silwan jsou součástí širší kampaně „nuceného vysídlení“ s cílem vymazat arabskou a islámskou identitu města.
Uvedl, že taková opatření nezlomí vůli obyvatel Jeruzaléma, kteří zůstávají neochvějní navzdory rostoucím omezením a útokům.
Nasser al-Din také varoval před eskalací situace v areálu mešity Al-Aqsa, kde izraelští osadníci a představitelé krajní pravice pod silnou policejní ochranou stále častěji útočí na toto místo, což označil za závažnou provokaci.
Palestinský muž zastřelen, když osadníci za podpory armády napadli obyvatele poblíž Betléma
Izraelští osadníci za podpory vojáků armády napadli Palestince ve vesnici Kisan východně od Betléma na okupovaném Západním břehu, informuje agentura Wafa s odvoláním na místní úředníky.
Salameh Rashaida, zástupce předsedy vesnické rady v Kisan, uvedl, že osadníci napadli obyvatele holemi, kameny a traktory, když orali svou půdu v oblasti Wadi Abu Ayash.
Izraelské síly doprovázející osadníky zahájily palbu a zranily 25letého palestinského muže do nohy. Byl převezen do nemocnice v Betlémě k ošetření, uvedla agentura Wafa.
Izraelská armáda již desítky let vykořeňuje olivovníky – důležitý palestinský kulturní symbol – na celém Západním břehu jako součást postupných snah izraelské vlády o zabrání palestinské půdy a násilné vysídlení obyvatel.
Násilí ze strany osadníků také na Západním břehu narůstá. Podle údajů izraelské nevládní organizace Peace Now bylo jen v první polovině roku 2025 zaznamenáno 757 útoků.
Izraelská armáda tvrdí, že palestinští bojovníci byli zabiti v jižní Gaze
V krátkém prohlášení na X armáda tvrdila, že identifikovala čtyři bojovníky poblíž svých jednotek v Rafahu v jižní Gaze.
„Ihned po identifikaci jednotky na místě zahájily palbu“ na tyto čtyři osoby, uvádí se v prohlášení.
Hamas ani žádná jiná palestinská frakce se k těmto tvrzením dosud nevyjádřila.
Nemocnice v Gaze stále postrádají základní humanitární pomoc
UNICEF varuje, že Izrael blokuje vstup životně důležitých humanitárních dodávek do Gazy, včetně jednoho milionu injekčních stříkaček potřebných k očkování dětí a lahví s kojeneckým mlékem, kterým byl přístup odepřen pod izraelskou záminkou, že by mohly být použity pro vojenské účely.
Izraelská politika byla místními zdravotnickými úřady v Gaze popsána jako pokus paralyzovat i ty nejzákladnější humanitární operace v Gaze.
Vidíme, že této nemocnici chybí základní humanitární pomoc; i když otevřeme ledničky, jsou téměř prázdné.
Izrael stále brání vstupu solárních ledniček pro skladování vakcín.
Znepokojující jsou zprávy ministerstva zdravotnictví v Gaze, které potvrzují, že celý pás Gazy stále bojuje o poskytování základních zdravotních služeb dětem, které nejvíce potřebují podporu.
To znamená, že desítky tisíc dětí v Gaze nedostávají očkování, což ohrožuje jejich životy.
Podle WHO stále čeká na evakuaci z Gazy více než 16 000 lidí
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že více než 16 500 lidí, včetně téměř 4 000 dětí, stále čeká na evakuaci z Gazy za účelem urgentní lékařské péče, protože nemocnice v enklávě jsou stále vážně poškozené a nejsou schopny poskytovat adekvátní péči.
Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že program lékařské evakuace této agentury pomohl za poslední dva roky převézt téměř 8 000 pacientů k léčbě mimo Gazu.
Vyzval k znovuotevření všech evakuačních tras, zejména do okupovaného Západního břehu, včetně východního Jeruzaléma, a dodal, že WHO pracuje na rozšíření lékařských evakuací, protože křehké příměří stále platí.
Izraelští osadníci napadli Palestince v Umm al-Kheir, uvádí MSF
Organizace Lékaři bez hranic (MSF) uvádí, že několik Palestinců bylo zraněno poté, co izraelští osadníci 9. listopadu napadli obyvatele vesnice Umm al-Kheir na okupovaném Západním břehu.
Organizace uvedla, že její týmy poskytly po útoku psychologickou první pomoc obyvatelům, přičemž dva lidé byli hospitalizováni, včetně 60letého muže jménem Ahmad Sheeb al-Hathaleen, který uvedl, že ho osadník udeřil holí do hlavy.
Obyvatelé se údajně snažili chránit své olivovníky, když osadníci vstoupili do oblasti a napadli je.
MSF varovala, že komunitě hrozí bezprostřední riziko nuceného vysídlení v důsledku hromadných příkazů k demolici vydaných izraelskými úřady, a vyzvala Izrael, aby ukončil „všechna donucovací opatření směřující k anexi“, včetně násilí osadníků a demolice domů.
Útoky osadníků na palestinské sběrače oliv dosáhly podle OSN letos rekordní úrovně, přičemž k útokům často dochází pod ochranou izraelských vojáků, kteří buď stojí opodál, nebo aktivně doprovázejí osadníky během útoků.
Civilní obrana Gazy uvádí, že z okolí města Gaza bylo vyzvednuto 51 těl
Civilní obrana Gazy uvádí, že její týmy dosud vyzvedly 51 těl z hromadného hrobu na nádvoří kliniky Sheikh Radwan v západní části města Gaza.
V prohlášení agentura uvedla, že stále pokračují snahy o vyzvednutí dalších těl a jejich přepravu do nemocnice al-Shifa, kde se bude pracovat na potvrzení jejich totožnosti.
Vyhledávací operace probíhá od dnešního rána, dodala.
Podle místních úřadů zůstává více než 10 000 těl Palestinců uvězněno pod troskami v bombardovaném pásmu Gazy. Týmy civilní obrany uvádějí, že se jim nedaří je vyprostit kvůli nedostatku vhodného vybavení a strojů způsobenému pokračující blokádou ze strany Izraele.
Děti v Gaze jsou nuceny převzít roli pečovatelů o rodinu
Palestinské děti, které prožily izraelskou válku v Gaze, byly připraveny o své dětství a nuceny převzít odpovědnost dospělých.
Izrael upírá rodinám propuštěných vězňů právo na cestování, tvrdí skupina vězňů
Podle Palestinské vězeňské společnosti (PPS) izraelské úřady brání desítkám rodin propuštěných a vyhnaných palestinských politických vězňů opustit okupované území, aby se setkaly se svými blízkými.
Abdullah al-Zighari, předseda PPS, uvedl, že tento krok je součástí „systematické politiky kolektivní pomsty“. Poznamenal, že mnoho z těch, kteří byli deportováni do Egypta, je ve velmi špatném zdravotním stavu a potřebuje podporu rodiny a lékařskou péči.
Mezi nimi je i 71letý Abdulrahman Salah z Jeninu, který před svým propuštěním na začátku tohoto roku strávil 23 let v izraelských věznicích. Salah je údajně v kritickém stavu v egyptské nemocnici. Další propuštěný vězeň, Motassem Raddad, zemřel krátce po svém deportování do Egypta, přičemž jeho rodině bylo zakázáno navštívit ho v jeho posledních chvílích.
Zighari vyzval mezinárodní společenství, aby vyvinulo tlak na Izrael, aby tyto restrikce zrušil, a popsal je jako prodloužení represivních opatření, která začala během věznění a pokračují i po propuštění.
Podle této skupiny Izrael deportoval 383 palestinských politických vězňů propuštěných na začátku tohoto roku v rámci výměnných dohod s Hamásem, z nichž většina nyní pobývá v sousedním Egyptě.
Izraelská armáda nařídila zabavení palestinské půdy na okupovaném Západním břehu
Izraelské síly vydaly vojenský rozkaz k zabavení a konfiskaci více než 38 dunamů – což odpovídá 38 000 metrů čtverečních nebo 3,8 hektarů – ve městě Beit Ummar severně od Hebronu na okupovaném Západním břehu, podle agentury Wafa.
Místní aktivista Mohammed Awad agentuře Wafa sdělil, že tato oblast zahrnuje regiony, kde se nacházejí vinice, mandloně a olivovníky, které vlastní několik rodin ve městě a jejichž úroda představuje pro mnoho z nich jediný zdroj příjmů.
Dodal, že se jedná o druhý takový rozkaz v krátkém časovém období.
Agentura Wafa uvedla, že minulý měsíc izraelské síly nařídily zabavení přibližně 30 dunamů palestinské půdy v okolí Beit al-Baraka, kterou před několika lety zabrali osadníci.
