Proč Zeman podporuje pomoc Ukrajině
22. 12. 2025
Bohumil Kartous
Oligarchické vymezování teritoria aneb návštěva politického zákulisí
Já
vím, že je moc zábavné komentovat, jak někdo Lihoše Rusům hacknul, ale
on ho nikdo nehacknul. Milošovo - pro někoho překvapivé - jednání má má
své prozaické důvody.
Miloš má své priority a má svá pevná kamarádství. Třeba se zakladatelem zbrojařské firmy CSG Strnadem, jehož synek dnes firmu vede. A ta firma, která zároveň dodává Ukrajině a zároveň dosahuje závratných zisků, je jedním z hlavních dodavatelů muniční iniciativy. Věci se prostě takhle historicky udály a nyní stojíme s Milošem (a Strnadem) na stejné straně, byť každý z jiných důvodů. Ne vždy to tak bylo a není žádná záruka, že tomu tak bude.
Zoom out, aby to bylo ještě trochu pochopitelnější: Ten z vesmíru viditelný rozpor mezi tvrzením komerčně prokremelské tlupy z SPD a prohlášení "jejich" ministra obrany Zůny ve věci muniční iniciativy a celkové podpory Ukrajiny je možné vysvětlit stejně prozaicky.
Spekulovalo se veřejně o tom (Seznam Zprávy), že majitel CSG podpořil kampaň SPD. Po Praze se o tom vcelku běžně mluví, což je součást celé hry na oligarchické vymezování teritorií: chcete, aby se vědělo, kde panujete.
O napjatých vztazích mezi Babišem a Strnadem se ví. Je třeba si teritorium pohlídat a dát všem na srozuměnou, že tahle část města je prostě "cosa nostra". Ministr Zůna se v tomto kontextu nechová jako člověk nominovaný SPD, nýbrž jako obchodní reprezentant CSG.
Co to vyvolá v tlupě primátů zvané SPD, která z podstaty věci nemá žádné zásady, to je samozřejmě otázka. Okamura se bude klidně dál navenek tvářit, že chce mír a nechce stíhačky, tzn. bude nadále krmit své omezené voliče kremelskou propagandou, na které si je pase a kterou požadují, zatímco ve sněmovně bude ochotně hlasovat pro cokoliv, co si bude pravděpodobný předplatitel přát. Je mu to šumák, protože ví, že jeho volič většinou nechodí tak daleko, aby studoval, co vlastně jím zvolená reprezentace ve sněmovně skutečně dělá.
Jeho problém se nejmenuje ani volič, ani Babiš, ale Rajchl, případně kdokoliv další, kdo ucítí, že by si z toho ováleného populistického sousta mohl urvat víc. Ono už se to děje, ty nářky nad "zradou" na sítích SPD se neudály tak úplně spontánně.
Ale i takový póvl, jako je Rajchl, musí být opatrný, protože naštvat skutečně mocné nemůže. Bude-li obstruovat hlasování v neprospěch Babiše i Strnada zároveň, může se vrátit zpátky k natáčení porna pro nenáročného německého diváka.
Mimochodem, podívejte se na třetí dílek oligarchického vymezování teritoria v současné vládě, tedy Tykačova auta: co v kampani, to ve vládě.
Klausova podržtaška začala okamžitě fungovat jako dokonalé médium svého sponzora. Zelená krev teče a čistky v Černínském paláci jsou doslova MAGA.
Až to začíná i Babišovi dělat varhánky na vráskách. Prý mu teď chodí hodně esemesek na všechna dostupná čísla. V Průhonicích se bude svítit dlouho do noci...
