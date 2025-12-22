Podivné způsoby popírače zločinů proti lidskosti Milana Mikuleckého
22. 12. 2025 / Radomír Silber
Co je moc, je ale podle mne příliš. Mikuleckého zlehčování a popírání zločinů okupační mocnosti a její armády v Gaze, necitelnost ke "špatným" obětem a paušální, tedy křivé obviňování oprávněné kritiky a kritiků z antisemitismu bije do očí.
Mikulecký se ke zlehčování humanitární katastrofy v Gaze a k popírání zločinů proti lidskosti, které okupační armáda Izraele páchá v Pásmu Gazy, rozhodl zneužít dokonce i tragédii antisemitského útoku islamistů na účastníky chanuky na Bondi Beach v australském Sydney. Doslova parazituje na této australské tragédii, když 14. prosince publikuje na webu Novinky cz svůj výpad proti Palestincům pod titulkem "Teror v Austrálii je důsledkem tolerování palestinské propagandy".
A co že má být tou propagandou? Mikulecký nejprve zamlženě tvrdí: "Kromě samotných teroristů mají … krev na rukách také ti, kteří v rámci podpory Palestiny dehumanizují Izrael, jeho Obranné síly a židy jako entitu".
A pak Mikulecký přímo dezinformuje: "Ti, kteří bezelstně šíří každou lež Hamásu a jeho propagandistické mašinérie o genocidě či hladomoru. Ti, kteří sdílejí srdcervoucí videa, na nichž šestiprstí Palestinci vyprodukovaní umělou inteligencí stojí po kolena ve vodě ve stanech."
Spoléhá snad Mikulecký při aktuálním popírání utrpení obyvatel Gazy na moderní českou mediální autocenzuru a na ostudnou toleranci popíračů v českých médiích?
Například na stránkách BBC by tento vychytralý český ideolog s tak účelovou propagandou neobstál. BBC totiž věcně informovala pod titulkem "OSN varuje, že silné deště zhoršují podmínky vysídlených obyvatel".
A to s odkazem na vyjádření mluvčího UNICEF Jonathana Crickse, že "déšť byl tak intenzivní, že viděl na zemi poblíž své kanceláře až 15 cm vody a že má velké obavy, že děti žijící ve stanech a provizorních přístřešcích v mokrém oblečení podlehnou podchlazení a dalším nemocem".
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze pak podle BBC uvedlo, že v té době už jedno dítě zemřelo na podchlazení a nejméně 11 dalších lidí zemřelo při zřícení budov způsobených nepříznivým počasím.
Česká média to mnohdy nepřipomínají. Ale proti genocidnímu jednání izraelské vlády a armády ostře kriticky vystupují humanisté z celého světa a mezi nimi i slušní Izraelci a židé.
A tak se ptám. Jak cynický musí být člověk, který zamlčí podněty ke genocidě vyjádřené představiteli Izraele a který popírá genocidní povahu blokády, masového zabíjení a plošného rozboření a úmyslného ničení Pásma Gazy?
Odpírání humanitární a lékařské pomoci, zabíjení desetitisíců bezbranných civilistů, zejména žen a dětí, zdravotníků, humanitárních pracovníků a novinářů bombami i přímou mířenou střelbou izraelské okupační armády je podle Mikuleckého jen "lež Hamásu", který "dehumanizuje Izrael"?
Na co vlastně Mikulecký spoléhá, když veřejně známá fakta o činnosti Netanjahuovy vlády a o okupačním řádění armády státu Izrael označuje za "lež Hamásu"?
Na co spoléhá, když cynicky popírá strašlivý rozsah humanitární katastrofy v Gaze a zkouší zlehčovat nebo popírat dokonce i prostý fakt utrpení palestinského obyvatelstva zahnaného okupační armádou do nyní promočených stanových táborů?
Reálné utrpení Palestinců žijících pod blokádou a okupačními útoky a přežívajících nyní i v dešti vyplavovaných stanech a v blátě tedy Mikulecký na webu Novniky cz odbude tvrzením, že se "sdílejí srdcervoucí videa, na nichž šestiprstí Palestinci vyprodukovaní umělou inteligencí stojí po kolena ve vodě ve stanech."
Kde zůstala etika slušné novinařiny, která by v každém poctivějším médiu proti Mikuleckého parazitování na tragédii v Sydney a proti jeho manipulačnímu zpochybňování utrpení obětí a proti jeho podivné argumentaci ve prospěch okupační mocnosti a její armády postavila fakta?
