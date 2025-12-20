Proč by západní Evropa měla vzdorovat Putinovi, když to ta východní nechce
20. 12. 2025 / Boris Cvek
Vůbec mě nepřekvapuje, že nový český premiér stojí spolu s Orbánem a Ficem na straně Putina. Jen bych chtěl připomenout celé panorama dané situace. Máte tu západní země jako Německo, Francie a další, které chtějí čelit Rusku, nota bene v době, kdy východní Evropu fakticky zradily Spojené státy.
Tyto západoevropské země přitom samy mají mnoho potíží, od roku 1945 naprosto bezprecedentních: krajní pravice podporovaná Trumpem a Orbánem, která východní Evropu chránit před Putinem rozhodně nechce, v nich sahá po moci a hrozí zničit jejich demokracii.
Přesto západní Evropa téměř klečela před Maďarskem, Slovenskem a Českem, aby Unie jako celek dala Putinovi i Trumpovi najevo jednotu, sílu, rozhodnost. A člověk by se nedivil, kdyby do toho hodily vidle země jako Portugalsko nebo Irsko. Jsou přece daleko od Ruska a co je jim po nějaké východní Evropě.
Jenže právě ty země, na které si Putin dělá veřejně, oficiálně nárok, země, které mají zkušenost s fašismem a komunismem, země, které si tak moc desítky let zakládaly na tom, jak úžasné je, že se od Ruska osvobodily, říkají západní Evropě: my s vámi proti Putinovi nebudeme!
Co si asi časem ty západoevropské země řeknou? Proč jim vlastně posíláme dotace? Proč se vlastně o ně staráme?
Proč by měli naši lidé dávat své daně, o zdraví a životech nemluvě, za ně? Nebylo nám lépe před rokem 2004 nebo dokonce 1989?
A Spojené státy se o nás nakonec přece postarají, vždyť jim jde jen o to zase si rozdělit svět.
Paříž vždycky patřila Američanům, ale Praha, Varšava? Poláci po nás přece chtějí reparace. To by Putin zatrhl a měli bychom ještě i levný plyn.
