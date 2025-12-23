Směle k tomu, abychom byli nejlepší na planetě, škrtáním úředníků
23. 12. 2025 / Boris Cvek
A vy chcete civilizaci? Stát zajišťující kvalitní služby? A kde na to vezmeme peníze? Babiš to rázně prořeže a bude si moci snížit daně. Za tu fušku si to zaslouží. Jedna rána a tři sta úředníků je smazáno. No není to úžasné? O tom si budeme vyprávět u piva jako židé o osvobození z egyptského otroctví.
Budou se k nám jezdit učit ze Spojených států, Francie, Skandinávie, Německa. A paní poslankyně Vesecká jim vysvětlí, že pokud soudy, ale ty by bylo možno skvěle zlikvidovat redukcí úředníků taky!, označí premiéra, že je ve střetu zájmů, čili bude muset vracet dotace, mohou za to… no, úředníci! Kdo jiný? Ale nebojte, ono to stejně nepůjde vymoci ten rozsudek, tedy na premiérovi. Úředníci skončí ve vězení, co jiného by si taky zasloužili?
Ideální stav by byl, kdyby úředníci vůbec nepřekáželi tomu, co je dobré a správné, čili toku veřejných peněz do premiérova byznysu. Proč proboha tolik lidí za těmi úředníky chodí? Jsou tak zmanipulovaní a hloupí? Nevidí, že tím podporují rakovinu? Téměř každý český politik vám vysvětlí, jak je boj s úředníky důležitý. Ostatně nejsou na ně peníze. Na nic nejsou peníze. Ale tím se nerozptylujte, zlo jsou přece úředníci! Až se jich zbavíme, bude všechno kvést, bude ráj na zemi.
