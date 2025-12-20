Dusíkaté mráčky nad politickým hnojem
20. 12. 2025 / Bohumil Kartous
čas čtení 1 minuta
Majitel cestovky plyšáků, toho času v pozici předsedy sněmovny PČR, byl donucen “uvést na pravou míru”, jak to ministr obrany nominovaný za SPD myslel s podporou Ukrajiny a nákupem F-35.
Prosim vás, je to takhle:
To, co pan Zůna řekl, totiž vlastně neřekl. On to tedy sice řekl, ale protože se to pak objevilo v médiích, tak to už neřekl on, ale řekla to média a to není totéž, jakkoliv by se to, co média řekla, shodovalo s tím, co řekl pan Zůna. Ve skutečnosti je to, co řekl, nutné interpretovat jako to, co neřekl, tedy vlastně jako úplný opak toho, co řekl.
Úplně nejvíc na tom je, že tím donucovacím prostředkem se stala ta stejná armáda falešných účtů, které v kampani pomáhaly SPD a přidruženému šmejdu ohlupovat část našich méně kognitivně resilientních spoluobčanů. Sharing is caring, nicméně v tomto případě to soudruh Jindřich nemyslí se soudruhem Tomiem vůbec dobře.
Prase aby v tom rylo. Jeden už neví, kdo na téhle farmě má dvě nohy a kdo čtyři. Tomu pánovi z Agrofertu, který tuhle farmu řídí, každopádně gratuluju, jak brilantní politické hnojivo dokázal vyrobit. Maci maci
