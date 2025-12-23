Epizoda pořadu 60 Minutes o brutálním vězení v Salvadoru, kterou CBS stáhla z vysílání, se objevila online
Reportáž, kterou Bari Weiss odstranila, poskytuje podrobný pohled na vězení Centro de Confinamiento del Terrorismo
Epizoda pořadu 60 Minutes, která vyšetřuje brutální vězení v Salvadoru a kterou šéfredaktorka CBS News Bari Weiss v neděli stáhla z vysílání, se v pondělí objevila online poté, co byla odvysílána v kanadské televizní aplikaci.
Segment, který trvá téměř 14 minut a který zhlédl Guardian, poskytuje podrobný pohled na věznici Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) v Salvadoru. Začíná záběry z mega-věznice a ukazuje vězně spoutané při příjezdu do Salvadoru.
Epizoda byla zveřejněna na streamovací platformě vlastněné Global TV, sítí, která vlastní práva na 60 Minutes v Kanadě.
„První věc, kterou nám řekl, byla, že už nikdy neuvidíme denní ani noční světlo. Řekl: ‚Vítejte v pekle‘,“ vzpomíná Luis Muñoz Pinto, venezuelský vysokoškolský student, který nyní žije v Kolumbii a v reportáži vystupuje.
Cestoval do USA, aby požádal o azyl, a v roce 2024 byl zatčen při schůzce s americkou celní a pohraniční ochranou v Kalifornii.
„Jen se na mě podívali a řekli mi, že jsem nebezpečný pro společnost,“ vzpomíná Pinto. Korespondentce Sharyn Alfonsi řekl, že nemá žádný záznam v trestním rejstříku. „Nikdy jsem nedostal ani pokutu za dopravní přestupek.“
Epizoda měla být vysílána v neděli, ale CBS ji stáhla s tím, že segment „vyžaduje další reportáž“ a „bude vysílán v budoucnu“. Stažení epizody vyvolalo negativní reakce jak uvnitř CBS News, tak navenek.
Alfonsi v neděli zaslala svým kolegům z CBS soukromou zprávu, ve které uvedla, že epizoda „byla pětkrát zkontrolována a schválena právníky CBS i oddělením pro standardy a postupy. Je fakticky správná. Podle mého názoru není její stažení nyní, po splnění všech přísných interních kontrol, redakčním rozhodnutím, ale rozhodnutím politickým.“
V pondělí se Weissová k stažení epizody vyjádřila v prohlášení pro zaměstnance: „Mou prací je zajistit, aby všechny reportáže, které publikujeme, byly co nejlepší. Zadržování příběhů, které z jakéhokoli důvodu nejsou připraveny – například proto, že postrádají dostatečný kontext nebo chybí kritické hlasy – se děje každý den v každé redakci. Těším se, až bude tento důležitý příspěvek připraven k odvysílání.“
V další části epizody Pinto podrobně popisuje, jak s ním zacházeli strážci v Cecotu.
„Čtyři strážci mě popadli a bili mě, až jsem krvácel a trpěl bolestí. Bili nás hlavami o zeď. Tehdy mi zlomili jeden zub,“ řekl.
Alfonsi poukazuje na špatné podmínky ve vězení a ukazuje snímky polonahých mužů s oholenými hlavami, kteří stojí v řadách před čtyřpatrovými palandami. Palandy nemají polštáře, matrace ani deky. Světla svítí 24 hodin denně a vězni nemají přístup k čisté vodě.
Alfonsi poukázala na zprávu ministerstva zahraničí z roku 2023, která „uvádí mučení a život ohrožující podmínky ve věznici“ v Cecotu, a řekla: „Letos však během setkání s prezidentem Bukelem v Bílém domě prezident Trump vyjádřil obdiv k vězeňskému systému v Salvadoru.“ Poté odvysílala záznam, na kterém Trump říká: „Mají skvělá zařízení. Velmi silná zařízení. Nehrají si.“
V pořadu také hovoří Juan Pappier, zástupce ředitele organizace Human Rights Watch, který pomáhal sepsat 81stránkovou zprávu, která podrobně popisuje „systematické mučení“ v Cecotu a zjistila, že téměř polovina mužů ve vězení ve skutečnosti neměla kriminální minulost. Pappier uvedl, že studie vycházela z informací získaných z vlastních záznamů Imigrační a celní policie (ICE). Alfonsi potvrdil, že 60 Minutes nezávisle potvrdilo tvrzení organizace Human Rights Watch.
William Losada Sánchez, venezuelský občan a bývalý vězeň Cecotu, také Alfonsimu popisuje, jaké to bylo být poslán na „ostrov“ – trestnou místnost, kam byli posíláni vězni, kteří nedokázali vydržet 24 hodin denně na kolenou.
„Ostrov je malá místnost, kde není světlo, ventilace, nic. Je to trestní cela, kde nevidíte ani na vlastní ruce. Poté, co nás tam zamkli, přišli nás každou půlhodinu bít a bušili na dveře svými holemi, aby nás traumatizovali,“ řekl.
Reportáž se krátce zmiňuje o návštěvě Kristi Noemové v Cecotu. Pinto tvrdí, že ministryně pro vnitřní bezpečnost během své návštěvy nemluvila s jediným zadrženým. K dispozici je také video, na kterém Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu, říká: „Jsou to ohavní monstra, násilníci, vrazi, únosci, sexuální delikventi, predátoři, kteří nemají právo být v této zemi, a musí být hnáni k odpovědnosti.“
V reportáži se také uvádí, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti a vláda Salvadoru se odmítly vyjádřit.
Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová sdílela tuto epizodu online a řekla: „Věnujte pár minut sledování toho, co nechtěli, abyste viděli. Tento příběh by měl být vyprávěn.“
Odstranění a následné úniky segmentu přicházejí uprostřed pokračujících problémů mezi pořadem 60 Minutes a Trumpovou administrativou. 16. prosince Trump napsal na Truth Social: „Pro ty, kteří si myslí, že jsem blízký novým majitelům CBS, prosím pochopte, že 60 Minutes se ke mně od takzvaného „převzetí“ chová mnohem hůře, než se ke mně kdy chovali předtím. Pokud jsou to přátelé, nerad bych viděl své nepřátele!“ Týden předtím Trump kritizoval pořad 60 Minutes za rozhovor s Marjorie Taylor Greeneovou, kterou nazval „velmi špatně připravenou zrádkyní“, a o mateřské společnosti Paramount řekl: „NEJSOU O NIC LEPŠÍ NEŽ STARÝ MAJITELÉ.“
