Donald Trump za Nicoláse Madura je jako vyměnit šest za půl tuctu
19. 12. 2025 / Fabiano Golgo
Madurův režim je výsledkem dlouhého a tragického venezuelského sebeklamu. Hugo Chávez zneužil legitimní odpor proti zkorumpovaným elitám 90. let, opřel se o ropné peníze a vybudoval klientelistický stát, který místo institucí pěstoval loajalitu. Když ceny ropy padly, zbyla jen prázdná ideologie, rozkradená státní kasa, armáda prorostlá byznysem a represí a společnost zničená inflací, hladem a emigrací.
Maduro není žádný revolucionář – je to správce rozkladu, který se u moci drží už jen silou, volebními podvody a podporou zahraničních patronů. Ano, Venezuela potřebuje změnu. Ano, Madurův konec by byl úlevou.
Jenže právě tady vstupuje Donald Trump – a s ním pokrytectví velikosti venezuelských ropných polí.
Trumpova ofenziva proti Venezuele nemá s obnovou demokracie nic společného. Prezident, který doma systematicky zpochybňuje volby, oslabuje soudy, útočí na média a otevřeně obdivuje autoritáře, těžko může hrát roli obránce svobody. Demokracie je pro něj obtěžující procedura, ne hodnota. Když mluví o Venezuele, nemluví jazykem lidských práv, ale jazykem účtenek a barelů.
Je až obscénní poslouchat, jak Trump hovoří o „ukradené“ ropě a „navrácení“ majetku, zatímco kolem Venezuely krouží vojenské svazy. Nejde o Venezuelce, kteří léta přežívají v troskách státem řízené ekonomiky. Jde o to, že si Caracas dovolil znárodnit ropu a pustit k ní Čínu a Rusko. To je skutečný hřích Madura v očích Washingtonu. Ne autoritářství – toho má Trump doma dost a očividně mu nevadí – ale neposlušnost.
Amerika pod Trumpem nehájí demokracii, nýbrž staré dobré heslo „America First“, přeložené do srozumitelné řeči: ber, co jde, dokud to jde. Jestli se přitom musí objímat s diktátory jinde nebo rozbít mezinárodní právo, tím lépe – morálka je jen marketing.
Paradox je krutý: Maduro demokracii ve Venezuele zabil – a Trump ji doma pomalu vymazává gumou z ústavy. A teď se tváří, že jeden autokrat má svrhnout druhého ve jménu svobody. To není geopolitika, to je cynické divadlo.
Venezuela si zaslouží konec Madura. Ale ne pod patronátem člověka, který by byl schopen „obnovit demokracii“ jen tehdy, kdyby se dala těžit, naložit na tanker a odvézt pryč.
