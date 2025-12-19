Česká republika v čele světové pozornosti. Ne pozitivně

19. 12. 2025

Moderátor, pořad The World at One, BBC Radio 4, pátek 19. prosince, 13 hodin:  EU se již několik měsíců trápí s finanční reakcí na začínající bankrot Ukrajiny. Tři členské státy nesouhlasily s konečným závěrem, a to Maďarsko, Česká republika a Slovensko. A samozřejmě původní plán využít zmrazená ruské aktiva nemohl překonat námitky Belgie. Projevuje tedy EU svým plánem finanční odvahu, nebo je to spíše slabá náhrada za původně zamýšlené gesto? Sir Bill Browder byl kdysi největším zahraničním investorem v Rusku. Nyní je aktivistou v boji proti korupci. Je vedoucím globální kampaně za spravedlnost pojmenované po Rusy zavražděném právníku Magnickém. Je zastáncem konfiskace zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině. Dobré odpoledne, sire Bille.  Právě jsme slyšeli analytičku z Kyjeva  říkat, že tato půjčka ve výši 90 miliard eur je ve skutečnosti lepší než využití zmrazených ruských aktiv. Souhlasíte s tím?


Bill Browder: Ať už je to lepší nebo horší, myslím si, že se musíme soustředit na velmi krátkodobý horizont, a to, že Ukrajině docházely náboje. Docházela munice, docházely peníze na platby za drony. A pokud by jim došly peníze, pak by se ukrajinská fronta zhroutila a Rusko by vtrhlo na Ukrajinu. A to by byla katastrofa, na kterou se všichni soustředili. Důsledky této katastrofy by nebyly katastrofální jen pro Ukrajinu, ale skončili bychom s více než 20 miliony ukrajinských uprchlíků zaplavujících Evropu a Spojené království. Skončili bychom s Ruskem a to by se pak přesunulo do Polska, Estonska, Litvy, Lotyšska a dalších zemí, které jsou našimi spojenci v NATO. A nakonec bychom museli vyslat do boje naše vlastní vojáky. Myšlenka, že se situace trochu uklidnila, je pro mě a pro všechny, kterým na Ukrajině záleží, obrovskou úlevou, protože alespoň v krátkodobém horizontu této katastrofě nečelíme. 

Moderátor: Je správné, že za to budou muset zaplatit Evropané, evropští občané, a ne Vladimir Putin? 

Bill Browder: Ne, samozřejmě že ne. Je správné, že pár malých zemí v podstatě celou věc zablokovalo? Většina z těchto malých zemí, zejména Maďarsko, Slovensko a Česká republika, jsou příjemci peněz z EU. Jsou to oni, kdo to blokují. A jsou to oni, kdo nyní v podstatě donutí Evropu sáhnout do vlastních kapes. Myslím, že je to opravdu hrozná a nespravedlivá situace. Ale nakonec Ukrajina přežije a bude bojovat dál. Nemůžeme dovolit, aby nám dokonalost bránila v dosažení dobra. A tak já a všichni ostatní, kterým záleží na Ukrajině a Evropě, si s úlevou oddechujeme, že se na obzoru rýsuje určité uvolnění.

Moderátor:  Je v tom jistá ironie, že pokaždé, když se Evropa, pro nedostatek lepšího výrazu, dá dohromady a do určité míry se sjednotí na podporu Ukrajiny, podporuje a možná v očích některých lidí to ospravedlňuje narativ prezidenta Putina, že se jedná téměř o válku Evropy, že se Evropa spikla proti Rusku, obklopuje Rusko, starý narativ, který dobře znáte, ale Putin nyní může říci: „Podívejte, tohle nemá nic společného s námi a Ukrajinou. Tohle má všechno společného s Evropou.“

Bill Browder: To je naprostý nesmysl. Vladimir Putin přerušuje internetové kabely v Pobaltí. Posílá sebevražedné drony do Polska. Posílá stíhačky MiG do Estonska. Může říkat, co chce. Je to nestydatý lhář. Lže o všem. Je to mafiánský boss, zabíjí své oponenty, zabíjí nepřátele v zahraničí, vyhrožuje lidem. Je jedno, co říká. Musíme si uvědomit, že je hrozbou. Je to nepřítel. Není možné s ním jednat racionálně, normálně, diplomaticky. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ho zastavili. Ukrajinci bojují za cenu krve a jsou připraveni se bránit, a to tvrdě. A v tuto chvíli my krev neproléváme. Měli bychom být Ukrajincům velmi vděční za to, že bojují proti Rusům, takže my nemusíme.

Moderátor: I kdyby to byl kompromis, i kdyby to nebyla dohoda, o kterou jste se zvlášť zasazoval, i kdyby k tomu došlo v době, kdy Ukrajině hrozil bankrot, pravděpodobně vás povzbuzuje skutečnost, že Evropa jednala.

Bill Browder: Rozhodně ano, o tom není pochyb. A navíc Evropa minulý týden udělala něco velmi kontroverzního a velmi silného, a to trvale zmrazila tyto peníze. Dříve byly peníze zmrazeny pouze na dobu šesti měsíců. A teoreticky mohl kterýkoli členský stát říct, že by už neměly být zmrazeny, a pak by peníze musely být vráceny Rusku. Nyní jsou peníze trvale zmrazeny až do konce války. Peníze nejsou mimo hru. Budu i nadále prosazovat, aby byly tyto peníze zabaveny, a stejně tak i mnoho dalších lidí. A pokud Ukrajina nečelí absolutní katastrofě, máme více času na to, abychom prosadili svůj názor. Čas plyne, válka pokračuje a jsem si jistý, že bude pokračovat, protože Putin nemá v úmyslu ji zastavit, a nevěřím, že některá z těchto schůzek na Floridě, v Mar-a-Lago, přinese mír. Myslím, že se k těm penězům vrátíme, protože za tuto válku by měl platit Putin, ne my.

