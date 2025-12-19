ČR: Vláda vyhlašuje konec reality
19. 12. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 3 minuty
Už se stalo. Klimatická krize skončila, protože ministr Petr Macinka řekl, že skončila. Ledovce se omluvily, že přeháněly, a Gréta Thunbergová se má hlásit na pracák. Dalším krokem bude zrušení počasí jako takového, protože „zbytečně polarizuje společnost“. Macinka zároveň zvažuje, že zahraniční politiku bude za Česko vykonávat někdo jiný, ideálně náhodný kolemjdoucí ze Slovenska, kterého mu doporučí Filip Turek přes WhatsApp.
Aby nezůstali pozadu, ostatní členové vlády se rozhodli také si vyhrnout rukávy.
Alena Schillerová (finance): Konec inflace díky optimismu
> Inflace bude poražena pozitivním myšlením. Ceny sice porostou dál, ale ministerstvo financí je přestane sledovat, čímž statisticky zmizí. Chléb za 80 korun nebude drahý – jen ambiciózní.
Karel Havlíček (průmysl a obchod): Konec energetické krize prezentací v PowerPointu
> Energetická krize skončí, jakmile Havlíček představí čtyřicátý graf dokazující, že kdyby předchozí vláda poslouchala jeho grafy, žádná krize by nebyla. Elektřina bude levná hlavně na slajdech.
Tomio Okamura – duchovně přítomen skrze SPD: Konec migrace
> Migrace bude zastavena tím, že se o ní bude mluvit pořád dokola, i když se zrovna neděje. Každý migrant bude nově povinen nejdřív vystoupit v televizní debatě, kde ho SPD porazí argumentem o zdravém rozumu.
Jaromír Zuna (obrana): Konec války, ale jen u nás
> Ministerstvo obrany oznámí, že Česká republika je ve válce unavená, a proto ji jednostranně ukončuje. Pokud by válka pokračovala někde jinde, bude to považováno za provokaci vůči českému míru.
Ivan Bednařík (doprava): Konec kolon
> Kolony budou zrušeny administrativně. Pokud někde vzniknou, nepůjde o kolonu, ale o spontánní komunitní setkání řidičů. Dálnice D1 se přejmenuje na „lineární park“.
Martin Šebestyán (zemědělství): Konec sucha
> Sucho skončí tím, že se přestane měřit. Pole sice neporostou, ale zemědělci budou mít pocit, že je všechno v pořádku, pokud se o tom nebude mluvit v Bruselu.
Oto Klempíř (kultura): Konec kulturních elit
> Kultura bude vrácena lidu. Ideálně tak, že se zruší všechno, čemu nerozumí ministr osobně. Národní divadlo dostane nový repertoár: muzikál Čau lidi a balet Dotace labutí.
Boris Šťastný (sport, prevence, zdraví): Konec nemocí
> Nemoci budou vyřešeny prevencí ve formě motivačních proslovů. Každý pacient dostane radu „myslete pozitivně“ a QR kód na vládní tiskovku. Zdraví je přece hlavně otázka postoje.
Andrej Babiš (premiér): Konec korupce (kromě té, co se nepočítá)
> Premiér oznámí, že korupce byla problém minulých vlád. Odteď už nejde o korupci, ale o efektivní vztah veřejného a soukromého sektoru s lidskou tváří. Střet zájmů bude přejmenován na „rodinnou synergii“.
Nová vláda přináší revoluční metodu vládnutí: svět se neřídí fakty, ale prohlášeními. Pokud tento trend vydrží, můžeme se těšit na: konec chudoby (protože je nepříjemná), konec opozice (protože překáží) a konec reality (protože je zbytečně komplikovaná).
A to všechno ještě před hlasováním o důvěře.
