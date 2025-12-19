Jak jsem narazil ve vědeckém publikování na ještě větší hrůzu, než jsem čekal
19. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Stala se mi naprosto neuvěřitelná věc. Při komunikaci s jedním vědeckým časopisem (ve zcela solidním, prestižním oboru „exaktních“ věd) mi na mou stížnost, že přehledový článek (Review), který publikovali, cituje naprosté nesmysly, byť zveřejněné v prestižních vědeckých časopisech, nějaký druhořadý editor, který to celé „řešil“, napsal o mé stížnosti:
„Therefore, I believe this Comment is inappropriate and unfair for this review, as the review authors are not responsible for what has been previously published by other authors regarding the drug's activity.“
Česky podle DeepL: „Proto se domnívám, že tato poznámka je k této recenzi nevhodná a nespravedlivá, protože autoři recenze nejsou zodpovědní za to, co již dříve publikovali jiní autoři ohledně účinku tohoto léku.“
Čili kdyby autoři napsali přehledový článek na základě článků o placatosti Země, bylo by to zjevně v pořádku. Nejsou přece zodpovědní za pitomosti, které recenzují tak, že je prostě kompilují, přejímají, jak jsou. Dosud jsem žil v přesvědčení, že by autoři přehledových článků měli vědět, co citují, proč to citují a jaký celkový obrázek to dává. V tomto případě se slova „tohoto léku“ samozřejmě týkají disulfiramu a otázky, kterou stále vznáším, jak může jedna taková chemikálie zároveň léčit mnoho rakovin, zánětlivá onemocnění, Alzheimera, slepotu, covid, sepsi, boreliózu, tuberkulózu, nemoci srdce, obezitu atd. Nota bene aniž by kdy bylo ukázáno, že ta chemikálie dělá něco v těle (protialkoholní účinek je způsoben až metabolitem metabolitu metabolitu metabolitu).
Ti autoři toho přehledného článku citovali můj článek z ACS Medicinal Chemistry Letters 2023, ve kterém vysvětluji základní chemické důvody, proč je to celé jen odporná, velmi nebezpečná (vzpomínáte, jak Ministerstvo zdravotnictví stáhlo z Youtube video herce Duška, ve kterém vypráví, že antabus léčí covid?) hromada balastu. Asi ten článek vůbec nečetli, protože ho citují jako důkaz, že disulfiram „se ukázal jako širokospektrální terapeutický prostředek s prokázanou účinností při systémových zánětlivých onemocněních, rakovině, metabolických poruchách a infekčních onemocněních.“ Zdá se, že vedení redakce toho časopisu začíná pomalu chápat, jaká hrůza se děje. Jen doufám, že se z toho nezblázní. Psal jsem jim, že bazální chemii jsem zatím nedokázal vysvětlit ani šéfeditorovi časopisu Nature Immunology (mám pro to oficiální doklady).
296
Diskuse