Při ruských útocích na Ukrajinu zahynuly tři osoby, mezi nimi i dítě
23. 12. 2025
Rusko a Ukrajina vědí, že jejich konflikt může ukončit pouze diplomacie
Válka se blíží ke čtvrtému roku a nic nenasvědčuje tomu, že by boje měly skončit. Jeden analytik tvrdí, že obě strany se blíží dohodě o příměří.
Heino Klinck, bývalý ředitel pro mezinárodní záležitosti americké armády, uvedl, že Moskva i Kyjev akceptují, že pouze diplomacie může tento konflikt ukončit.
„Myslím si, že Rusové i Ukrajinci, navzdory tomu, co veřejně prohlašují, dospěli k závěru, že vojenské řešení neexistuje,“ řekl Klinck.
Klinck se domnívá, že Rusko od začátku války „dosáhlo jen malého pokroku“ a „nyní si uvědomuje, že nebude schopno Ukrajinu porazit vojensky, jak původně plánovalo“.
„Myslím si, že jsme blíže k nějakému nedokonalému ujednání, než jsme byli dříve, a to jak z pohledu Ukrajiny, tak z pohledu Ruska,“ dodal Klinck.
Požár palivového potrubí v ruském přístavu Taman uhašen
Místní úřady v ruském Krasnodarském kraji oznámily, že požár palivového potrubí v přístavu Taman byl uhašen.
V pondělí byl podle místních úřadů uhašen také požár ropného tankeru a mola, který byl způsoben útokem dronu.
Ukrajina často útočí na Krasnodarskou oblast pomocí dronů, přičemž se zaměřuje na rafinerie, sklady paliv, přístavy a letiště.
Oblast Černého moře je pro ruský vývoz energie a vojenskou logistiku životně důležitá, hraničí s ukrajinským Krymem okupovaným Ruskem a leží v dosahu dronů z jižní Ukrajiny.
Šance na mírovou dohodu s Putinem „pravděpodobně nulová“: bývalý vyslanec USA při NATO
Zatímco USA tlačí na průlom, aby se pokusily ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou, pozorovatelé vyjadřují pochybnosti o pravděpodobnosti, že ruský prezident Vladimir Putin dohodu přijme.
Kurt Volker, bývalý velvyslanec USA při NATO, uvedl, že šance, že Putin přijme úplnou mírovou dohodu, jsou „pravděpodobně nulové“.
„Šance na dosažení příměří, kdy boje ustanou a my budeme moci pomoci Ukrajině začít s obnovou, Ukrajina přežije a spor o sporné území zůstane nevyřešený – odhaduji je na 75 % někdy v příštím roce,“ řekl Volker.
Ukrajina sděluje, že Rusko vypustilo stovky dronů a desítky raket
Ukrajinská premiérka Julia Svyrydenko uvedla, že Rusko vypustilo více než 600 dronů a desítky raket, aby zasáhlo ukrajinský energetický sektor v rámci poslední vlny útoků.
Svyrydenko dodala, že největší škody utrpěla energetická zařízení na západě země.
„Kvůli nepřátelským akcím byly v celé zemi zavedeny nouzové výpadky elektřiny. Budou zrušeny, jakmile se situace v energetické soustavě stabilizuje,“ uvedla na Telegramu a dodala, že byly mobilizovány všechny zdroje k obnovení dodávek elektřiny.
Rusko tvrdí, že přes noc sestřelilo 44 ukrajinských dronů
Ruská armáda uvádí, že od půlnoci do 9:00 místního času (06:00 GMT) její protivzdušná obrana sestřelila nejméně 44 dronů vypuštěných ukrajinskými silami.
Ukrajinští vojáci vyslali 17 dronů k útoku na ruský region Belgorod, většinu z nich dnes ráno, podle ruského ministerstva obrany.
Uvedlo, že 14 bezpilotních letadel bylo sestřeleno nad Rostovskou oblastí, sedm nad Stavropolem, po jednom dronu bylo sestřeleno nad ruským Kurskem a Voroněží, stejně jako nad ruskou okupovanou ukrajinskou Krymskou poloostrovem.
Dítě mezi třemi oběťmi ruských útoků na Ukrajinu: Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že při posledních ruských útocích zahynuly nejméně tři osoby, včetně dítěte.
V oblasti Žitomiru zahynulo čtyřleté dítě, když ruský dron zasáhl obytnou budovu, napsal v příspěvku na sociálních sítích.
Zelenskyj také potvrdil, že v Kyjevě byla zabita žena, a dodal, že třetí úmrtí bylo hlášeno v oblasti Chmelnyckého.
Ukrajinský prezident uvedl, že 13 regionů po celé zemi bylo napadeno více než 650 drony a raketami a záchranáři pracují na pomoci lidem a obnovení dodávek elektřiny.
Nejméně pět zraněných v Kyjevě
Tymur Tkačenko, šéf vojenské správy v Kyjevě, uvedl, že počet zraněných v ukrajinském hlavním městě v důsledku ruského útoku vzrostl na pět.
Podle kyjevské policie byla mezi zraněnými 16letá dívka a 48letá žena.
Polsko vyslalo letadla po ruském útoku na Ukrajinu
Polské ozbrojené síly uvedly, že po ruských náletech na západní Ukrajinu vyslaly brzy ráno letadla, aby zajistily bezpečnost vzdušného prostoru země.
„Byly vyslány stíhací letouny a pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do zvýšené pohotovosti,“ uvedlo operační velení ozbrojených sil v příspěvku na sociálních sítích.
„Tato opatření mají preventivní charakter a jejich cílem je zabezpečení a ochrana vzdušného prostoru, zejména v oblastech sousedících s ohroženými regiony,“ dodalo velitelství.
1 mrtvý a 3 zranění po ruských útocích na civilní domy: úředník z Kyjeva
Mykola Kalašnyk, šéf vojenské správy v kyjevské oblasti, uvedl, že ruské drony a rakety útočily na tuto oblast celou noc, způsobily oběti na životech a zasáhly domy.
Na svém telegramovém kanálu napsal, že ve čtvrti Vyšgorod v důsledku ruského útoku shořel soukromý dvoupodlažní dům, přičemž zahynula 76letá žena. Další tři lidé údajně utrpěli zranění od střepin, včetně 16leté dívky.
„Poškozeny byly také dva soukromé domy v Obuchivu. Byla rozbita jejich okna a poškozeny fasády a střechy,“ uvedl Kalašnyk. „Nepřátelský útok pokračuje.“
Celá země je v současné době v pohotovosti kvůli leteckému útoku. Alespoň tady v Kyjevě bylo od časných ranních hodin slyšet vzdálené dunění ukrajinské protivzdušné obrany v akci.
Úřady vyzývají lidi, aby zůstali doma a v krytech, dokud tato hrozba nepomine.
Lidé však tuto výzvu ne vždy poslouchají, protože se jedná o scénu, která je Ukrajincům až příliš dobře známá, jelikož ruské síly v předzimním období zintenzivnily útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Dosud bylo zasaženo osm regionů po celé zemi. Víme, že v hlavním městě Kyjevě zemřela jedna osoba a po celé zemi je asi půl tuctu zraněných. Dnes ráno byla jedna žena zraněna padajícími troskami na cestě do metra.
Tyto útoky se v posledních týdnech stupňují. Poslední útoky přicházejí těsně po jednáních s USA v Miami, když se ukrajinská delegace včera večer vrátila domů do Kyjeva
Rusko zahájilo letecký útok na Kyjev
Podle ukrajinské armády byly v Kyjevě spuštěny sirény, když ruské síly zahájily brzy ráno letecký útok na ukrajinské hlavní město.
„Protiletecké síly pracují na odstranění hrozby na obloze nad hlavním městem,“ uvedla kyjevská vojenská správa na Telegramu.
Vyzvala obyvatele, aby zůstali v úkrytech, dokud nebude vyhlášen konec poplachu.
Ukrajinské ministerstvo energetiky samostatně uvedlo, že Rusko opět útočí na energetický sektor, což vedlo k nouzovým výpadkům elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí.
