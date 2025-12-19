Jmenováním mafie do vlády před Vánoci zajistil Petr Pavel předvánoční vyhazování lidí z práce
19. 12. 2025 / Albín Sybera
čas čtení < 1 minuta
Nemůžu si pomoci, ale tím že Pavel tu mafii jmenoval těsně před Vánoci, tak se přece nedalo čekat nic jiného, než že to začnou před Vánoci rychle řezat? Lidi jako Sklenář a další protřelí veteráni státní správy a veřejných zakázek přece vědí, že svátky jsou ideální příležitost pro personální změny (podobně jako pro vyhlašování veřejných zakázek) - jenom v okolí Petra Pavla asi chtěli mít taky klid, tak ho mít nebudou, resp třeba jim je to jedno a klid stejně mít budou… píše Albín Sybera
