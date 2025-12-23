Jeffrey Epstein zřejmě napsal Larrymu Nassarovi dopis, ve kterém zmiňuje Trumpa
Dopis bývalému lékaři amerického gymnastického týmu má poštovní razítko tři dny po Epsteinově smrti
Mezi nejnovějšími dokumenty souvisejícími s Epsteinem, které zveřejnila americká vláda, se nachází znepokojivý dopis, který zřejmě napsal Jeffrey Epstein a poslal Larrymu Nassarovi, lékaři amerického olympijského gymnastického týmu odsouzenému za sexuální zneužívání.
„Jak už jistě víte, vydal jsem se na ‚krátkou cestu‘ domů,“ píše se v dopise, který byl zřejmě podepsán Epsteinem a adresován Nassarovi. „Hodně štěstí! Měli jsme jednu věc společnou... naši lásku a péči o mladé dámy a naději, že naplní svůj potenciál.“
Dopis pokračuje: „Náš prezident také sdílí naši lásku k mladým, svůdným dívkám. Když kolem něj prošla mladá kráska, rád ji „chytil za zadek“, zatímco my jsme nakonec chytali jídlo v jídelnách systému.“
Dopis je podepsán: „Život je nespravedlivý. S pozdravem, J. Epstein.“
Donald Trump, který byl v době psaní tohoto článku prezidentem, opakovaně popřel, že by věděl o Epsteinových trestných činnostech a jakémkoli protiprávním jednání nebo že by se na nich podílel.
O existenci dopisu poprvé informovala v roce 2023 agentura Associated Press poté, co byl objeven mezi více než 4 000 stranami dokumentů v držení Úřadu pro vězeňství.
Dopis je opatřen razítkem ze dne 13. srpna 2019, tedy tři dny poté, co Epstein zemřel ve vazbě v případě, který byl označen za sebevraždu. Vyšetřovatelé jej našli v poštovní místnosti věznice několik týdnů poté, co byl vrácen z věznice v Arizoně s poznámkou „již není na této adrese“.
„Zdá se, že jej odeslal a byl mu vrácen,“ sdělil vyšetřovatel vězeňskému úředníkovi v e-mailu, který je součástí dokumentů. „Nejsem si jistý, zda jej mám otevřít, nebo zda jej máme předat někomu jinému?
Není jasné, zda Epstein a Nassar měli nějaký vztah.
Nassar, bývalý lékař amerického gymnastického týmu a Michiganské státní univerzity, si v současné době odpykává 60letý federální trest za obvinění z pořizování snímků sexuálního zneužívání dětí. V roce 2018 byl také odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 40 až 175 let ve státě Michigan poté, co se přiznal k sedmi bodům obžaloby z trestného sexuálního jednání.
Při soudním řízení více než 150 žen – včetně olympijských zlatých medailistek Aly Raismanové a McKayly Maroneyové – uvedlo, že je sexuálně zneužíval.
Dokument přichází v době, kdy se kolem Epsteinovy smrti ve vazbě stále vznášejí otázky a jeho bratr Mark Epstein nadále tvrdí, že sexuální delikvent byl ve své cele zavražděn.
Bylo také naznačeno, že Epstein vinil svého bývalého přítele Donalda Trumpa za své zatčení v roce 2019 na základě obvinění z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, k němuž došlo více než deset let poté, co mu byla udělena imunita před stíháním na základě dohody o přiznání viny uzavřené v roce 2007 ve státě Florida, kde se přiznal k navádění nezletilé osoby k prostituci.
