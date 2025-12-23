Jeffrey Epstein zřejmě napsal Larrymu Nassarovi dopis, ve kterém zmiňuje Trumpa

Dopis bývalému lékaři amerického gymnastického týmu má poštovní razítko tři dny po Epsteinově smrti


Mezi nejnovějšími dokumenty souvisejícími s Epsteinem, které zveřejnila americká vláda, se nachází znepokojivý dopis, který zřejmě napsal Jeffrey Epstein a poslal Larrymu Nassarovi, lékaři amerického olympijského gymnastického týmu odsouzenému za sexuální zneužívání.

„Jak už jistě víte, vydal jsem se na ‚krátkou cestu‘ domů,“ píše se v dopise, který byl zřejmě podepsán Epsteinem a adresován Nassarovi. „Hodně štěstí! Měli jsme jednu věc společnou... naši lásku a péči o mladé dámy a naději, že naplní svůj potenciál.“

Dopis pokračuje: „Náš prezident také sdílí naši lásku k mladým, svůdným dívkám. Když kolem něj prošla mladá kráska, rád ji „chytil za zadek“, zatímco my jsme nakonec chytali jídlo v jídelnách systému.“

Dopis je podepsán: „Život je nespravedlivý. S pozdravem, J. Epstein.“

 

Donald Trump, který byl v době psaní tohoto článku prezidentem, opakovaně popřel, že by věděl o Epsteinových trestných činnostech a jakémkoli protiprávním jednání nebo že by se na nich podílel.

O existenci dopisu poprvé informovala v roce 2023 agentura Associated Press poté, co byl objeven mezi více než 4 000 stranami dokumentů v držení Úřadu pro vězeňství.

Dopis je opatřen razítkem ze dne 13. srpna 2019, tedy tři dny poté, co Epstein zemřel ve vazbě v případě, který byl označen za sebevraždu. Vyšetřovatelé jej našli v poštovní místnosti věznice několik týdnů poté, co byl vrácen z věznice v Arizoně s poznámkou „již není na této adrese“.

„Zdá se, že jej odeslal a byl mu vrácen,“ sdělil vyšetřovatel vězeňskému úředníkovi v e-mailu, který je součástí dokumentů. „Nejsem si jistý, zda jej mám otevřít, nebo zda jej máme předat někomu jinému?

Není jasné, zda Epstein a Nassar měli nějaký vztah.

Nassar, bývalý lékař amerického gymnastického týmu a Michiganské státní univerzity, si v současné době odpykává 60letý federální trest za obvinění z pořizování snímků sexuálního zneužívání dětí. V roce 2018 byl také odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 40 až 175 let ve státě Michigan poté, co se přiznal k sedmi bodům obžaloby z trestného sexuálního jednání.

Při soudním řízení více než 150 žen – včetně olympijských zlatých medailistek Aly Raismanové a McKayly Maroneyové – uvedlo, že je sexuálně zneužíval.

Dokument přichází v době, kdy se kolem Epsteinovy smrti ve vazbě stále vznášejí otázky a jeho bratr Mark Epstein nadále tvrdí, že sexuální delikvent byl ve své cele zavražděn.

Bylo také naznačeno, že Epstein vinil svého bývalého přítele Donalda Trumpa za své zatčení v roce 2019 na základě obvinění z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, k němuž došlo více než deset let poté, co mu byla udělena imunita před stíháním na základě dohody o přiznání viny uzavřené v roce 2007 ve státě Florida, kde se přiznal k navádění nezletilé osoby k prostituci.

V prohlášení ministerstva spravedlnosti o zveřejnění nejnovější části dokumentů souvisejících s Epsteinem se uvádí: „Některé z těchto dokumentů obsahují nepravdivá a senzační tvrzení proti prezidentu Trumpovi, která byla předložena FBI těsně před volbami v roce 2020. Aby bylo jasno: tato tvrzení jsou nepodložená a nepravdivá, a pokud by měla sebemenší důvěryhodnost, byla by jistě již použita jako zbraň proti prezidentu Trumpovi. Nicméně z důvodu našeho závazku k dodržování zákona a transparentnosti Ministerstvo spravedlnosti tyto dokumenty zveřejňuje s právně požadovanou ochranou obětí Epsteina.“

Zdroj v angličtině ZDE

