Greta Thunbergová zatčena v Londýně, že držela nápis o vězních z Palestine Action

23. 12. 2025

Další dvě osoby zadrženy pro podezření z trestného činu po protestu u kanceláří pojišťovny

Greta Thunbergová byla zatčena v Londýně poté, co se zúčastnila protestu s nápisem vyjadřujícím podporu hladovkářům spojeným s organizací Palestine Action.

Švédská aktivistka dorazila po zahájení protestu před kancelářemi pojišťovny v Londýně a posadila se s transparentem s nápisem „Podporuji vězně Palestine Action. Jsem proti genocidě.“

Dva další aktivisté údajně předtím použili upravené hasicí přístroje, jimiž pokryli přední část budovy pojišťovny Aspen červenou barvou, a poté se k ní připoutali.

Aktivistická  skupina Prisoners for Palestine uvedla, že Aspen, globální specializovaná pojišťovna, byla terčem protestu, protože poskytujeslužby společnosti Elbit Systems UK, dceřiné společnosti izraelského výrobce zbraní.

 

Defend Our Juries (tato labouristická vláda chce zušit soudy s porotou!!) uvedla, že akce byla také provedena na znamení solidarity s řadou vězňů, kteří drží hladovku, zatímco čekají na soud za údajné trestné činy související s organizací  Palestine Action předtím, než byla skupina zakázána.

Celkem osm vězňů drželo hladovku. První dva vězni, kteří se k protestu připojili, jsou nyní na 52. dni a jejich zdravotní stav je kritický. Tři z osmi vězňů hladovku ukončili kvůli vážnému riziku.

Mluvčí londýnské městské policie uvedl, že v úterý v 7:00 ráno byly kladivy a červenou barvou poškozeny budovy na Fenchurch Street.

„Muž a žena byli zatčeni pro podezření z trestného činu poškození majetku. Přilepili se poblíž a specialisté pracují na jejich uvolnění a převedení do policejní vazby,“ uvedl mluvčí.

„O chvíli později se na místě objevila také 22letá žena. Byla zatčena za vystavení předmětu (v tomto případě nápisu) na podporu zakázané organizace (v tomto případě Palestine Action), což je v rozporu s § 13 zákona o terorismu z roku 2000.“

Zatímco v uplynulém roce byly při protestech zatčeny stovky lidí za držení plakátů s nápisem „Podporuji Palestine Action“, aktivisté se ptali, proč formulace na Thunbergově plakátu vedla k jejímu zatčení na základě protiteroristické legislativy.

Rodiny a příznivci hladovkářů žádali labouristického (!!)  ministra spravedlnosti Davida Lammyho, aby se s nimi setkal a pokusil se ukončit patovou situaci. V pondělí, když protest dosáhl nebezpečné fáze, právníci hladovkářů zaslali právní dopis, v němž tvrdili, že odmítnutím setkání ministr spravedlnosti nesplnil politiku ministerstva spravedlnosti týkající se řešení hladovek.

Mezi požadavky hladovkářů patří okamžité propuštění na kauci, zrušení zákazu Palestine Action a ukončení omezení jejich komunikace.

Thunbergová v prohlášení uvedla: „Je na státu, aby zasáhl a ukončil tuto situaci tím, že vyhoví těmto rozumným požadavkům, které připraví cestu ke svobodě pro všechny, kteří se rozhodli využít svých práv a pokusit se zastavit genocidu, což britský stát sám nedokázal.“

Aspen se stal terčem kritiky poté, co vyšlo najevo, že dvě jiné pojišťovny, které byly opakovaně terčem akcí Palestine Action předtím, než byla tato skupina zakázána, přestaly pojišťovat britské dceřiné společnosti největšího izraelského výrobce zbraní, Elbit Systems.

Allianz a Aviva ukončily pojistné smlouvy s Elbit Systems UK a UAV Engines. Všechny byly požádány o komentář.

V sobotu, poté co irská Gaelic Athletic Association čelila tlaku, aby ukončila sponzorství firmy Allianz, pojišťovna sdělila irské televizi  RTÉ, že „nemá žádný vztah s Elbit Systems a nezabývá se žádnými investicemi ani upisováním pojistek souvisejících s Blízkým východem“.

Zdroj v angličtině ZDE

