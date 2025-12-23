O heroické medicíně a terapeutickém nihilismu
23. 12. 2025 / Boris Cvek
Logika, na které to bylo založené, spočívala v představě, že nemoc je porušená rovnováha šťáv (starověká tradice čtyř šťáv byla velmi vlivná dokonce i poté, co Vesalius v 17. století nebyl schopen při svých slavných pitvách jednu z nich najít, a skutečně nic jako černá žluč, údajný základ melancholie a rakoviny, neexistuje), kterou lze obnovit zvracením, průjmy, pouštěním žilou atd. Pacient byl decimován. Toxiny je třeba dostat ven z těla!
Přiznat si, že léčit neumíme, byl tedy v 19. století vědecký pokrok. Pacientům se tohle ale těžko vysvětluje, proto vznikl vlivný proud medicíny, v němž základem terapie byla duše, tedy vstřícnost k pacientovi včetně trpělivého a laskavého vyslechnutí jeho příběhů a včetně poskytnutí nějaké neúčinné, ale neškodné, léčby. Pacienti za to byli velmi vděční, byť před často děsivým umíráním nebo postižením je lékaři zachránit neuměli.
Od konce 19. století a zejména pak po druhé světové válce – ještě ve dvacátých letech byly infekční nemoci třeba v Británii větší problém než rakovina nebo postižení kardiovaskulárního systému – vzpomínky na starého dobrého doktora začaly kontrastovat s lékařem, který dokáže vyléčit, a nemá už ten důvod být tak laskavý a vstřícný jako jeho předchůdce. Pacient a lékař se odcizili. To jsou ty paradoxy.
