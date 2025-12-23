O dezinformacích
23. 12. 2025 / Bohumil Kartous
Jeden z dotazů na prezidenta Petra Pavla během diskuse se studenty v Kongresovém centru zněl, s jakými výzvami se budou muset nastupující generace mladých lidí vypořádávat. Prezident odvětil, že jednou z takových významných výzev bude potřeba zorientovat se v informačním prostoru. Myslím, že těch výzev bude nepochybně více a myslím, že to ví prezident Pavel. Jsem nicméně rád, že zmínil právě tuto.
Digitální džungle a její predátoři mají potenciál nenávratně poškodit demokracii. Snažil jsem se před diskusí s prezidentem studentům vysvětlit, v čem toto nebezpečí spočívá, konkrétně:
1) V přechodu od jednosměrných médií se známým pozadím a prameny informací k nepřehledné síti bez hranic,
2) ve fungování algoritmů, které dokáží vyhmátnout jakoukoliv emoci (a emoční slabost, tedy frustraci a deprivaci) a manipulovat způsob, jakým se člověk vztahuje ke světu,
3) v agresivitě, která je v digitálním prostoru kvůli absenci fyzické přítomnosti mnohem větší a je možné ji záměrně vyvolávat a posilovat,
4) v polarizaci a radikalizaci, které emoční manipulace algoritmy a agresivita komunikace v digitálním prostoru vedou
5) a v tom, že lze této destruktivní směsice lépe než kdy dříve zneužít k oslabování společenské soudržnosti, k paralýze při hledání shody na důležitých tématech, k překrývání důležitých témat těmi méně podstatnými, ale emočně více dráždivými, k relativizaci hodnot a stírání rozdílů mezi demokracií a nedemokratickým způsobem uvažování i vlády.
Po diskusi s prezidentem jsme v debatě se studenty společně s Michal Stehlík a Martin Groman mimo jiné poukazovali na to, jakým způsobem Rusko historicky s takovými manipulacemi pracuje a jak nebezpečné pro nás může být, pokud rozkladu společenského shody na demokracii podlehneme.
Povzbudivé je, že podle úrovně debaty ti studenti problém velmi dobře chápou a z něj vyplývající nebezpečí si uvědomují. Zjevně mnohem lépe, než o generaci či dvě starší lidé, kteří en masse rozhodují o politickém směřování Česka.
