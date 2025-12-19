Česká republika v čele světové pozornosti. Ne pozitivně
19. 12. 2025
čas čtení 5 minut
Bill Browder: Ať už je to lepší nebo horší, myslím si, že se musíme soustředit na velmi krátkodobý horizont, a to, že Ukrajině docházely náboje. Docházela munice, docházely peníze na platby za drony. A pokud by jim došly peníze, pak by se ukrajinská fronta zhroutila a Rusko by vtrhlo na Ukrajinu. A to by byla katastrofa, na kterou se všichni soustředili. Důsledky této katastrofy by nebyly katastrofální jen pro Ukrajinu, ale skončili bychom s více než 20 miliony ukrajinských uprchlíků zaplavujících Evropu a Spojené království. Skončili bychom s Ruskem a to by se pak přesunulo do Polska, Estonska, Litvy, Lotyšska a dalších zemí, které jsou našimi spojenci v NATO. A nakonec bychom museli vyslat do boje naše vlastní vojáky. Myšlenka, že se situace trochu uklidnila, je pro mě a pro všechny, kterým na Ukrajině záleží, obrovskou úlevou, protože alespoň v krátkodobém horizontu této katastrofě nečelíme.
Moderátor: Je správné, že za to budou muset zaplatit Evropané, evropští občané, a ne Vladimir Putin?
Bill Browder: Ne, samozřejmě že ne. Je správné, že pár malých zemí v podstatě celou věc zablokovalo? Většina z těchto malých zemí, zejména Maďarsko, Slovensko a Česká republika, jsou příjemci peněz z EU. Jsou to oni, kdo to blokují. A jsou to oni, kdo nyní v podstatě donutí Evropu sáhnout do vlastních kapes. Myslím, že je to opravdu hrozná a nespravedlivá situace. Ale nakonec Ukrajina přežije a bude bojovat dál. Nemůžeme dovolit, aby nám dokonalost bránila v dosažení dobra. A tak já a všichni ostatní, kterým záleží na Ukrajině a Evropě, si s úlevou oddechujeme, že se na obzoru rýsuje určité uvolnění.
Moderátor: Je v tom jistá ironie, že pokaždé, když se Evropa, pro nedostatek lepšího výrazu, dá dohromady a do určité míry se sjednotí na podporu Ukrajiny, podporuje a možná v očích některých lidí to ospravedlňuje narativ prezidenta Putina, že se jedná téměř o válku Evropy, že se Evropa spikla proti Rusku, obklopuje Rusko, starý narativ, který dobře znáte, ale Putin nyní může říci: „Podívejte, tohle nemá nic společného s námi a Ukrajinou. Tohle má všechno společného s Evropou.“
Bill Browder: To je naprostý nesmysl. Vladimir Putin přerušuje internetové kabely v Pobaltí. Posílá sebevražedné drony do Polska. Posílá stíhačky MiG do Estonska. Může říkat, co chce. Je to nestydatý lhář. Lže o všem. Je to mafiánský boss, zabíjí své oponenty, zabíjí nepřátele v zahraničí, vyhrožuje lidem. Je jedno, co říká. Musíme si uvědomit, že je hrozbou. Je to nepřítel. Není možné s ním jednat racionálně, normálně, diplomaticky. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ho zastavili. Ukrajinci bojují za cenu krve a jsou připraveni se bránit, a to tvrdě. A v tuto chvíli my krev neproléváme. Měli bychom být Ukrajincům velmi vděční za to, že bojují proti Rusům, takže my nemusíme.
Moderátor: I kdyby to byl kompromis, i kdyby to nebyla dohoda, o kterou jste se zvlášť zasazoval, i kdyby k tomu došlo v době, kdy Ukrajině hrozil bankrot, pravděpodobně vás povzbuzuje skutečnost, že Evropa jednala.
Bill Browder: Rozhodně ano, o tom není pochyb. A navíc Evropa minulý týden udělala něco velmi kontroverzního a velmi silného, a to trvale zmrazila tyto peníze. Dříve byly peníze zmrazeny pouze na dobu šesti měsíců. A teoreticky mohl kterýkoli členský stát říct, že by už neměly být zmrazeny, a pak by peníze musely být vráceny Rusku. Nyní jsou peníze trvale zmrazeny až do konce války. Peníze nejsou mimo hru. Budu i nadále prosazovat, aby byly tyto peníze zabaveny, a stejně tak i mnoho dalších lidí. A pokud Ukrajina nečelí absolutní katastrofě, máme více času na to, abychom prosadili svůj názor. Čas plyne, válka pokračuje a jsem si jistý, že bude pokračovat, protože Putin nemá v úmyslu ji zastavit, a nevěřím, že některá z těchto schůzek na Floridě, v Mar-a-Lago, přinese mír. Myslím, že se k těm penězům vrátíme, protože za tuto válku by měl platit Putin, ne my.
475
Diskuse