Hysterie pana Zdechovského nad plody lidovecké politiky
19. 12. 2025 / Boris Cvek
Facebook mi nabídl prohlášení europoslance Tomáše Zdechovského, cituji: „Kvůli vlastním kšeftům s Putinem prodali bezpečnost našich rodin i životy lidí na Ukrajině,“ uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).“
Možná je to moc vyhrocené, ale tím více mě pálí otázka, zda jde jen o rétorickou figuru, jak si hrát na demokraty a zastánce Ukrajiny, nebo jestli pan Zdechovský má skutečný zájem na tom, aby demokraté Babiše a extrémní pravici porazili. Nebo si začínají teprve teď uvědomovat, co se děje?
Čtyři roky ždímali chudé, nechali půl bilionu odejít ze státního rozpočtu (lidovci a STAN měli dost poslanců ve Sněmovně na to, aby ODS donutili revidovat snížení daní z doby rušení superhrubé mzdy, se kterým ani lidovci, ani STAN, ani TOP09 včetně Kalouska, ani piráti, ani ČSSD, ani komunisté nesouhlasili!), nastavili – slovy ředitelky Finanční správy – všechny daně ve prospěch bohatých a teď se rozčilují? Je to výkřik hrůzy?
Neměl pan Zdechovský dodat, že lidovci jsou už zcela bezvýznamnou stranou, která jen díky šplhání po zádech ODS má zastoupení ve Sněmovně, jež naprosto neodpovídá preferencím ve společnosti? Nebo demokraté chtějí Babiše porazit bez voličů? Proti voličům? Neměli by ty voliče získat pro svůj program? Není tohle to hlavní řemeslo člověka, který je politik? Jak chtějí vzdorovat Putinovi a zachránit demokracii, když nemají voliče? Jak se mohou rozhořčovat nad tím, že vládne Babiš, když ho celou dobu fakticky podporovali, politicky i ekonomicky?
A neměl by pan Zdechovský dodat, že za tu hrůzu, kterou Babiš předvedl v Bruselu, bude pochválen Trumpem? Ostatně ještě větší zrádce, Fico, dostal přece pozvánku do Bílého domu. Jistě dostane pochvalu za to, že bere ruskou ropu a plyn. Co nabízejí demokraté proti Babišovi a Trumpovi? Za koho bojují, o co jim jde? Co chtějí lidem kázat lidovci se dvěma třemi procenty podpory ve společnosti? Zbláznili se?
