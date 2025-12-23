Nemůžete anektovat druhé země, říkají dánští a grónští představitelé Trumpovi
23. 12. 2025
„Už jsme to řekli velmi jasně. Nyní to opakujeme. Státní hranice a suverenita států jsou zakotveny v mezinárodním právu ... Nemůžete anektovat druhé země,“ uvedli Mette Frederiksenová a Jens-Frederik Nielsen ve společném prohlášení.
Oba představitelé dodali, že v sázce jsou „základní principy“. „Grónsko patří Gróňanům a USA nemohou Grónsko převzít,“ uvedli. „Očekáváme respektování naší společné územní celistvosti.“
Trump v neděli jmenoval guvernéra Louisiany Jeffa Landryho zvláštním vyslancem USA na tomto rozlehlém ostrově v Arktidě, který je bohatý na nerostné suroviny. Americký prezident několikrát prohlásil, že USA musí Grónsko získat z bezpečnostních důvodů, a zároveň odmítl vyloučit použití síly.
Americký prezident napsal na sociálních sítích: „Jeff chápe, jak důležité je Grónsko pro naši národní bezpečnost, a bude důrazně prosazovat zájmy naší země v oblasti bezpečnosti, ochrany a přežití našich spojenců, a vlastně celého světa.“
Landry, bývalý generální prokurátor státu, který se v lednu 2024 ujal funkce guvernéra Louisiany, poděkoval Trumpovi a uvedl, že je „ctí sloužit vám v této dobrovolné funkci, aby se Grónsko stalo součástí USA“.
Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen v pondělí v dánské televizi uvedl, že v nejbližších dnech předvolá velvyslance Washingtonu v Kodani Kena Howeryho na ministerstvo, „aby získal vysvětlení“.
Rasmussen uvedl, že je „hluboce rozhořčen jmenováním zvláštního vyslance“ a „obzvláště rozhořčen“ prohlášením Landryho, které podle něj Dánsko považuje za „zcela nepřijatelné“.
Dodal: „Dokud máme v Dánsku království, které se skládá z Dánska, Faerských ostrovů a Grónska, nemůžeme akceptovat, že existují lidé, kteří podkopávají naši suverenitu.“
Bezpečnost Arktidy zůstává klíčovou prioritou EU, uvedli v pondělí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa. „Územní celistvost a suverenita jsou základními principy mezinárodního práva. Tyto principy jsou zásadní nejen pro Evropskou unii, ale i pro národy po celém světě,“ napsali na Twitteru.
Von der Leyenová a Costa dodali, že EU „plně solidarizuje s Dánskem a obyvateli Grónska“.
Švédsko „bude vždy střežit mezinárodní právo“, uvedla švédská ministryně zahraničí Maria Malmer Stenergardová. Její norský protějšek Espen Barth Eide řekl, že Oslo „stoprocentně stojí za Dánskem“.
Uvedl, že je zřejmé, že toto jmenování podtrhuje Trumpův záměr začlenit Grónsko do USA. „Účelem této práce, kterou má Jeff Landry vykonávat, je učinit Grónsko americkým,“ řekl Barth Eide.
Podle lednového průzkumu veřejného mínění chce drtivá většina z 57 000 obyvatel Grónska získat nezávislost na Dánsku, ale nemá zájem stát se součástí USA. Území má právo vyhlásit nezávislost od roku 2009.
Frederiksenová v příspěvku na sociálních médiích uvedla, že USA, „celoživotní spojenec“ Dánska, ho staví do „obtížné situace“. Řekla však, že se severská země „neodchýlí od svých demokratických hodnot“.
Nielsen v samostatném příspěvku uvedl, že jmenování „může znít velkolepě“, ale „pro nás doma nic nemění. Máme svou vlastní demokracii, svá vlastní rozhodnutí a silnou komunitu, která si stojí za svým. Grónsko patří Gróňanům.“
Aaja Chemnitz, grónská poslankyně dánského parlamentu, uvedla, že jmenování amerického vyslance samo o sobě není problém. „Problémem je, že dostal za úkol převzít Grónsko nebo začlenit Grónsko do USA,“ řekla.
„V Grónsku o to není zájem. Je zde zájem respektovat budoucnost, kterou si přeje většina obyvatel Grónska, a to zůstat samostatnou zemí a postupně rozvíjet svou nezávislost.“
Grónsko, které má strategickou polohu mezi Severní Amerikou a Evropou v době rostoucího zájmu USA, Číny a Ruska o Arktidu, leží také na nejkratší trase pro rakety mezi Ruskem a USA.
Dánsko v srpnu svolalo amerického chargé d'affaires k naléhavé schůzce ohledně údajné vlivové kampaně poté, co byli nejméně tři američtí muži s vazbami na Trumpa a Bílý dům obviněni z pokusu o infiltraci grónské společnosti.
Od Trumpova zvolení navštívilo Grónsko několik významných amerických politiků a podnikatelů. Donald Trump Jr. navštívil v lednu hlavní město Nuuk a viceprezident JD Vance v březnu navštívil americkou vojenskou základnu.
Diskuse