Britská policie rozhodla, že Greta Thunbergová je teroristka
23. 12. 2025
Každý rozumný člověk byl zděšen, když byla Greta Thunbergová zatčena, svlečena, mučena a fotografována nahá izraelskou vládou. Člověk by doufal, že britská vláda se nikdy nepřidá na stranu takového fašismu, ale bohužel naši vládci to dělají už velmi dlouho. To vyvrcholilo uvězněním našich vlastních lidí, aby byli chráněni ti, kteří páchají genocidu, píše Ricky Hale.
Greta byla zatčena podle § 13 zákona o terorismu z roku 2000 za to, že držela transparent s nápisem: „Podporuji vězně Palestine Action. Jsem proti genocidě.“ Nyní je považováno za nelegální nejen podporovat Palestine Action, ale i podporovat jednotlivce, kteří nebyli odsouzeni za žádné trestné činy související s Palestine Action.
Greta vězňům nabízí podporu, protože se obává, že by mohli během hladovky zemřít, a domnívá se, že by neměli být ve vězení.
Zdá se, že empatie je nyní považována za zločin. Ještě horší je, že policie rozhodla, že se jedná o terorismus. Jak daleko v tomhle zajdou? Budeme zatčeni za to, že budeme držet transparent s nápisem, že podporujeme Gretu Thunbergovou? Budu zatčen za to, že píšu tento článek?
Z právních důvodů musím uvést, že můj článek nemá za cíl nabídnout podporu, ale pouze uvést fakta. Nejsem si jistý, zda jsou fakta nyní nelegální. Zdá se, že se jedná o šedou zónu, takže bych mohl skončit v gulagu tak jako tak.
Stojí za to připomenout, že vězni byli zatčeni předtím, než byla organizace Palestine Action zakázána. K jejich akcím došlo v srpnu 2024 v Elbit Systems a v červnu 2025 v RAF Brize Norton. Všichni obvinění byli zatčeni předtím, než zákaz vstoupil v platnost 5. července 2025. Proto jejich údajné trestné činy nelze považovat za terorismus, ani podle našich drakonických zákonů.
Chápu, že byli obviněni z kvalifikované krádeže, trestného činu poškození majetku a násilných nepokojů. Stojí za zmínku, že nikdo z nich nebyl obviněn z násilného činu proti osobě. S vězni je však zacházeno jjako s teroristy a byli trestně, a tedy nelegálně, vzati do vazby. Někteří jsou ve vazbě již více než 20 měsíců a všichni jsou ve vězení nejméně 12 měsíců. To přesahuje standardní 182denní limit pro trestné činy. Důvodem pro prodloužení vazby je složitost případu a přetížení soudů.
Standardním postupem v takových případech by bylo propuštění vězňů na kauci do doby soudního řízení, protože jsou nevinní, dokud není prokázána jejich vina. V případě nutnosti by vězni mohli být elektronicky sledováni, aby nemohli uprchnout nebo se dopustit dalšího trestného činu. Neexistuje žádný důvod, proč by měli být do doby soudního řízení za mřížemi, ale toto je další příklad toho, že proces je sám o sobě trestem.
Baron Hain z Labouristické strany řekl: „Tato vláda zachází s Palestinskou akcí jako s ekvivalentem ISIS nebo al-Káidy, což je intelektuálně bankrot, politicky bezzásadové a morálně špatné. Hluboce se za to stydím.“
Od zákazu Palestinské akce jsme byli svědky mimořádného počtu zatčení na základě zákona o terorismu. Mírumilovní demonstranti a uživatelé sociálních médií zjistili, že jejich slova jsou nyní terorismem, a to vše proto, že chtějí zastavit genocidu. Nevím, jak mohou policisté, kteří provádějí tato zatčení, v noci spát. Pokud jde o fašismus, pouhé plnění rozkazů není omluvou.
Policie naznačila, že po falešném útoku útoku na pláži Bondi bude zatýkat lidi za používání slov jako „globalizujte intifádu“ a „od řeky k moři“. Pravděpodobně budu zatčen za to, že jsem to nazval falešným útokem.
Zrovna nedávno policie potřetí zatkla britskou lékařku za její příspěvky na sociálních médiích, ve kterých kritizovala Izrael a sionismus. Byla umístěna do domácího vězení a má zakázáno účastnit se protestů. Sionisté se snaží zničit kariéru Dr. Rahmeh Aladwanové, protože je špatné, když lékaři protestují proti armádě, která vyhazují do vzduchu nemocnice. Terorismem je protestování, ne vyhazování nemocnic do vzduchu. Taková je současná situace.
