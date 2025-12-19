Facebook testuje zpoplatnění sdílení odkazů uživateli, což by mohlo být potenciální ranou pro noviny a vůbec zpravodajské zdroje
19. 12. 2025
Zpravodajské agentury se obávají, že tento krok by mohl zasáhnout redakce a další vydavatele médií tím, že by uživatelé přestali sdílet jejich zpravodajství
Facebook testuje systém, který zpoplatňuje sdílení webových odkazů uživateli, což by mohlo být další ranou pro zpravodajské agentury a další vydavatele.
Meta, vlastník sociální mediální platformy, uvedla, že provádí „omezený test“, v rámci kterého mohou uživatelé bez placeného předplatného Meta Verified, které stojí minimálně 300 Kč měsíčně, zveřejňovat pouze dva externí odkazy za měsíc.
Test se zdá zahrnovat podskupinu stránek Facebooku a uživatelských profilů v profesionálním režimu, který zahrnuje funkce používané tvůrci obsahu k monetizaci svých příspěvků.
Zpravodajské organizace nejsou do testu zahrnuty. Tento krok by však mohl zasáhnout redakce a další mediální vydavatele, protože by mohl zabránit jejich uživatelům sdílet jejich zpravodajství a analáýzy.
Vydavatelé již zaznamenali obrovský pokles online provozu poté, co se Meta v roce 2023 rozhodla snížit prioritu zpravodajského materiálu a přejít k větší nabídce videí a virálního krátkého obsahu. Provoz Facebooku na zpravodajských webech se letos zotavoval, ale podle některých měření v roce 2024 klesl o 50 % za rok.
Nejnovější test je součástí kampaně, jejímž cílem je najít způsoby, jak povzbudit uživatele Facebooku k registraci do služby Meta Verified, která stojí od 300 Kč do téměř 12 000 Kč měsíčně za profil v závislosti na úrovni. Nabízí další funkce účtu a zabezpečení.
Na screenshotech sdílených uživateli Facebook varuje: „Od 16. prosince budou některé profily na Facebooku bez služby Meta Verified omezeny na sdílení dvou organických [tj. bezplatných] příspěvků za měsíc. Přihlaste se k Meta Verified, abyste mohli sdílet více odkazů na Facebooku a navíc získat ověřený odznak a další výhody.“
David Buttle, zakladatel mediální poradenské společnosti DJB Strategies, uvedl, že Meta „již několik let záměrně ustupuje od zpravodajství“.
„Poté, co se stáhla z plateb vydavatelům a v reakci na regulaci zcela zablokovala odkazy na zprávy v Kanadě, dala jasně najevo, že zpravodajství již není strategické,“ řekl.
„Tento nejnovější experiment, který prozatím vylučuje vydavatele, posiluje odklon od bezplatné distribuce a směřování k monetizaci dosahu, protože Meta se snaží vytěžit více hodnoty ze starších platforem.
„To může souviset s jeho nákladným a široce uznávaným omylem v metaverse, zatímco nyní zdvojnásobuje své úsilí v oblasti AI.“
Mluvčí Meta uvedl: „Jedná se o omezený test, jehož cílem je zjistit, zda možnost publikovat větší objem příspěvků s odkazy přináší přidanou hodnotu pro předplatitele Meta Verified.“
V lednu Meta oznámila, že „zaujme personalizovanější přístup k politickému materiálu, aby si ho mohli více prohlížet lidé, kteří o to mají zájem“. Podle analýzy Press Gazette a Similarweb tento krok zřejmě vedl k opětovnému nárůstu množství zpravodajského materiálu.
Diskuse