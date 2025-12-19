Britská vláda zahajuje rozsáhlou kampaň proti znásilňování a vraždění žen. V ČR nic.
Současná britská vláda právě zahajuje rozsáhlou kampaň proti vraždění a znásilňování žen. Aktivisté a analytikové to vítají, i když poukazují na to, že vláda pro tuto kampaň neposkytla dostatečné finanční prostředky.
V souvislosti s touto kampaní se média zabývají dosti podrobně počtem zavražděných a znásilněných žen. Zajímavé je srovnat tato data se situací v České republice. Počty je nutno pro srovnání s ČR vydělit asi šesti (počet obyvatel ČR je cca šestkrát menší než počet obyvatel v Británii). Vychází z toho, že v ČR je zabíjeno více žen než v Británii, méně žen v ČR hlásí znásilnění než v Británii, jenže v ČR ženy znásilnění policii většinou neohlašují.
Zde je to shrnutí otřesných statistik:
V Británii je zabito muži 122 žen ročně (v ČR by to bylo podle počtu obyvatel 20). V ČR je ale muži ročně zabito 31 žen, tedy o více než 50 procent více než v Británii.
V Británii je znásilněno 103 135 žen ročně /(v ČR by to bylo podle počtu obyvatel 17 189 žen ročně), v Česku se odhaduje asi 12 000 znásilnění ročně, policii je však hlášeno jen asi 5 procent.
V obou zemích jsou okolnosti vraždění a znásilňování žen velmi podobné: Významná část žen zabitých partnery/bývalými partnery se nedávno rozešla nebo byla v procesu rozchodu, přičemž mnoho z nich bylo zabito během prvního měsíce od rozchodu.
Strategie britské vlády na ochranu žen a dívek před násilím je „vážně podfinancovaná“
Aktivisté plán vítají, ale tvrdí, že kvůli nedostatečnému financování je nepravděpodobné, že se ambice Labouristické strany naplní
Podle aktivistů je průlomová strategie na ochranu žen a dívek před násilím a znásilňováním „vážně nedostatečná“, pokud jde o financování potřebné k realizaci ambicí vlády.
Strategie vlády pro boj proti násilí na ženách a dívkách (VAWG) byla ženskými organizacemi označena za „milník“. Zaměří se na prevenci a řešení škodlivého chování chlapců, a to prostřednictvím výuky žáků o zdravých vztazích a pornografii a vybavení učitelů dovednostmi, které jim umožní zasáhnout, pokud budou svědky znepokojivého nebo znepokojujícího chování.
Při představení strategie ve čtvrtek v Dolní sněmovně Jess Phillipsová, ministryně pro ochranu, která hrála ústřední roli při vypracovávání politik, uvedla, že strategie je podpořena financováním ve výši 1 miliardy liber (30 miliard Kč) a je „více než jen dokumentem“.
„Je to výzva vlády, která uznává tuto situaci jako národní nouzi, vlády, která je ochotna podpořit svá slova činy,“ řekla. „Ukončení násilí na ženách a dívkách je úkolem nás všech... Bude zapotřebí, aby se celá společnost zapojila a ukončila epidemii zneužívání a násilí, která hanbí naši zemi.“
Dokument popisuje meziresortní plány na řešení násilí na ženách a dívkách se zaměřením na prevenci a opatření, jako je vysílání odborníků na střední školy, aby děti vzdělávali o souhlasu a nebezpečích sdílení explicitních obrázků. Učitelé budou také moci posílat mladé lidi, u nichž existuje riziko, že způsobí újmu, na kurzy zaměřené na chování.
Phillipsová uvedla, že kromě prevence budou nová opatření „tlačit“ na pachatele a podporovat oběti, aby mohly „dosáhnout spravedlnosti, když o ni usilují, a uzavření, které si zaslouží“.
Andrea Simonová, ředitelka koalice End Violence Against Women, uvedla, že strategie je vítaná, ale že 3 miliony liber přidělené na pilotní projekt školení učitelů „sotva pokryjí potřebnou dodatečnou infrastrukturu“.
Uvedla, že mnoho organizací, které podporují týrané ženy, čelí finanční krizi, přičemž strategie slibuje jen malou pomoc. „Jedná se o důležitý milník, ale nadále jsme hluboce znepokojeni finančními problémy služeb první linie po letech chronického podfinancování. Zpoždění zveřejnění této strategie situaci jen zhoršilo,“ uvedla.
Mezi opatřeními v tomto rozsáhlém balíčku jsou:
Boj proti misogynii prostřednictvím cílené výchovy ve školách.
Nová služba doporučení praktického lékaře a financování ve výši 50 milionů liber na terapeutickou podporu dětí, které se staly oběťmi sexuálního zneužívání.
Nové zákony zakazující aplikace na vytváření záběrů nahých žen pomocí umělé inteligence.
Plány na spolupráci s technologickými společnostmi s cílem zakázat sdílení nahých obrázků na telefonech dětí.
Specializované jednotky pro znásilnění a sexuální trestné činy v každé policejní jednotce..
Celostátní zavedení přísných nových zákazů pro násilníky přiblížit se k ženám.
Financování ve výši 19 milionů liber pro rady, aby mohly poskytovat bezpečné ubytování obětem domácího násilí.
Investice ve výši 550 milionů liber na podporu obětí a svědků v rámci celého systému trestního soudnictví.
Jedním z aspektů strategie, který vyvolal kritiku ze strany konzervativců, je její zaměření na boj proti misogynii mezi chlapci. Simonová uvedla, že zaměření na včasný zásah nesmí být namířeno proti jednotlivým chlapcům ani je démonizovat. „Nechceme situaci, která by byla příliš represivní vůči velmi mladým chlapcům,“ řekla.
„Mladí lidé potřebují vzdělávání a osvětu, ale musíme si uvědomit, že problém je systémový a že z rostoucí extrémní misogynie profitují nejvíce technologické platformy, které musí být volány k odpovědnosti.“
Komisařka pro domácí násilí v Anglii a Walesu také vyjádřila obavy ohledně výše financování služeb. „Dnešní strategie správně uznává rozsah této výzvy a potřebu řešit misogynní postoje, které jsou jejím základem, ale úroveň investic k dosažení tohoto cíle je vážně nedostatečná,“ řekla Nicole Jacobsová. „Stále neexistuje dlouhodobé udržitelné financování specializovaných služeb, které by zajistilo, že oběti budou mít ve svém okolí skutečně přístup k podpoře, a to navzdory skutečnosti, že mnoho z těchto opatření pravděpodobně povede k nárůstu počtu případů.“
Jeden zdroj z tohoto odvětví uvedl, že navzdory několika briefingům, které odhalily většinu opatření obsažených ve strategii před jejím zveřejněním, zůstala strategie nejasná. „Myslím, že je tu dost velké zklamání,“ řekl. „Všechno je to velmi obecné a vágní. Žádná z iniciativ nijak nezmírňuje enormní tlak na služby v první linii. Oznámení jsou ve skutečnosti investicí do vzdělávání a zdravotnictví, nikoli do tohoto odvětví.“
Karen Ingala Smith, spoluzakladatelka organizace Femicide Census, která zaznamenává vraždy žen muži ve Velké Británii, uvítala explicitní použití tohoto termínu ve strategii. „Femicide je pravděpodobně nejzávažnější formou násilí mužů na ženách a dívkách,“ uvedla.
