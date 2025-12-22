Nedělní přehled z USA
22. 12. 2025
Dnes ráno jsem sledoval Trumpovu vládu a zdá se, že úředníci jsou pod stále větším tlakem, jsou defenzivní a v rozporu s veřejností, protože čelí protivětru z několika front, píše Ben Meiselas.
Na víkendové akci Turning Point USA varoval předseda Sněmovny reprezentantů MAGA Mike Johnson dav, že pokud republikáni ztratí většinu ve Sněmovně, demokraté přistoupí k impeachmentu prezidenta a „vytvoří absolutní chaos“. Byla to zpráva, která měla publikum vyděsit k akci, ale zněla spíše jako panika.
Tuto úzkost potvrzují i čísla. Nový průzkum CBS/YouGov ukazuje, že Trump má 41 % podporu a 59 % nesouhlas, což ho opět staví na poslední místo v žebříčku popularity prezidentů. Nejvýraznějším údajem je však propad jeho popularity mezi hispánskými voliči. Ještě v únoru se Trumpova popularita v této skupině pohybovala téměř na stejné úrovni, přičemž 49 procent hispánských voličů uvedlo, že Trumpa schvalují, oproti 51 procentům, kteří ho neschvalují. Dnes se jeho popularita propadla na 29 procent a 71 procent neschvaluje, což je čistý pokles o zhruba čtyřicet bodů za méně než rok. To je obrovský propad.
Trhliny se neomezují pouze na průzkumy veřejného mínění. Na stejném setkání Turning Point USA, které nyní vede Erika Kirková, došlo k výmluvnému freudovskému prořeknutí. Při ocenění jednoho studenta se Kirková zakoktala a krátce označila tuto akci za „podvod“, než se rychle opravila: „Navzdory devastující ztrátě Charlieho Kirka, mého úžasného manžela, na UVU, Caleb vytrvale pokračoval ve stejném podvodu (grift), pardon, odhodlání (grit)...“
Tento verbální přešlap se nyní šíří jako virus. Byl to náhodný moment pravdy z hnutí, které se více zaměřuje na vlastní obohacování a udržení moci než na vládnutí.
Uvnitř Republikánské strany se dopady zrychlují. V pátek Elise Stefanik náhle opustila guvernérské volby v New Yorku a oznámila, že zcela opouští politiku. Není sama. Další osobnosti spřízněné s hnutím MAGA tiše signalizují svůj záměr odejít, zklamané tím, co dokonce i někteří zasvěcenci nyní popisují jako hnutí, které se hroutí.
Veřejný hněv je také podněcován ekonomickou realitou. Podle stejného průzkumu CBS pouze 5 % Američanů v současné době hodnotí ekonomiku známkou „A“. Přibližně 70 % jí dává známku C nebo horší, přičemž čtvrtina ji hodnotí známkou neprospěl. Přesto republikánští lídři nadále trvají na tom, že vše jde výjimečně dobře. Senátor Markwayne Mullin zašel tak daleko, že své straně udělil za její správu „pevnou známku A+“. Trump samozřejmě nedávno udělil ekonomice známku A++++. Rozpor mezi touto rétorikou a reálnou zkušeností je šokující, zejména pro rodiny, které se potýkají s rostoucími cenami a obnoveným inflačním tlakem. A když si lidé stěžují na ekonomiku, jejich argumenty se najednou mění. Najednou se z ní stává „Bidenova ekonomika“. Cože? Je mi líto, MAGA, ale nemůžete mít obojí. Tohle není Schrödingerova ekonomika.
Nikde není tento rozpor nebezpečnější než na ministerstvu spravedlnosti. Pod Trumpovým vedením administrativa otevřeně porušila zákon o transparentnosti Epsteinovy dokumentace tím, že poskytla pouze zlomek požadovaných záznamů týkajících se Jeffreyho Epsteina. Bylo zveřejněno přibližně 5 % spisů, které byly silně redigovány, a to navzdory jasnému zákonnému mandátu poskytnout všechny neutajené materiály a zároveň chránit identitu obětí.
I v rámci tohoto omezeného zveřejnění došlo k významným „chybám“. Fotografie zobrazující Trumpa v materiálech souvisejících s Epsteinem se krátce objevily, než byly tiše odstraněny z webových stránek ministerstva spravedlnosti. Když Kristen Welker z NBC tlačila na náměstka ministra spravedlnosti Todda Blanche, aby vysvětlil, proč tyto materiály zmizely, jeho vysvětlení se opakovaně měnila. Trval na tom, že odstranění nemělo nic společného s Trumpem, i když připustil, že na snímcích, které vedly k jejich odstranění, nebyla identifikována žádná oběť.
Role Blanche vyvolává další obavy.
Je to Trumpův bývalý trestní obhájce, který nyní fakticky dohlíží na každodenní chod ministerstva spravedlnosti, včetně Úřadu pro vězeňství. Poté, co Blanche vyslechl Ghislaine Maxwellovou ve federální vazbě, byla Maxwellová převezena z věznice s vysokým stupněm ostrahy do vězeňského tábora s minimální ostrahou. Blanche odmítl odpovědět na přímé otázky týkající se tohoto přesunu s odkazem na „bezpečnostní otázky“, přičemž zároveň uznal, že všechna taková rozhodnutí nakonec spadají pod jeho pravomoc.Tyto incidenty zapadají do širšího vzorce politického zasahování. Kariérní prokurátor Erik Siebert rezignoval poté, co odmítl pokračovat v neopodstatněném stíhání Letitie Jamesové a Jamese Comeyho. Nahradila ho Trumpova spřízněná právnička Lindsey Halliganová, jejíž jmenování bylo později federálním soudcem shledáno neústavním. Toto ministerstvo spravedlnosti nemá pravomoc chránit oběti ani americký lid. Je tu proto, aby sloužilo jako Trumpova osobní ochranná organizace.K tomu všemu se přidávají rostoucí rizika v oblasti zahraniční politiky a ekonomiky. Administrativa zabavila několik ropných tankerů poblíž Venezuely, včetně plavidel, na která se nevztahují sankce, což je záměrná provokace v této oblasti. V neděli dopoledne Trumpův vlastní ekonomický poradce Kevin Hassett omylem přiznal v celostátní televizi, že cla platí americké firmy, nikoli zahraniční vlády, než se zamotal do vlastních slov, aby zmírnil škody. Hnutí MAGA nikdy nebylo tak křehké jako v tuto chvíli. Národ, včetně mnoha Trumpových voličů, se obrací proti administrativě.
Diskuse