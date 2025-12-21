Americké ministerstvo spravedlnosti dokazuje, že Trump není pedofil, a to tím, že začernilo 90% Epsteinovy dokumentace
21. 12. 2025
čas čtení 4 minuty
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsibvě blízko faktům)
Po celé měsíce panovaly obavy, že Epsteinova dokumentace by mohla mylně naznačovat, že Trump a jeho přátelé jsou pedofilové. Desítky bohatých starých mužů se najednou začaly zajímat o emigraci do Tel Avivu. Trump uvažoval o bombardování Venezuely, Nigérie a dokonce i 3i Atlasu. Princ Andrew požádal o jednu z těch cel s nefunkčními kamerami, aby mohl spáchat sebevraždu na tropickém ostrově. Naštěstí se jejich obavy ukázaly jako neopodstatněné...
Spravedlnosti bylo učiněno zadost, protože jeden z hlavních podezřelých v Epsteinově kruhu pověřil své vlastní lidi vedením FBI a ministerstva spravedlnosti. Představte si, že jste obviněni z vážného zločinu a jmenujete lidi, kteří vás vyšetřují. To je snadno ten nejlepší způsob, jak dosáhnout spravedlnosti...
Trump jmenoval nejbystřejší mozky v USA, včetně Pam Bondi, své bývalé právničky pro impeachment, a Kash Patela, jehož krásná 26letá přítelkyně ho miluje stejně jako Erika milovala Charlieho. Společně neúnavně pracovali na tom, aby dokázali, že Epsteinova dokumentace je Obamovým podvodem, který usvědčuje pouze Billa Clintona, ale z nějakého důvodu jste nebyli přesvědčeni...
Po měsících, kdy tvrdili, že o nic nejde, Patel a Bondi začali být nervózní, že veřejnost by mohla interpretovat fotografie Trumpa s dospívajícími dívkami jinak než oni. To, co oni vnímali jako láskyplný vztah strýce s oběťmi sexuálního obchodování, mohlo pro neškolené oko vypadat divně. Zveřejnění fotografií by jen podpořilo konspirační teorie, takže Pam Bondi využila své pravomoci k porušení zákona.
Zákon o transparentnosti Epsteinovy dokumentace stanovil, že Epsteinova dokumentace musí být do pátku zveřejněna v plném znění. Pokud by Bondi měla potíže s plněním tohoto cíle, měla se setkat s dozorčím výborem a vysvětlit důvody zpoždění.
Je zřejmé, že Bondi nehodlala přiznat, že potřebuje skrýt veškeré zmínky o Trumpovi s nezletilými dívkami. Udělala proto jediné, co mohla: odmítla zveřejnit 90 % spisů a 90 % těch, které zveřejnila, zredigovala. Bylo to skutečně nejméně podezřelé jednání v dějinách lidstva.
Stránka za stránkou byla zredigovaná, zredigovaná, Bill Clinton, zredigovaná. Tolik černých a bílých pruhů jsem neviděla od doby, kdy Newcastle United hrál v Lize mistrů proti Juventusu! Bylo to jako číst nejdelší čárový kód na světě...
Jeden dokument velké poroty měl 119 stran, na kterých bylo všechno začerněno, ale Bondi vysvětlila, že žádná z těchto začerněných stránek nezmiňovala, jak nadržený Trump byl. Tyto zredigované části chrání skutečné oběti: tvrdě pracující miliardáře. A samozřejmě dívky.
Všechny zredigované části jsou jména obětí, která musela být z důvodu ochrany soukromí odstraněna. Jak to myslíte, že žádné jméno není tak dlouhé? Znám indickou ženu, která má ve svém jméně 100 písmen, vy rasisto!
Soubory ukazují, že Epstein kontroloval průkazy dívek, aby se ujistil, že jsou nezletilé. Rád bych upřesnila, že nikdo, kdo se účastnil večírků, nevěděl, že dívky jsou nezletilé, kromě Billa Clintona.
Je normální účastnit se večírků, kde polonahé dívky osahávají muži, kteří jsou dost staří na to, aby byli jejich dědečkové. Nikdo, kdo byl s Trumpem přátelský, nic netušil, takže bychom jim měli dát trochu volnosti. Mohu vás ujistit, že princ Andrew se s těmi dívkami fotil ze zdvořilosti.
Ze všech 300 000 stránek byly jediné fotografie, které bylo třeba zveřejnit, ty s Billem Clintonem. FBI použila umělou inteligenci k vymazání všech záběrů Trumpova penisu, ale nebojte se, až Trump vyhraje válku s Venezuelou, vyryjí ten penis do hory Rushmore. Není divu, že si Pam Bondi vybrala právě tento kopec, na kterém zemře.
Ro Khanna a Thomas Massie trvají na tom, že projdou dokumenty a zjistí důvody všech redigování. Pokud se ukáže, že něco není v pořádku, zváží obvinění z maření spravedlnosti, ale Trumpův tým je připraven.
Je zřejmé, že ministerstvo spravedlnosti nemohlo předat veškerou dokumentaci dozorčímu výboru, a tak místo toho objednalo 300 skartovaček jako tajné vánoční dárky. Zaměstnanci pracují přesčas, aby vyprázdnili kartotéky, a Pam Bondi rozbíjí všechny počítače baseballovou pálkou.
Ale nebojte se, ve jménu transparentnosti Trump zveřejní veškerou dokumemntaci, kterou má americká vláda... o UFO.
923
Diskuse