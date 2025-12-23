„Chci mít únikovou cestu“: dnes Američané pod Trumpovou vládou usilují o dvojí občanství
23. 12. 2025
Někteří občané USA, kteří se potýkají s problémy od práv LGBTQ+ až po ekonomiku, se obracejí k zemím, které jejich rodiny kdysi opustily
Daniel Kamalić se narodil a vyrostl v New Yorku, kde trávil léto jízdou na kole po Brighton Beach, než se vracel domů ke své „brooklynské židovské“ matce a „hladkému řečníkovi“ otci. Chodil do skautského oddílu a hrál fotbal, než si během studia na MIT uvědomil, že nejvíc miluje plachtění. Nyní je mu 48 let a je profesionálním tenorem v opeře, vystupuje v New Yorku a okolí.
Kamalić nikdy neuvažoval o tom, že by chtěl být něčím jiným než Američanem – proč by také měl? Jeho život byl formován svobodami a příležitostmi, pro které jeho otec Ivan Kamalić riskoval vše.
V 60. letech, poté, co se Ivanova rodina dostala do nemilosti komunistického režimu v Jugoslávii, se Ivan a jeho přítel vydali na Jadran na ukradené lodi s černě natřenými plachtami – ještě jim nebylo ani 20 let. Když loď ztroskotala, zachránila je italská nákladní loď a odvezla do uprchlického tábora. Ivan se nakonec dostal do USA, ale o své rodné zemi, která po desetiletích útlaku a války vyhlásila v roce 1991 nezávislost jako Chorvatsko a v roce 2013 vstoupila do EU, moc nemluvil. „Můj otec vždycky říkal, že sem přišel kvůli hranolkám, džínám a rock'n'rollu,“ říká Kamalić.
Kamalić navštívil Chorvatsko v roce 1998 a byl nadšený, že potkal členy rodiny, kteří byli stejně umělecky nadaní jako on. Po Ivanově smrti v roce 2011 se tyto vazby ještě posílily. Ale teprve když se zdálo pravděpodobné, že Trump bude zvolen na druhé funkční období, začal Kamalić vážně uvažovat o podání žádosti o dvojí občanství Chorvatska, které zdědil po Ivanovi. Když na jaře podal žádost, obával se, že snížení finančních prostředků na umění pod Trumpovou administrativou ovlivní jeho kariéru.
Znepokojila ho také prudká změna v mediálním cyklu v roce 2025: rostoucí antisemitismus, kterému čelili židovští Američané po 7. říjnu 2023, razie imigračních úřadů, které vedly k nucenému vyhoštění tisíců lidí z USA, zatčení palestinského aktivisty za lidská práva a držitele zelené karty Mahmouda Khalila, který zmeškal narození svého syna, protože byl zadržen imigračními úřady, škrty v programu Medicaid... žádná z ochran, které Kamalić v USA považoval za samozřejmé, už nebyla jistá.
„Čím více se to děje, tím více se obávám, že se to stane realitou: že se budu muset stát politickým uprchlíkem z USA, tak jako byl můj otec politickým uprchlíkem z Jugoslávie,“ říká Kamalić.
„Chci získat chorvatské občanství, abych mohl bez omezení cestovat a pracovat v Evropě. A pokud dojde k nejhoršímu, chci mít tuto únikovou cestu.“
Nečekané emoce
Dříve byla samotná myšlenka, že USA nemusí být tím nejlepším místem pro rodilého amerického občana, absurdní. Nyní však více Američanů než kdykoli předtím uvažuje o právu na dvojí občanství na základě původu.
„Politická nestabilita v USA v posledních letech spolu s pandemií covidu lidem ujasnila, že vlastně může existovat důvod žít někde jinde,“ říká Peter Spiro, profesor práva na Temple University v Pensylvánii a autor několika knih o občanství.
„Opravdu to zdůraznilo hodnotu druhého občanství jako pojistky. To je pro Američany nové – myšlenka mít plán B.“
Pokud máte rodiče nebo prarodiče, kteří se narodili v jiné zemi než v USA, je velká šance, že jejich občanství se může stát vaším prostřednictvím jus sanguinis, neboli „práva krve“. Mnoho zemí umožňuje dvojí občanství, včetně USA, většiny Evropy a Afriky a částí Asie a Středního východu, a ačkoli se kvalifikační požadavky značně liší, většina z nich umožňuje předání občanství prostřednictvím rodiče, případně prarodiče.
Ve srovnání s imigračními procesy pro migranty nebo novomanžele, které jsou spojeny s drahými vízy, několik let trvajícími kvalifikačními obdobími nebo vysokými investičními požadavky, je občanství na základě původu relativně jednoduchým způsobem, jak získat druhý pas pro ty, kteří mají to štěstí, že splňují podmínky. Kromě poplatků za kopie dokumentů a notářské ověření k prokázání rodinného vztahu je hlavním požadavkem trpělivost při vyřizování byrokracie. (Pomáhá znalost jazyka cílové země.)
Američané, kteří se nedávno rozhodli využít tohoto práva, popsali různé rozhodující momenty.
Pro některé to bylo uvědomění, že jejich reprodukční práva již nejsou zajištěna, nebo obava, že práva jejich transsexuálního dítěte nebudou respektována, zatímco pro jiné to byl pocit, že tvrdá práce nestačí k tomu, aby si v USA zajistili dobrý život.
„Vždy jsem měl pocit, že Amerika se snaží jít vpřed a pokročit. Možná ne tak rychle, jak by si všichni přáli, ale šli jsme správným směrem,“ říká Hollis Rutledge, který uvažuje o přestěhování do Mexika, domoviny svých prarodičů. Svou Ameriku popsal především jako místo, kde jsou všichni vítáni, a připomněl verš „vaši unavení, vaši chudí, vaše stísněné masy toužící po svobodě“. „Ale to mizí a já si opravdu kladu otázku: co je to národ? Co je to země?“
To, co začíná jako jednoduchý plán rozšířit si možnosti, má tendenci vyvolávat nečekané emoce. Snaha o získání dvojího občanství na základě původu znamená zpochybnit svůj patriotismus a pocit sounáležitosti. Každá cesta s sebou nese příběh předka, který opustil svou zemi kvůli příležitosti nebo přežití, a to není tak dávno – nejde o příběhy ze sepiových fotografií. Cenou za vstup je slib věrnosti stejné zemi, která možná pronásledovala otce nebo babičku.
48letý Rutledge, narozený v Texasu, nedávno získal dvojí občanství Mexika prostřednictvím své matky, jejíž rodiče se tam narodili. Zpočátku to byla americká ekonomika, která inspirovala Rutledge, který pracuje v oblasti prodeje a marketingu – ceny šly nahoru. „Myslel jsem si, že by nebylo špatné mít v kapse další občanství, protože Mexiko má docela slušné životní náklady. Vaše penze vám na jih od hranic rozhodně vydrží déle,“ říká.
Rutledgeův dědeček Oscar Ochoa získal občanství poté, co sloužil v americké armádě během druhé světové války: „Chtěl svým dětem zajistit lepší život tady v USA.“ Jelikož Mexiko v té době neumožňovalo dvojí občanství, Oscar se musel vzdát svého mexického občanství, aby se mohl stát Američanem. Bylo to těžké rozhodnutí – když jeho žena Dora Garza přijela do USA, odmítla se naturalizovat, dokud Mexiko v roce 1998 nezavedlo dvojí občanství. Dora, které je dnes 102 let, je nadšená, že se její vnuk stal občanem země, kterou miluje: „Když jsem jí o tom poprvé řekla, měla slzy radosti v očích.“
V uplynulém roce se Rutledgeovy motivy pro dvojí občanství staly stále více politickými. Rutledge byl šokován, když byly letos v létě zničeny stovky tun potravin z americké pomoci, místo aby byly rozděleny lidem, kteří je potřebovali. Myslí také na svou ženu a čtyři děti: „Omezují práva žen. Omezují práva LGBTQ+“ – Rutledge má transsexuální dítě. „Chci, aby moje děti měly svobody a příležitosti, které by podle mě měly mít, a USA už tomu tak úplně neodpovídají jako dřív.“
Rutledgeovy děti mají nyní vlastně trojité občanství, protože jeho manželka se narodila v Kanadě. „Jediná slova, která kdy uslyší na hraničním přechodu v Severní Americe, budou: ‚Vítejte doma.‘“
„Velké rozčarování“
Dvojí občanství bývalo v USA odsuzováno. „Obvyklým srovnáním byla bigamie,“ říká Spiro. „Určitě před druhou světovou válkou nebylo dvojí občanství něco, čím byste se chlubili.“ Bylo to vnímáno jako neloajální a v době povinné vojenské služby jako riskantní, ale s časem sociální stigma zmizelo. Nyní je to podle průzkumu Harris Poll z počátku tohoto roku ambiciózním cílem pro 66 % americké generace Z a mileniálů, a to kvůli „větší svobodě cestování, ekonomickým výhodám a kulturním vazbám“. Podle nedávného průzkumu Gallup se touha mladších Američanů migrovat za posledních deset let čtyřnásobně zvýšila, přičemž 40 % žen ve věku 15–44 let uvedlo, že by se trvale přestěhovaly do zahraničí, kdyby měly možnost.
Šestnáctiletá Kyla Shannonová nedávno díky své tetě Rose získala německý pas prostřednictvím své židovské prababičky, která před druhou světovou válkou uprchla z Německa. Shannonová, která pochází z Oregonu, se nyní cítí více spojená se svými předky – „ale myslím, že to může být také o naší budoucnosti, a ne jen o naší minulosti,“ říká. Zkoumá možnosti studia na vysoké škole v Evropě a její přátelé jí trochu závidí, že tam může tak snadno odjet žít jinde.
„Existuje mnoho deziluzí ohledně představy, že Amerika je místem, kde může uspět každý. Vzhledem k tomu, jak jsou věci nastaveny, to nevypadá jako země rovných příležitostí, ani jako země, která se ke všem chová slušně.“¨
Shannon rychle dodává, že si nemyslí, že Evropa je utopie. „Je prostě skvělé mít tuto další možnost, kterou mohu využít.“
USA nemají centrální registr Američanů s dvojím občanstvím, včetně těch, kteří ho získali na základě původu. Podle údajů, které shromáždila Al Jazeera od právních organizací usnadňujících tento proces, však počet žádostí o občanství na základě původu v USA od roku 2023 vzrostl možná až o 500 %.
V květnu Spojené království oznámilo nejvyšší počet Američanů žádajících o britské občanství od začátku evidence před 21 lety, přičemž většina z nich využila rodinné vazby.
Spiro říká, že je „naprosto jasné“, že došlo k „dramatickému“ nárůstu Američanů, kteří tyto rodinné vazby hledají.
USA kdysi poskytly útočiště rodině Mariam Diop, která přišla v době politických nepokojů v západní Africe. Nyní 24letá Diop žádá o dvojí občanství se Senegalem, rodnou zemí své matky. (Z bezpečnostních důvodů požádala o pseudonym.) Diop říká, že její humanitní titul z Ivy League jí dal „hluboké pochopení toho, jak fungují mezigenerační privilegia a nadvláda bílé rasy“ v USA.
Poté, co sledovala, jak její matka navzdory doktorátu bojuje o práci ve svém oboru, říká, že pokud jste černoch bez rodinných vazeb, bude těžké se prosadit pouze díky odhodlání. Také si myslí, že její generace dostala špatnou kartu – „[generaci Z] byla vštěpována myšlenka, že pokud půjdete na vysokou školu a budete tvrdě pracovat, budete si moci pořídit dům, odejít do důchodu v 65 letech a všechny tyhle věci“ – a že není moc naděje na zlepšení ze strany amerických politiků, které popisuje jako „tribalistické“ a lhostejné.
„Cítím smutek a zármutek nad směrem, kterým se země ubírá,“ říká s mírně chvějícím se hlasem. „Prostě si nemyslím, že je to pro mě v tuto chvíli to správné místo.“
Přesto Diop, která se narodila v oblasti Washingtonu, D.C., čelí mnoha otázkám, proč se chce přestěhovat do západní Afriky.
„Nepovažuji to za krok zpět... Moje máma říká: ‚Práce a oběti, které jsem podstoupila, byly proto, abys měla v životě na výběr.‘“
Kromě toho je Diop mladá, bez dluhů a bez dětí. Možná je to ten správný čas, aby využila své vzdělání k budování budoucnosti regionu.
„V několika západoafrických zemích dochází k silnému posunu směrem k sebeurčení,“ říká Diop. „Příběh není jen o hladovějících lidech, smutku a špíně... Ráda bych využila svůj hlas k tomu, abych pomohla změnit tento narativ",
Druhý pas představuje vědomí, že vás jiná země přijímá jako oficiálního občana a vítá vás, abyste si tam vybudovali nový život. To je podivný pocit pro Rose Freymuth-Frazier, Shannoninu tetu, která brzy poprvé navštíví Německo jako nová občanka s dvojím občanstvím na základě článku 116, zákona, který obnovuje občanství lidem, kteří o něj byli během nacistického režimu připraveni, a jejich potomkům.
abička, Barbara Freymuth, byla zbavena německého občanství, protože byla židovka. Barbara opustila svou vlast, když nacisté začali v 30. letech 20. století expandovat, a nejprve odešla do Švýcarska, než v roce 1940 opustila Evropu a odešla nejprve do Dominikánské republiky a poté do USA. Nikdy se necítila jako židovka, ale byla „Němka až do morku kostí“ – dokud jí to nebylo odebráno.
„Byla vyhnána ze své země, země, se kterou se identifikovala a kterou milovala.“To vše se zdálo být dávnou minulostí, když se 47letá malířka Freymuth-Frazier před pandemií obrátila na článek 116, aby získala německé občanství z touhy spojit se se svými rodinnými kořeny.
„Ale mám pocit, že se svět opravdu změnil,“ říká. „Ten pocit mám od 7. října. Žiji v New Yorku poblíž Kolumbijské univerzity a doslova pod našimi okny [slyšíme] protizraelské skandování. Je to znepokojující.“
Ačkoli je dnešní život Freymuth-Frazierové velmi odlišný od života Barbary ve 30. letech, prochází si svým vlastním vyrovnáváním se svou identitou a „tím, co to znamená být židovkou v tomto světě“.
A na rozdíl od Barbary si užívá svobody pohybu. Přesto Freymuth-Frazierová považovala za podivné, že její národnost byla uvedena jako Deutsch – „protože jsem jasně Američanka, narozená a vychovaná“ „divokou, drsnou americkou výchovou“ v severní Kalifornii.„Mám z toho smíšené pocity. Moje babička se do Německa nevrátila – měla toho dost,“ říká. „O tom, jaké to je být Němkou, nevím vůbec nic.“
