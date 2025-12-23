J.S.Bach, Vánoční oratorium

23. 12. 2025

Ještě více než kdykoliv předtím. Bach vám vzkazuje: "Nebojte se a nebědujte..."

Poznámka z 23. 12. 2023:

Toto jsem tu psal k Vánočnímu oratoriu loni: "Letos to opravdu potřebujeme. Máme dobré důvody bědovat a bát se..."

Poznámka z 23. 12. 2024:
 
(Výše uvedené jsem psal k Vánočnímu oratoriu o Vánocích 2023. Vzhledem k tomu, že se všechno ještě daleko více zhoršilo, raději už nic k tomu dopisovat nebudu...)

Netušili jsme, co přijde... (JČ)

Poznmnka z 23. 12. 2025: Co k tomu dodat! Je hudba útěcha? :(

