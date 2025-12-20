Trump okamžitě porušuje zákon o Epsteinových spisech
20. 12. 2025
Místo toho nyní Trumpovi úředníci tvrdí, že dnes zveřejní „několik set tisíc“ dokumentů a další možná v následujících týdnech nebo měsících. To není dodržování zákona. Je to přímé porušení federálního zákona.
Toto přiznání přišlo od Todda Blanche, druhého nejvyššího úředníka ministerstva spravedlnosti a bývalého osobního obhájce Trumpa v trestních věcech. Blanche veřejně prohlásil, že ministerstvo nestihne lhůtu stanovenou zákonem, a zároveň trval na tom, že Trump „již roky říká, že chce úplnou transparentnost“.
Zákon neponechává žádný prostor pro takovéto zpoždění. Zákon o transparentnosti Epsteinových spisů vyžaduje, aby ministr spravedlnosti do 30 dnů zveřejnil ve vyhledávatelné a stahovatelné podobě všechny neveřejné záznamy týkající se Jeffreyho Epsteina, Ghislaine Maxwellové a jejich obchodování s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování. Nejen některé záznamy. Nejen první část. Všechny.
To, co nyní navrhuje administrativa, není transparentnost. Jedná se o postupné zveřejňování, jehož cílem je získat čas, kontrolovat narativy a pokračovat v redigování, které již spotřebovalo mimořádné vládní zdroje.
Rozsah těchto snah je pozoruhodný. Zprávy z počátku tohoto roku odhalily, že tisíce zaměstnanců FBI a ministerstva spravedlnosti byly přeřazeny na práci na redigování dokumentů souvisejících s Epsteinovými spisy. Jen mezi lednem a červencem odpracovali zaměstnanci FBI na tomto projektu více než 4 700 přesčasových hodin. Téměř 70 procent těchto přesčasů připadlo na březen. Samostatné zprávy ukázaly, že v tomtéž měsíci činily náklady na přesčasy za jediných pět dní téměř 1 milion dolarů. To naznačuje snahu o vymazání, utajení a ochranu mocných osobností, včetně samotného prezidenta a jeho bohatých spolupracovníků.
Nejedná se o ojedinělý případ. Zapadá to do širšího vzorce, který definuje Trumpovo druhé prezidentství: agresivní utajování, rutinní manipulace a využívání vládní moci k ochraně zasvěcených osob, zatímco obyčejným Američanům se říká, že je vše v pořádku.
Tento rozpor je obzvláště výrazný, pokud jde o ekonomiku. Zatímco Trump a jeho kabinet zveřejňují oslavné zprávy o „ekonomických zázracích“, Američané hlásí hluboké finanční potíže. Spotřebitelská důvěra, měřená Michiganskou univerzitou, klesla na 50,4, což je nejnižší úroveň zaznamenaná od začátku sběru dat v 70. letech. To znamená, že se nachází na novém historickém minimu.
Přesto úředníci vlády a spřátelená média nadále prezentují špatné zprávy jako dobré. Rostoucí nezaměstnanost je přetvořena na „více lidí vstupujících na trh práce“. Slabá důvěra spotřebitelů je považována za pozitivní signál pro potenciální snížení úrokových sazeb, které prospívá trhům a miliardářům. V finančních televizních pořadech analytici otevřeně naznačují, že „špatné zprávy jsou pro investory dobré zprávy“. Ano, to je přímá citace.
Toto rámcování může uklidnit Wall Street, ale nijak nepomáhá rodinám, které mají potíže s nákupem potravin, placením nájemného nebo splácením hypotéky.
Zároveň Trumpova administrativa stále více uplatňuje extrémní výkon výkonné moci. Ministr vnitra otevřeně hovořil o zabavení pozemků v Kalifornii a jejich převedení pod vojenskou kontrolu podél jižní hranice. Tento návrh by proměnil civilní pozemky v de facto vojenské základny a udělil by vojákům rozšířenou pravomoc nad každým, kdo na ně vstoupí. To je ospravedlňováno pod záštitou „práv států“, i když federální vláda podniká kroky k přebití státu, který přispívá do federální pokladny více než téměř kterýkoli jiný.
K tomu se přidává nezaměnitelná korupce. Trump Media nedávno oznámila multimilionovou fúzi s firmou zabývající se fúzní energií, což vedlo k prudkému nárůstu jejích akcií navzdory pokračujícím finančním ztrátám společnosti. Spojení sociálních médií, která se potýkají s problémy, se spekulativní energetickou technologií může investory nadchnout, ale vyvolává vážné otázky ohledně střetu zájmů, když je zakladatelem společnosti současný prezident, který má přímý vliv na energetickou politiku.
To jsou jen další příklady prezidentství, které se vyznačuje spíše sebeochranou a obohacováním než vládnutím. Odmítnutí dodržovat Epsteinův zákon o transparentnosti není technickým zpožděním. Není to byrokratická překážka. Je to záměrné rozhodnutí porušit zákon před zraky všech. Vše za účelem ochrany bohatých a mocných.
